聖保羅男女中學奪「合唱團奧運」兩冠軍　校方透露學生為養聲戒口

聖保羅男女中學合唱團於瑞典赫爾辛堡舉行的「第14屆世界合唱大賽」中，於「無伴奏聖樂」及「當代音樂」兩個組別中奪冠，再次在有「合唱團奧運」之稱的國際舞台揚威。校方表示，未來將持續加強音樂教育，特別強化合唱團培訓及拓展樂器課程，培育更多音樂人才。



聖保羅男女中學合唱團於瑞典赫爾辛堡舉行的「第14屆世界合唱大賽」中，在「無伴奏聖樂」及「當代音樂」兩個組別奪冠。

聖保羅男女中學合唱團於瑞典赫爾辛堡舉行的「第14屆世界合唱大賽」中，在「無伴奏聖樂」及「當代音樂」兩個組別奪冠。

聖保羅男女中學音樂總監高德儀表示，經過學校遴選和訓練，共派出60名中一至中六學生參賽。賽事其中一個特別之處，是部分組別賽事要求參賽團隊演唱原創歌曲，有校友為此特意創作高難度作品，歌曲最後由師弟師妹於賽場演出，「雖然競爭激烈，同學們都全力以赴，相較於獎項，大家更着重於投入演繹，發揮最高水平，呈現音樂之美。」

高德儀說，學生為求最佳表現，賽前自律嚴謹，甚至在自助餐避免進食煎炸食物、甜品及生冷食品，並特別注意衞生，得獎一刻大家都很興奮，在台上高唱國歌，認為努力終獲回報。

聖保羅男女中學合唱團於瑞典赫爾辛堡舉行的「第14屆世界合唱大賽」中，在「無伴奏聖樂」及「當代音樂」兩個組別奪冠。

聖保羅男女中學合唱團於瑞典赫爾辛堡舉行的「第14屆世界合唱大賽」中，在「無伴奏聖樂」及「當代音樂」兩個組別奪冠。

除了正式賽事，合唱團亦參與多項周邊活動，包括友誼音樂會、巡遊交流等，與世界各地隊伍互動，並要自行組織活動及分工，例如設計演出服裝、紀念品和安排排練等。高德儀強調，參賽不僅讓學生展現才能，更拓闊眼界，結識不同文化背景的朋友，收穫豐富。

高德儀說，近年校方更着重加強音樂教育，在音樂堂教授不同音樂類型，涵蓋民族音樂、古典及流行曲目，並於暑期推出多元樂器班，中一新生入學前即可報讀；合唱團人數不設限，鼓勵不同年級學生參與。校方亦積極爭取校外演出機會，每年約有10多次演出，包括本地和海外，藉此提升學生自信。

高德儀續稱，學校合唱團自1949年成立至今，已成為聯繫校方、學生、家長及校友的重要橋樑。每逢演出和比賽，均獲眾多支持，今次更有校友一家人專程到場觀賽打氣，展現傳承精神。校方未來將繼續推動音樂教育，一方面啟發更多學生參與，亦希望發掘具潛質的音樂人才，為香港爭光。