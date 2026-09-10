校園天地｜從奉基千禧走向喇沙：雙生兒文武雙全的成長密碼

新學年的開學日，聖公會奉基千禧小學迎來了兩位「文武雙全」的校友──郭宇軒與郭宇峰。兩兄弟雙雙考入名校喇沙書院，如今重返母校，探望昔日的師長，分享在母校的成長點滴以及兼顧學業與體育的秘訣。（內容由聖公會奉基千禧小學提供）



穿上喇沙的校服重踏千禧，倍感自豪與熟悉。（聖公會奉基千禧小學提供）

重返母校，感謝林校長悉心栽培。（聖公會奉基千禧小學提供）

「信」字化解焦慮 感恩奉基千禧培育

再次踏進千禧校園，宇峰感慨地指出：「奉基千禧是我排球和學業起步的地方，今天能以新的身份返母校，心裏充滿感恩。」

談及母校六年的教導，兩人均對老師表達深切謝意。母校生動有趣的課堂與老師耐心的教學，為他們奠定了堅實的學術基礎；而老師的關懷，更是他們追夢過程中的最強後盾。

在面對呈分試與升中面試時，宇峰曾感到焦慮，然而老師溫暖鼓勵——「過程中的汗水不會白費，每一步都在成就更強大的你」，成為他堅持到底的動力。宇軒亦回憶起學界比賽前，奉基千禧男子排球隊負責老師兼教練─呂致霖主任在他的手上寫下一個「信」字，讓他成功將壓力化為動力。

憑著「信」，愈跳愈高。（聖公會奉基千禧小學提供）

汗水不會白費，每一步都在成就更強大的你。（聖公會奉基千禧小學提供）

成長路上幸有恩師教導及支持。（聖公會奉基千禧小學提供）

拼勁不息 奉基千禧男排「金字塔梯隊」

奉基千禧男子排球隊設有完善的「金字塔梯隊」培訓機制，從普及全校的興趣班出發，發掘學生的運動潛能。具潛質的學生會獲選入預備隊接受進階訓練，為晉升校隊奠定堅實基礎。

校隊隊員歷經多年的系統化訓練，除了代表學校出戰全港各項賽事，獲得全港區際小學排球冠軍及九龍南區學界排球比賽冠軍等多項殊榮外，學校亦每年舉辦海外集訓，帶領隊員踏足世界各地切磋球技。今年，球隊更有幸獲中國香港排球總會邀請，擔任「世界女排聯賽」的球僮，觀摩世界級球星的風采，學習頂尖運動員的職業態度。

排球極為考驗學生的抗逆力與團隊協作精神。呂主任表示：「我們堅信孩子『文武皆可兼備』，在球場上學會堅持到底、永不言敗，這份拼勁會遷移至學習。日後面對學業上的挑戰時，他們亦能展現強大的心理韌性，沉著解決問題。」

「金字塔梯隊」培訓機制，成功發掘學生潛能。（聖公會奉基千禧小學提供）

千禧男排稱霸全港。（聖公會奉基千禧小學提供）

「讓孩子愛上學習與挑戰」 家長大讚文武兼備的搖籃

或許不少家長擔心參與體育運動會影響學業，宇軒、宇峰媽媽以「過來人」身份分享。她表示自己曾是「緊張媽媽」，但在學校的培育下，深感運動非但不會拖累成績，反而培養了孩子的自律、抗逆力與時間管理能力。她鼓勵家長多給予信任，因為在奉基千禧的良好教育環境下，必能成就孩子全人發展！

家校攜手，見證成長，成就舞台。（聖公會奉基千禧小學提供）

（內容由聖公會奉基千禧小學提供）

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