中華文化講座　田家炳學校認識灣區鄰居探索11城

《香港01》早前到救世軍田家炳學校，為小四至小六學生舉行「大灣區發展機遇之認識灣區鄰居」學生講座，帶領同學認識粵港澳大灣區11個城市，包括香港、澳門、廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門及肇慶。講座以「超級鄰居」為概念，從交通、景點、美食、非遺文化及科技企業等不同角度介紹各城市特色，讓同學發現原來大灣區與香港的日常生活息息相關。講者黃國健 Martini 是《香港01》商業戰略規劃經理，關注大灣區及城市文化發展。黃是香港大學社會科學碩士（媒體、文化、創意城市）及特區攻府地區青年發展及公民教育委員。



從一小時生活圈 看見城市緊密連結

講座先介紹港珠澳大橋、深中通道及廣深港高鐵等「超級交通網」。例如香港西九龍站乘高鐵前往深圳福田約14分鐘，前往廣州南站約50分鐘，讓同學明白大灣區不同城市之間距離並不遙遠，生活、交流及旅遊均更加便利。

「食」在生活 從美食發現文化同源

在眾多城市特色中，美食成為同學最感興趣的環節。以佛山順德為例，講者介紹了雙皮奶、毋米粥火鍋及魚生等地道美食，並解釋食材及製作特色。順德於2014年獲聯合國教科文組織評為「世界美食之都」，亦有「食在廣州，廚出鳳城」的說法。透過熟悉又貼近日常的食物，同學逐漸發現粵港兩地在飲食文化上有不少共同之處。

非遺與歷史 原來我們「同根同源」

講座亦帶同學認識各城市的非物質文化遺產，例如香港大坑舞火龍、東莞魚行醉龍節、肇慶端硯製作及澳門千角燈等，並透過「非遺小偵探」遊戲，讓同學將城市與非遺項目配對。活動亦從歷史及語言角度介紹大灣區共同文化，例如粵語、春節、端午及中秋等傳統，讓同學了解不同城市雖各具特色，卻共享深厚的嶺南文化根源。

學生積極參與講座互動問答，運用所學回答大灣區相關問題，從認識各城市的文化特色及共同歷史，進一步建立文化認同感。

認識「鄰居」 建立文化認同

透過景點、科技企業、飲食及非遺等生活化內容，講座讓同學從熟悉的事物出發，重新認識大灣區與香港之間的文化聯繫。由深圳的科技企業，到佛山的醒獅及美食，再到江門開平碉樓等文化遺產，同學不僅拓闊對大灣區的認識，也進一步感受共同文化傳承，從認識「鄰居」開始建立對中華文化及國家的身份認同。

《香港01》代表與救世軍田家炳學校小四至小六學生一同大合照。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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