校園天地｜結合傳統文化與數位時代——中國象棋新篇

「成功了！我的『炮』可以走到目的地了！」課室內傳來一陣陣的歡笑聲，走近一看，原來小朋友們正在學習編程概念！在聖若翰天主教小學，編程學習不再只存在於紙本和屏幕上，我們把摸得着的學習體驗與編程連繫起來，讓學生更能從中感受到中國象棋的魅力。（內容由聖若翰天主教小學提供）



感受中國象棋的文化魅力

我們深信真正的學習源於興趣。為了讓學生認識和感受中華文化的底蘊和魅力，我們舉辦了一些中國象棋體驗及培訓活動，讓他們了解中國象棋的起源和相關禮儀。「為甚麼同一枚棋子，要分成不同的寫法呢？」這個問題引起了學生的興趣。在學生不同的猜想中，他們最終認識到古代顏料匱乏的生活背景，進而學會珍惜和感恩。另外，學生更在棋盤對奕中學習到一些生活哲理︰落子無悔，勝不驕、敗不餒，尊重對手等。

同學學習走棋的規則及相關的傳統禮儀。（聖若翰天主教小學提供）

從摸得着的學習體驗到編程概念

為了讓學生有更多感受中國象棋魅力的機會，也讓他們有更多元化學習編程的方式，聖若翰天主教小學把部分編程學習融入了中國象棋元素。有時候，低小學生會皺着眉頭研究中國象棋版的「不插電編程任務」，腦海中可能想不出兩、三步之後的情況。這時候，老師讓學生操作電子棋盤，甚至拿出實物擺上一局，把複雜的步驟一步步化作編程指令。當任務成功的一刻，學生的臉上都綻放出成功的喜悅。

進行編程前，學生先學習走棋規則。（聖若翰天主教小學提供）

學生以編程方塊形式，表達棋子走位。（聖若翰天主教小學提供）

初小的不插電象棋編程任務，學生以貼紙形式使用編程方塊。（聖若翰天主教小學提供）

在高小，學生在不同的編程平台打造屬於自己的個性化象棋：為棋子製作可愛的造型，加入專屬的音效和語音教學，設計獨特的象棋禮儀對白……讓原本理性的編程學習充滿了温度和笑聲，也讓傳統的中國象棋呈現出充滿童真的新貌。

學生發揮創造力，運用數位工具製作個人化的棋子。（聖若翰天主教小學提供）

學生學習使用生成式工具，創作中國象棋圖片並配音說明棋子走法。（聖若翰天主教小學提供）

學生為編程中的角色及棋子進行配音。（聖若翰天主教小學提供）

學生使用編程工具，製作中國象棋程式。（聖若翰天主教小學提供）

人工智能與中國象棋的碰撞

聖若翰天主教小學很著重學生於新興科技的學習經歷和體驗，學生可以於小息時段，與人工智能下棋機械人切磋棋藝，進行練習和挑戰。每當小息的時候，學生都排着隊，期待與機械人對奕。他們一邊感受着人工智能帶來的魅力，一邊認識最新的科技發展。

服務生正在教導同學如何與機械人進行對奕。（聖若翰天主教小學提供）

學生聚精會神地與機械人進行對奕。（聖若翰天主教小學提供）

古今匯萃．文化傳承

傳統文化與數位時代結合，不單提高了孩子們的學習動機，亦讓他們體會傳統文化瑰麗之處。在過程中，我們更樂見孩子展現出投入與熱忱，成為中華文化的承傳者及具邏輯思維能力的創新者。

（內容由聖若翰天主教小學提供）

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