保良局朱敬文中學必修DAT建構創科梯隊　首戰即奪聯校科展總冠軍

位於沙田的保良局朱敬文中學STEAM團隊，於年度聯校科學展覽首次出戰便一鳴驚人，憑作品「棄『藥』投明」（Pharm-E-Co）智慧社區廢藥回收系統勇奪全場總冠軍，不但展現了學校的創科實力，更見證學校多年來培育學生的成果。



這項由師生共同研發的發明，結合了YOLO AI視覺演算法自動識別藥物，透過注入活性碳及自動攪拌機制進行前期去活性處理，有效防範水體污染及超級細菌滋生。



趙文浩校長在27年前亦曾以參賽者的身份參與第32屆聯校科學展。（夏家朗攝）

27年前的參賽回憶 盼帶領學生探索世界

巧妙的是，冠軍獎盃背後所承載的並非單純的獎項嘉許，而是一份跨越四分之一世紀的教育傳承；趙文浩校長原來在27年前，亦曾以參賽者的身份參與第32屆聯校科學展。

趙校長憶述這段「從臨時幫手到全程投入」的經歷，讓他體會到比賽的最大價值在於建立自信與拓闊圈子。他指讀中六時，因參加聯校科學展覽的同學隊伍人手不足，被臨時邀請前往支援。起初只負責產品示範與講解，原定只協助兩天，最終被比賽氣氛吸引，參與了為期十天的比賽，更建立難能可貴的跨校情誼，至今仍有聯絡。正因這個經歷，趙校長一直心心念念籌劃帶領學生參加聯校科學展覽。

我們的目標不論贏輸，而是要讓學生出外識朋友、去探索世界，同時令他們感受到陪伴同行力量。 趙文浩校長

設計與應用科技為必修科 打好技術基礎再拔尖

學校能首戰奪冠絕非偶然，而是源於學校一套紮實且系統化的創科教學與培訓機制。學校將設計與應用科技科（DAT）列為中一至中三必修課程，讓所有學生在初中階段便系統地學習基礎手工具操作，並融入雷射切割、3D打印及AI編程等新興技術，為學生的創科之路奠定穩固的技術基礎。

DAT工作間配備雷射切割、3D打印等器材，學生自中一開始已要動手實作。（夏家朗攝）

林嘉鋮（中四）是轉校生，他認為學校提供的資源令學生學習更多元化。（夏家朗攝）

在正規課程之外，學校亦透過課後興趣工作坊與STEAM學會，針對有潛質的學生進行「拔尖」培訓。這種梯隊式的培訓模式，讓不同能力和背景的學生都能找到發揮的空間。

不當處理藥物後果堪虞 坊間缺乏回收渠道

參與「棄『藥』投明」研發的四名學生分別是徐綺彤（中六）、陳海柃（中六）、鄧健輝（中六）及林嘉鋮（中四）。其構思源於社區中普遍存在藥物棄置不當的問題，有街坊反映在複診後，即使上次藥物尚未服用完畢，醫生仍會額外開藥，導致家中囤積大量剩餘藥物，普遍處理方法多是直接棄置或在馬桶沖走。

參與「棄『藥』投明」研發的四名學生左起鄧健輝（中六）、林嘉鋮（中四）、陳海柃（中六）及徐綺彤（中六）。（夏家朗攝）

徐同學指出，根據香港城市大學2022年的報告，香港啟德河內已發現34種藥物成分殘留，當中以抗生素及止痛藥最為普遍，故此藥物有機會流入食物鏈，影響魚類與植物，最終被人類攝入；同時藥物成分亦可能殺死河道益生菌，催生高度抗藥性的超級細菌，使感染者日後需服用更強效的藥物方能痊癒。

除環境問題，團隊指現時坊間可供回收的渠道亦極為有限，雖有個人護理連鎖商店每年舉行回收活動，但次數不多且只接受過期藥物，對於未過期但需棄置的藥物則無從處理。

發明結合了YOLO AI視覺演算法自動識別藥物，透過注入活性碳及自動攪拌機制進行前期去活性處理，有效防範水體污染及超級細菌滋生。（夏家朗攝）

階梯式培訓發掘天賦 從怯場到自信演說

指導老師陳美爭是本港少數任教設計與科技科（DAT）的女教師，現場與學生互動默契十足，相信這份深厚的師生互信，亦是學校推動STEAM團隊發展的最大契機。校內的設計室不但是一個工作間，更是師生及跨年級同學相識、互助的重要場景；即使在冬至、勞動節等公眾假期，學生們亦自願返回學校進行研發，團隊成員均不約而同表示：「參與創科活動的過程能與志同道合的隊員一起努力，時間不知不覺便過去了，是繁重課業以外難得的減壓方法。」

