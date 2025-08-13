遲來的DSE狀元　聖保羅男女中學男生覆核成績多摘2星　探花變狀元

DSE中學文憑試成績覆核結果今日（13日）出爐，再增多一位考獲6科5**及公民科「達標」的DSE狀元——來自傳統名校聖保羅男女中學的曾銘聰，為今年第17名狀元。



他原本是考獲4科5**的「探花」，已獲心儀的港大醫學院取錄。由於與其校內成績有出入，老師支持他覆核成績，他自己也覺得機會只有一次，於是便覆核成績，結果英文及物理兩科都升呢，各多摘一個星，令他得以由「探花」變「狀元」，他直言喜出望外。



曾銘聰來自傳統名校聖保羅男女中學，覆核成績成功後，成為今年第17位DSE中學文憑試狀元。（受訪者提供圖片）

原本考獲4科5**及3科5* 已獲港大醫學院取錄

曾銘聰修讀的選修科是物理、化學、生物和數學延伸部分單元二（M2），放榜時中文、數學、化學和生物均奪5**，公民科「達標」，其餘三科英文、物理及M2則奪5*。「探花」的成績已足夠他獲心儀的港大內外全科醫學士課程取錄。

不過，由於DSE成績與其校內成績有出入，老師支持他覆核成績，他自己也覺得機會只有一次，於是便決定覆核，結果英文和物理都得以由5*升上5**，令他由「探花」變「狀元」。

他直言喜出望外，因為深知覆核成功率低。至於M2覆核不成功而令他不能成為「超級狀元」，他則指不認為可惜，因為已滿足。

我會形容心情係喜出望外同埋驚喜，因為放榜當日我對成績已經係滿意，已經足夠入心儀嘅科目。 DSE2025「狀元」曾銘聰

選擇讀醫源於小時候曾因哮喘入院 對醫生產生一種崇拜

曾銘聰說，選擇讀醫科是因為渴望用自己的專業知識幫助他人。他自小便對數理、科學感興趣，中學時更發現自己對生物相關知識感興趣。而他小時候曾因哮喘入院，當時受到醫生照顧，便已對醫生產生一種崇拜。其後他在中學的學生活動周主動向校方提出要到醫院考察，更加深他做醫生的想法。

其中，他對腦神經相關知識特別感興趣，中學時便已曾參與相關比賽，及後亦有意向這方面發展。

曾銘聰中學時曾參與腦神經相關比賽。（受訪者提供圖片）

建議考生溫習需「張馳有道」 每日不多於8小時 熱愛踢波

曾銘聰把佳績歸功於努力。他在退修時規劃了時間表，定下每日溫習的目標，進度一目了然。他建議未來DSE考生溫習需「張馳有道」，避免過度消耗。他曾因日程過於密集而感到不適，後來決定將每日的溫習時間減至不多於8小時，並會在適當時間休息。

除了讀書外，他亦會做運動減壓。他本身更是足球校隊成員。

曾同學穿上足球校隊球衣。（受訪者提供圖片）

若內地生按正規途徑參加DSE 歡迎一同競爭

今屆JUPAS取錄比例是十年以來最低，不少人歸咎於多了內地港生來港考DSE。曾同學指自己應考時專注考試，沒留意到考場有否多了內地港生；但他表示若內地生按正規途徑參加DSE，他會歡迎一同競爭。