校園天地｜改革高壓默書！「聽寫活動」解鎖學生自主學習能力

實踐「促進學習的評估」：減負不減質，成就樂學

位於天水圍天恩邨的樂善堂梁銶琚學校（分校）勇敢拋開傳統教學包袱，全面改革中英文科默書制度。學校打破以往死記硬背的固化框架，積極推行多元化及趣味化的識字教學活動。這項前瞻性的教育革新不僅全面更新了課堂教學模式，更在提升學生自主學習效能、減輕家庭學習壓力，以及促進親子關係融洽，帶來了顯著的效益。（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）



同學們抽出文字卡，找出文字的部首，然後再用彩虹圈套上雪糕筒上的相同部首。（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

一、 激發自主學習動機 語文運用更見成效

改革後，學校大力推行多元的遊戲化教學，使語言學習變得生動立體，學生的整體學習成效獲得顯著提升：一、學習動機大幅大增：學生不再抗拒傳統語文學習，反而展現出強烈的求知欲與自主探索精神；二、語言應用能力增強：學生對文字的敏銳度大幅提高，日常寫作與表達時能更靈活廣泛地運用新字詞；三、團隊協作與高階思維：學生透過小組聽寫任務，不僅有效鍛鍊了溝通與合作精神，更在遊戲競賽中進行了高階思維訓練。

同學們運用貼紙貼上橫豎的筆畫，以加強他們學習先橫後直文字結構的記憶。（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

同學透過回答問題進行默寫活動。（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

二、減輕家庭温習壓力 涵養良好親子關係

這項革新同時釋放了學生在家中的學習與生活空間，獲得家長與學生一致支持與好評。以下是受訪學生的心聲分享：

三年級江同學：「無咗傳統默書真係好開心！以前要花幾日溫默書，又多又難記，默完就忘記晒。而家範圍少咗，我好想完成遊戲任務勝出，仲會自動自覺睇課外書留意部首結構。小組「聽寫任務」好刺激，令我學識同同學溝通合作，每次都認真準備！」

同學在BINGO遊戲中不知不覺默寫了不少生字。（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

四年級鄭同學：「以前我唔係咁鍾意英文，但自從老師同我哋邊玩邊記字，我而家唔驚英文喇，仲會睇英文片同聽歌！我最鍾意聽歌學寫字，返屋企都會唱，媽咪都讚我叻。我仲會攞老師做嘅卡牌遊戲同朋友一齊玩添！」

五年級梁同學：「取消默書後，我有更多時間參加課外活動，心情放鬆咗好多。課餘時間我依然會努力溫習，但而家可以自由選擇，花多啲時間喺比較弱嘅科目上面，唔洗被迫溫好悶嘅默書內容，學習自主度高咗好多。」

六年級何同學：「識字活動要溫嘅內容雖然無以前咁多，但範圍集中又有趣，更加容易記入腦。我嘅成績不單只無退步，作文時仲會更有意識咁用學過嘅字詞。」

同學開開心心地在白板上默寫字詞。（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

三、結語：實踐創新評估 達成三贏局面

樂善堂梁銶琚學校（分校）的默書革新，成功打破了「高壓默寫」校式，展現了教育界所倡導的「促進學習的評估」的理念，更達致學生樂學、家長安心與親子和諧的三贏局面。

同學從魚池中釣出可配成一對的字詞。（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

同學運用老師設計的電子遊戲進行串字活動。（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

同學透過電子遊戲配對字詞。（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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