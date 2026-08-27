中華文化到校講座　聖公會青衣主恩小學認識華服之美

為推動中華文化教育，《香港01》「01教育」團隊日前到訪聖公會青衣主恩小學，舉辦「中國文化——華服及長衫文化」到校講座，邀請香港長衫協會助理及新晉時裝設計師楊曉琦小姐，以及時裝及平面設計師劉曉樂先生擔任主講嘉賓，為小一至小三學生帶來一場別開生面的文化體驗。



講座由華服概念出發，介紹中華服飾從古代到近代的演變。講者提到，長衫的歷史可追溯至秦漢時期的「右衽直裾袍」，其後經歷不同朝代的文化交流與演變，逐漸形成現今的樣式，體現中華文化兼容並蓄的特色。透過圖片與故事分享，學生對華服不再感到陌生，並能初步理解其歷史背景。



非遺文化走入校園 了解長衫價值

講座亦重點介紹長衫作為非物質文化遺產的價值。劉曉樂先生指出，香港中式長衫製作技藝早於2014年已被列入本地非遺清單，其後更於2017年納入「香港非物質文化遺產代表作名錄」，並於2021年成為國家級非遺項目，顯示其重要文化地位。講者進一步說明，「長衫」與「旗袍」的稱呼其實有所不同：前者為華南地區常用稱謂，涵蓋男女服裝；後者則多指女性服飾，主要流行於中國北方及上海一帶。透過這些知識點，學生對日常常見的服飾名稱有更清晰的理解。

除了歷史背景，講座亦介紹長衫的設計與工藝特色。男裝長衫採用「T字形」平面剪裁，上窄下寬，並配以左右開衩設計，方便活動，同時兼顧美感與實用性。其「右衽」門襟設計延續傳統漢族服飾特色，而「五幅裁」結構則展現精細的製衣工藝，體現古人對人體活動與禮儀的考量。講者亦以經典電影《花樣年華》為例，說明女裝長衫在香港1960年代的流行文化地位，讓學生了解服飾如何反映時代風貌，從而將文化與生活連結起來。

新晉時裝設計師楊曉琦小姐向學生展示不同款式的長衫設計，讓其了解其剪裁與特色。（鄧倩螢攝）

新晉時裝設計師楊曉琦小姐向學生展示不同款式的長衫設計，讓其了解其剪裁與特色。（鄧倩螢攝）

新晉時裝設計師楊曉琦小姐向學生展示不同款式的長衫設計，讓其了解其剪裁與特色。（鄧倩螢攝）

有獎問答提升興趣 學生反應熱烈

為提升初小學生的參與度，講座特別設有有獎問答環節，透過互動提問加深學生對內容的理解。學生踴躍舉手作答，現場氣氛熱烈，不少同學更能準確回答有關長衫歷史與設計的問題，反映講座成功引起他們的學習興趣。

講者亦鼓勵學生多觀察日常生活中的文化元素，從衣食住行中理解中華文化的多樣性與深厚底蘊。透過輕鬆有趣的互動形式，同學在愉快的氛圍中學習，進一步加深對傳統文化的認識。

聖公會青衣主恩小學的初小同學積極參與問答環節，踴躍舉手回答問題。（鄧倩螢攝）

推動文化教育 培養文化認同

《香港01》「01教育」團隊表示，期望透過到校講座，讓中華文化走進課堂，培養學生從小建立文化認同感。是次活動以淺白生動的方式介紹長衫文化，不僅拓闊學生視野，亦為學校提供多元學習體驗。

未來團隊將持續舉辦不同主題的文化活動，結合專業人士分享與互動學習，讓學生在參與中理解文化價值，促進中華文化的傳承與發展。

教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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