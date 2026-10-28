中華文化到校講座｜劉寶欣向香港仔工業學校學生介紹武術

武術是中華文化的重要組成部分，結合動作技巧、身體協調與傳統文化。《香港01》「01教育」團隊日前舉行《香港01》中華文化與藝術—武術講座，邀請中國香港武術聯會武術精英運動員劉寶欣小姐到訪香港仔工業學校，為中一至中三學生介紹武術的不同形式及競賽特色。劉寶欣亦分享自身習武經歷，讓學生認識武術運動的多元面貌。



九歲加入武術代表隊 分享運動員經歷

劉寶欣自9歲起便加入武術代表隊，長年接受訓練，累積豐富的武術經驗。她曾於世界運動會香港巡迴賽「套路南拳－南刀女子組」取得金牌，展現出色的技術與實力。透過運動員的親身分享，學生得以了解武術選手的訓練及比賽經歷，認識競技武術背後的努力與堅持。

認識武術套路 了解長拳、南拳與太極拳

講座介紹武術套路的基本概念，讓學生了解運動員會按照指定動作及編排完成整套演練，並透過動作的準確度、協調性及技術表現展現實力。劉寶欣亦向學生講解長拳、南拳及太極拳的特色，讓同學認識不同拳種在動作風格及表現方式上的分別。

長拳動作舒展，講求速度、靈活性及動作幅度；南拳動作較為剛勁，重視穩定的步法及發力技巧；太極拳則講求動作連貫、身體協調及動靜結合。透過比較不同拳種，學生能從動作特點認識武術的多樣性，以及傳統武術如何在現代競技中展現特色。

劉寶欣於講座上介紹長拳、南拳及太極拳，講解不同武術套路的動作特色。（黃寶瑩攝）

了解散打規則與評分 認識競技武術

除了套路項目，講座亦介紹武術散打的比賽規則及評分方式。散打與以連貫動作演練為主的套路不同，屬於對抗形式的競技項目，選手須在規則範圍內運用拳法、腿法及摔法等技術應戰。比賽會按照相關規則評分，讓學生了解競技雙方如何在安全及公平的制度下較量。

透過講座，學生從武術歷史文化、拳種特色到現代競賽，認識中華武術不同的表現形式，進一步了解傳統文化如何透過體育運動傳承及發展。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747