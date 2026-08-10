校園天地｜馮李佩瑤x王賜豪　聯校赴英考察　共築魔法橋樑

在教育全球化與轉型的新時代，知識傳授早已打破地域界限。延續上學年的「聯校澳洲英語及文化交流團」，本學年保良局王賜豪（田心谷）小學聯同保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學，以「哈利波特」為跨學科主題，於今年四月展開了「聯校英國文化及英語學習遊學團」。兩所小學以英文科作軸心，帶領學生穿梭倫敦，行程貫穿歷史、文化與生活體驗，並實踐了保良局屬校「愛、敬、勤、誠」的校訓。（內容由保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學提供）



（保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學提供）

魔法主題牽線 體現「愛」與「敬」

兩校師生抵達倫敦後隨即展開緊湊的共學體驗。首天早上學生在當地語言學校學習英語，下午則在導師引領下探索大英博物館。適逢兩校年度主題均為「哈利波特」，行程特別加入了《火盃的考驗》挑戰賽。兩校學生在海德公園的綠意盎然中一邊野餐，一邊進行團隊競賽，展現了同儕間互助互動的「愛」。下午，師生漫步於泰晤士河畔，欣賞大笨鐘、西敏寺及倫敦眼等經典地標。獨特的社區建築與歷史底蘊，拓寬了學生的國際視野，對世界產生「敬」畏與欣賞。

（保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學提供）

走入現實生活 實踐深化「勤」與「誠」

英語學習從不局限於課本。在語言學校內，兩校學生與法國學生同堂共學，提升英語溝通能力與跨文化素養。課程結束後，王賜豪小學畢錦龍校長及馮李佩瑤小學胡國柱校長，聯同語言學校校長及老師頒發證書，肯定同學「勤」奮學習的成果。

此趟旅程中，學生的生活實踐與自我管理尤為重要。每位同學在唐人街獲發20英鎊自主規劃晚餐，體驗海外中國文化，並鍛煉理財與時間管理，展現了彼此間的「誠」實自律。

（保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學提供）

（保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學提供）

沉浸英倫文化 深入魔法影城與頂尖學府

考察團的文化體驗多姿多彩。學生走訪波羅市場，享用英式下午茶並學習餐桌禮儀，隨後跨越倫敦橋親臨酋長球場，感受英倫體育文化，晚上欣賞著名音樂劇《獅子王》。

行程後段，「哈利波特」的魔法氛圍尤為濃厚。師生迎來萬眾期待的華納兄弟「哈利波特」影城之旅，了解電影背後龐大的製作工程。魔法熱潮隨後延伸至牛津大學，導賞團中同學都換上霍格華茲巫師袍，化身小巫師穿梭經典場景。學生於古樸校園漫步，欣賞歎息橋與拉德克里夫圖書館的建築之美，深刻感受到這所百年學府濃厚的學術氛圍。

（保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學提供）

結語

行程末段，師生在白金漢宮前觀賞御林軍換崗儀式，遊覽對王室意義重大的溫莎堡後返港。是次聯校英國考察之旅為兩校學生搭建了擁抱世界的平台，將「愛、敬、勤、誠」的價值觀內化於心，為未來的成長之路播下了希望與自信的種子。展望來年有林文燦英文小學的加入，以多校聯合東歐之旅為新里程碑，持續從遊歷及生活體驗中學習。

（內容由保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學提供）

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