指導老師陳美爭是少數任教設計與科技科（DAT）的女教師，她從不強迫學生參加特定比賽，而是整理出一份涵蓋設計、發明、時裝及建築等多種類型的比賽清單，讓學生根據個人興趣自主選擇。（夏家朗攝）

STEAM團隊成員黃海城（中四）分享過去點滴時顯得十分雀躍，他表示：「多謝陳老師及校長的支援，令到大家都有機會出外見識，所謂千里馬常有，而伯樂不常有。」 黃過去曾隨團到過德國及法國參展，他坦言自己在一、二年級時性格極為害羞，是老師的鼓勵讓他發揮了潛能，期望未來可帶領學弟妹，將這份創科精神薪火相傳。

STEAM團隊成員黃海城（中）十分感謝陳老師及校長的支援，他坦言自己在一、二年級時性格極為害羞，是老師的鼓勵讓他發揮了潛能。 （夏家朗攝）

陳老師成功令學生從「怯場」走向「自信」，其核心轉變正是學校推動體驗式學習的成果，她指導時是採取「引導」而非「指揮」的角色，從不強迫學生參加特定比賽，而是整理出一份涵蓋設計、發明、時裝及建築等多種類型的比賽清單，讓學生根據個人興趣自主選擇。對於「棄『藥』投明」能一舉摘冠，陳老師坦言對學校上下均極為鼓舞，亦自信發明能幫助到公眾，故正努力尋求合作機會，期望不久將來可設置在各區的公營醫院。

為學生打造成功路徑 打破自身限制增加自信

趙校長認為「成功乃成功之母」才是真理，他指出學校大部分學生來自基層，若經常面臨失敗，容易失去持續的動力，因此應是先讓學生嚐到成功滋味，讓他們明白只要投入時間與團隊協作便能取得成果，進而將這份自信轉化至人生其他場景。

課室內設有歷年獲獎學生名單，藉以鼓勵學生為自己設立目標。（夏家朗攝）

另外，為進一步擴闊學生的視野，學校善用外界基金及獎助學金爭取資源，支持STEAM校隊走出香港，並承諾「今年無份，明年優先」，確保每位具備潛力的學生都有機會衝出香港。

團隊先後遠赴新加坡、英國、德國及法國等地參與國際展覽，包括「EDUtech Asia」及「Bett UK」。趙校長認為基層學生對知識學習的態度與傳統學校不同之處是「飢餓感」、以及高度的自律性；「我們的學生好像一塊海綿，只要有機會就會出盡全力。」陳老師亦感動地透露，曾有學生前往歐洲參展時向她表示這是人生「第一次搭飛機」，故很感激學校的支持，令學生打破既有限制，親眼見證世界的廣闊。

學校善用外界基金及獎助學金爭取資源，支持STEAM校隊走出香港，團隊先後遠赴新加坡、英國、德國及法國等地參與國際展覽，包括「EDUtech Asia」及「Bett UK」。（夏家朗攝）

跨學科生態園教學 串聯知識與人文關懷

保良局朱敬文中學的創科教育並未止步於單一校隊，而是將實作精神延伸至其他學科。學校今學年在校內設立「生態園」，打造成跨學科教學的橋樑，生態園內有珊瑚、熱帶魚、兩棲與爬行動物，另有由師生共同管理、編程的智慧水耕溫室。

學校創新地在校內設立「生態園」，打造成跨學科教學的橋樑，生態園內有珊瑚、熱帶魚、兩棲與爬行動物。（夏家朗攝）

其中科學科與資訊科技科，會透過導入AI餵食測試與自動化環境控制，讓學生在實作中掌握編程與數據記錄；英語科則利用生態園內的實物作為教學媒介，降低學生對抽象科學概念的認知，讓學生在「看得見」的環境中學習英語詞彙與表達。同時，學校亦融入社會服務學習，種植非食用香草，製成香包贈予社區長者機構。

創造機會強化實戰能力 學生不論起點均有所獲

保良局朱敬文中學的學生以創意與實作能力，回應社會的落地需求。這套融合理工邏輯、藝術美學與人文關懷的教育方針，展現了地區學校透過體驗式學習為學生創造不同的機會。從日常系統化的跨學科教學，到首戰聯校科展奪冠均是環環緊扣，正如趙文浩校長所言，不論學生的起點如何，只要透過紀律培養、資源調動，加上師長的陪伴同行，都能為學生建構一條可傳承的成長道路。