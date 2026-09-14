校園天地｜從操控AI機械人和機械狗到足球賽及表演

「校園足球賽，機械人跟機械狗對決？！」這不是科幻電影情節，而是金錢村何東學校真實上演的場面。暑假前，學校迎來了一位特別的機械人。為了歡迎它，學校用飼養了一年的宇樹機械狗來迎接它，舉辦了一場別開生面的足球賽：「機械人VS機械狗」。（內容由金錢村何東學校提供）



機械人控球進攻（金錢村何東學校提供）

由學生操控的機械狗防守成功（金錢村何東學校提供）

機械狗走入校園 激發學生好奇心

球場上，人形機械人嘗試控球、射門，四足機械狗則以靈活的動作防守龍門。學生們圍在場邊，目不轉睛地觀看，每當機械人成功射門或機械狗靈巧攔截，現場便爆發出陣陣驚嘆與歡呼聲。

學生與機械狗互動（金錢村何東學校提供）

（金錢村何東學校提供）

根據老師的觀察，這場機械人狗足球對決，對學生而言是AI與機械工程最直觀的教材。他們親眼看見感測器如何讓機械人判斷球的位置、程式如何控制平衡與反應。這些體驗所激發的好奇心與探索慾，是任何標準化試卷都難以量化的寶貴資產。更重要的是，現場有學生主動問技術人員：「為什麼它會轉身？」「為什麼它有時踢不到球？」這些問題，正是學習及探索知識的起點。

從編程到AI 學生親手操控機械狗

一年多前學校已引進了機械狗編程課程，讓學生學習操控與編寫機械狗動作，並結合STEAM項目，設計障礙挑戰與互動場景。學生學習基礎編程，控制機械狗完成行走、避障等任務；進階課程則引入AI概念，讓學生訓練機械狗識別語音指令或模擬環境探索。課程注重跨學科整合，結合數學、工程與計算思維，學生通過計算機械狗的運動軌跡學習幾何知識，或分析傳感器數據培養邏輯推理能力。

學生對新事物的好奇心,可以刺激他們探索、學習（金錢村何東學校提供）

自主學習就是從好奇心出發，讓學生不怕試錯，從經歷與嘗試中邁向成功（金錢村何東學校提供）

科技與人情交織 畢業禮融入AI感動全場

學校更將AI融入校園生活每個角落。在第七十一屆畢業典禮上，AI像一位魔法師，穿梭於每個環節之中。禮堂大螢幕上，珍藏的成長相片經AI轉化為動態影像；畢業生分享未來夢想後，AI即時模擬出他們穿上專業服裝、置身未來職業場景的畫面。

AI生成的未來畢業生，社會棟樑（金錢村何東學校提供）

表演環節中，由何東學校學生操控的機械狗，更扮成恐龍在台上配合節奏跳舞。現場有位畢業生的家長感動地說：「看到螢幕上自己的孩子變成醫生，覺得好神奇，很感動！」

由學生操控的機械狗表演（金錢村何東學校提供）

開闊學生視野

在金錢村何東學校，AI是孩子們能經常接觸到的共同學習夥伴。我們除了以中文作編程學習，指揮機械人及狗以外，還會以英文作編程語言。因為學校開設NCS班，讓本地學生與來自加拿大、新西蘭、愛爾蘭、巴西及印度等地的外籍生同班一起學習兩文三語。他們多以英語為主要學習語言，在真正的多元文化及英語氛圍的環境中成長。

從足球場上的機械對決開始，到創新的畢業典禮表演，我們以行動證明未來教育可以讓孩子在快樂中掌握未來技能。

金錢村何東學校願每個學生都能帶著理想飛翔（金錢村何東學校提供）

（內容由金錢村何東學校提供）

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