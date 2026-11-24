中國象棋歷史悠久，不僅是一項益智活動，更蘊含豐富的中華文化與古人智慧。為讓學生深入認識中國象棋的歷史及文化價值，《香港01》邀請象棋國際大師、2020年香港十大傑出青年周世傑，到賽馬會萬鈞毅智書院舉辦「中華文化工作坊——象棋」，透過歷史講解及實戰體驗，帶領學生探索中國象棋的文化底蘊，並從棋局中培養邏輯思維、慎思明辨及策略規劃能力。



從歷史文物認識象棋 探索古人智慧

周世傑曾兩度奪得香港象棋個人賽甲組冠軍，並多次代表香港參與國際棋藝賽事，擁有豐富的比賽及象棋教育經驗。

工作坊中，他從中國象棋的起源說起，透過介紹古代象棋文獻及相關出土文物，帶領學生了解象棋的歷史演變，認識這項傳統棋藝如何承載古人的智慧與文化特色。

周世傑亦特別講解紅、黑雙方棋子文字有所不同的歷史原因，讓學生明白棋盤上的每一個細節，背後都蘊藏着值得探索的文化知識。

親身體驗象棋對弈 培養策略思維

除了歷史文化分享，周世傑亦向學生教授中國象棋的基本規則、棋子走法及對弈技巧，讓同學由認識棋盤開始，逐步掌握象棋的基本玩法。

透過實際對弈，學生需要觀察棋局變化，思考每一步棋的影響，並嘗試預測對手的行動，從中訓練專注力、邏輯思維及應變能力。

賽馬會萬鈞毅智書院中文科科主任麥穎聰老師認為，現時Z世代在網絡虛擬世界中成長，較少接觸中國傳統棋類遊戲。是次工作坊將中華傳統文化與體驗式學習結合，讓學生不僅學會象棋的基本技巧，更能體會棋藝背後的智慧，從而加深對中華文化的認識與欣賞。學校未來亦會安排象棋課程，並舉辦師生象棋比賽，延續傳統棋藝的傳承。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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