藥倍安心｜就美國AI公司參與作品　聖保羅男女中學稱「從不知情」

由名校聖保羅男女中學學生潘浠淳研發的AI平台「藥倍安心（Medisafe）」捲入非原創「請槍」爭議，其父親肝癌權威潘冬平與太太彭詠枝早前發聲明，提出自願放棄所有關於「藥倍安心」的獎項，希望平息今次風波。



聖保羅男女中學回覆查詢指，表示理解和尊重學生及家長自願棄獎的決定，就傳媒報道AI Health Studio涉及潘同學的參賽作品一事，「學校及老師從不知情，此乃是在媒體報道後才得悉的」。校方指，學校在比賽的角色亦如其他公開比賽一樣，委派老師擔任指導老師，過程中就學生提出的研究題目的可行性概念及方法，比賽前準備及綵排等方面提出意見。校方表示，已訂立指引教育及提醒學生。學術誠信是學校價值教育的重要一環，學校一直以來都透過不同渠道教導、敦促學生。

