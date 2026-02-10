AI x STEAM+01｜聖保羅男女中學憑AI廚餘識別系統奪譚仔賽道冠軍

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇於1月24日（六）於香港城市大學校園圓滿舉行，同日舉辦「智慧未來．共創香港— AI x STEAM+01 挑戰賽」，接受全港中小學參與，鼓勵學生運用科技解決問題。挑戰賽設有「促進身心健康」、「社區關懷」及「實務研究」（譚仔國際及科技公司 Re:learn提供案例）三大賽道，並邀得教育局副局長施俊輝博士擔任頒獎及嘉許典禮主禮嘉賓。



挑戰賽的譚仔賽道中學組冠軍由聖保羅男女中學，憑廚餘識別智能AI系統「煮自清」奪得，隊伍亦同時獲得中學組別全場總冠軍。挑戰賽的譚仔賽道小學組冠軍則由聖公會仁立紀念小學的五位同學憑藉「VR自助選味點餐」系統奪得，隊伍亦同時獲得小學組別全場總冠軍。



譚仔國際有限公司行政總裁劉達民在頒獎禮致詞時表示，來自60多間中、小學參賽隊伍，將創新科技結合實際運用，將天馬行空的點子變成可行的方案，令他印象非常深刻。



「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01」教育盛會由《香港01》旗下「01教育」主辦，譚仔國際、家福會、Re:learn為贊助單位；香港城市大學為策略合作伙伴；HKtag、香港津貼中學議會、香港電腦教育學會及香港電子學習教育協會為支持機構。

譚仔賽道中學組冠軍：聖保羅男女中學

廚餘識別減少浪費 操作簡單

譚仔賽道中學組冠軍隊伍，由4名聖保羅男女中學中五學生陳肇言（左）、朱子熙（中）、施晉熙（右）及林雋軒，憑研發廚餘識別AI系統「煮自清」獲得冠軍。（夏家朗攝）

奪冠隊伍的組員包括4位中五學生陳肇言、朱子熙、施晉熙及林雋軒，他們觀察到食客未必吃盡每碗米線食材，於是研發廚餘識別AI系統「煮自清」，從環境（E）、社會（S）和管治（G）三方面出發，讓譚仔既能減少碳排放，改善環境；在社會方面，能符合可持續發展，提升譚仔品牌形象，讓大眾知道譚仔是一間致力減少廚餘的公司。

陳同學表示，「坊間有很多垃圾識別的智能系統，但廚餘識別亦較少有，廚餘識別AI系統「煮自清」為譚仔米線度身訂造，使用 Google Gemini AI 模型進行圖像識別，能高度識別每碗食客吃剩米線中的各種廚餘，並根據數據智能分析浪費值，進而提出一些相對應的 AI 建議」。

聖保羅男女中學的獲獎隊伍接受訪問時表示，廚餘識別AI系統「煮自清」為譚仔米線度身訂造，從環境（E）、社會（S）和管治（G）三方面出發，讓譚仔既能減少碳排放，改善環境；在社會方面，能符合可持續發展，提升譚仔品牌形象，讓大眾知道譚仔是一間致力減少廚餘的公司。（夏家朗攝）

施同學舉例，「若發現每碗廚餘米線都有很多辣椒或芽菜等都沒被食客吃掉，會建議餐廳可減少每碗辣椒或芽菜份量，減少浪費，環保及能為餐廳節省成本」。

另一位學生朱子熙稱，「煮自清」實用性高，雖然不涉及高深科技，但勝在操作簡單，亦很「落地」只需將攝像頭安裝在回收餐車上，配合「譚仔姐姐」收碗的動作自動完成掃描，不會增加額外工作負擔。

譚仔賽道中學組亞軍及季軍分別由匯基書院（東九龍）及新生命教育協會呂郭碧鳳中學奪得，元朗商會中學及拔萃女書院亦獲頒一等獎殊榮。

譚仔賽道小學組冠軍：聖公會仁立紀念小學

海南交流啟發靈感 科技化解點餐困惑

譚仔賽道小學組冠軍則由聖公會仁立紀念小學的五位同學憑藉「VR自助選味點餐」系統奪得，能將香港標誌性米線餐廳「譚仔國際」，介紹給到港旅客認識。（夏家朗攝）

至於小學組冠軍則由聖公會仁立紀念小學的五位同學憑藉「VR自助選味點餐」系統奪得，方案完美體現了學界如何將AI科技轉化為解決生活難題的實踐工具，同時亦將香港標誌性米線餐廳「譚仔國際」，介紹給到港旅客認識。

得獎團隊由郭珮禾（六年級）、黃晞暘（五年級）、黎晞童（五年級）、吳朗怡（五年級）及阮浩峻（五年級）組成。方案靈感源於他們在海南交流時，因不熟悉當地文化而在點餐時感到困惑。回港後，他們針對配料豐富的「譚仔國際」米線，設計出一套設於機場及出入境口岸的點餐系統。旅客透過VR眼鏡，以遊戲方式了解餐單，並由AI根據數據生成專屬的「點餐QR Code護照」，提供一個推薦及兩個後備方案，讓旅客到店時能輕鬆落單。

聖公會仁立紀念小學指導老師甘啟明（右一）與得獎學生（左至右）黃晞暘（五年級）、吳朗怡（五年級）、郭珮禾（六年級）、黎晞童（五年級）及阮浩峻（五年級）得獎後合照。（夏家朗攝）

指導老師甘啟明強調，AI雖然強大，但無法取代學生的人本創意。他指出，老師的角色在於協助評估可行性，並引導學生探索可落地的 AI 工具。學生亦坦言，是次參賽打破了他們對AI僅限於「聊天機械人」的固有認知，轉而掌握了AI輔助編程及開發應用程式的技能。

讚賞學生創意兼顧實踐 具年輕領袖特質

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇，譚仔國際有限公司行政總裁劉達民讚揚參賽隊伍「創意兼顧實踐」。（梁鵬威攝）

譚仔國際有限公司行政總裁劉達民在頒獎禮致詞時表示，很榮幸能成為這次活動的企業夥伴，為中、小學組設計了一個以譚仔為範本的實務研究賽題，讓同學可以從多個角度出發，思考餐飲品牌如何運用創新科技去推動 ESG 工作，同時促進本地旅遊與品牌經濟發展。

他指出不單來自60多間中、小學同場參賽，各隊伍「跳出框框」，不論是研究如何運用AI推廣綠色飲食，或是設計智能點餐服務，還是為旅客打造更貼心的旅遊路線圖，踏出了創科之路重要的一步，「這種創意與兼顧實踐，正是我們未來創科項目和年輕領袖最重要的特質」。劉達民更笑言，學生還會貼心為「前線姐姐」著想，考慮她們培訓和實際操作情況，讓他「很感動」。

有參賽隊伍為旅客打造旅遊路線圖，並加入譚仔三哥為主題。（廖雁雄攝）

他又提到，譚仔國際一直以潤澤社區作為ESG支柱之一，透過積極參與社區活動，支持青年在藝術、體育、創科不同範疇的多樣發展。這次與《香港01》攜手舉辦創科挑戰賽是一個起點，未來會繼續推動跨界別的合作，為學生提供更多實踐的平台，讓大家盡情發揮創意，為可持續發展再出一分力。

譚仔「升級再造」蠟燭工作坊

為了讓學生親身體驗環保樂趣，譚仔利用從中央廚房剩餘腩肉提煉出的豬油，混合大豆蠟作為基底。學生發揮創意，專注於乾花裝飾設計，將廚餘「升級再造」，變成散發檸檬清香的獨特藝術品。