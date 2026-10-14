中華文化體驗活動　朱敬文中小學生到茶文化基地學拼花茶

《香港01》「01教育」團隊早前帶領保良局朱敬文一眾中小學生到訪位於觀塘的「香江會–滙天下茶文化推廣中心」茶文化基地，透過參觀及一系列互動體驗，讓學生從日常生活接觸中國茶文化。活動除了介紹茶葉的基本知識，亦安排點茶、沏茶等體驗，讓學生親身感受泡茶由選茶、沖泡至品茗的過程，在實踐中認識中國茶文化的歷史與生活智慧。



花茶拼配工作坊 從茶葉認識味覺創意

活動的重點環節為「花茶拼配工作坊」，學生化身小小拼茶師，學習如何運用不同茶葉及花材進行配搭。導師先介紹茶葉與花果原料的特性，再引導學生觀察不同材料的外形、香氣及味道，思考不同組合所帶來的風味變化。學生可按照個人喜好選擇材料，嘗試調配屬於自己的花茶配方，將傳統茶文化與個人創意結合。

親手拼配 了解茶文化背後的生活智慧

在拼配過程中，學生不只是「選自己喜歡的味道」，亦需要思考茶葉、花材之間的比例及搭配效果。由於每種材料的香氣及味道各有不同，學生需要透過嘗試、比較及調整，逐步找出理想組合。工作坊讓學生明白，一杯看似簡單的花茶，背後其實涉及選材、比例及調配等不同工序，亦培養觀察力、創造力及對傳統文化的興趣。

從一杯花茶 發現傳統文化新可能

是次體驗活動讓學生由「茶」出發，進一步認識茶葉背後的文化、技藝與生活智慧。花茶拼配工作坊更讓學生以年輕人的角度重新探索傳統茶文化，在保留文化特色的同時加入個人創意。透過《香港01》「01教育」團隊舉辦的中華文化體驗活動，學生從參觀、示範到實踐，將傳統文化融入生活體驗，在一杯親手調配的花茶中感受中華文化的深厚底蘊。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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