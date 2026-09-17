校園天地｜讓孩子在社區舞台上 找到屬於自己的光

九月十三日的馬鞍山新港城中心，超過五百名學生輪流踏上舞台。這是保良局莊啟程小學主辦的「閃耀童心 星光舞台」聯校匯演，在「保良局小學正向同行計劃」支持下，將正向教育從校園帶到社區。（內容由保良局莊啟程小學提供）



保良局幼小同盟（保良局莊啟程小學提供）

梁佩思校長相信，每個孩子都有不同的潛能。教育的成果，不應只停留在成績與獎狀，更應體現在孩子面對真實世界時所展現的勇氣與韌性。當孩子站在素未謀面的街坊面前表演，那份「被看見」的經驗，遠比任何獎項更能建立內在自信。

中國舞的表演仿如飛燕掠水而過，雲手輕舒（保良局莊啟程小學提供）

十校攜手：讓正向種子從幼兒開始

梁校長邀請區內多間幼稚園及小學參與，十校攜手讓孩子踏上社區舞台，從幼兒到小學生，建立一條完整的正向支持鏈。當幼稚園小朋友第一次站在社區舞台上，台下家長與街坊報以掌聲，孩子感受到的就是「被肯定」的力量。

開幕啟動儀式，十二條燈柱同時亮起（保良局莊啟程小學提供）

匯演當天座無虛席、盛況空前（保良局莊啟程小學提供）

舞台背後：每一個節目都是堅持的見證

聯校匯演節目豐富多彩，單輪車、醒獅、跆拳道連番登場。每一個表演背後，都是孩子無數次的練習與堅持。他們會跌倒、會失手、會氣餒，但沒有放棄。這份堅持，正是成長型思維的最佳體現：能力不是天生的，而是透過努力累積回來。

幼稚園小朋友表演（保良局莊啟程小學提供）

學校有溫度，孩子才敢放膽成長

匯演尾聲，梁校長向所有參與的孩子作出鼓勵：「你們今日站上台，拿出勇氣，實在了不起。」她寄語孩子記住掌聲，記住這份被肯定的感覺。她更特別叮囑：「即使演出有失手、有瑕疵，都不需要怪責自己，因為這些都是日後成長的基石。」

小司儀雖然年紀小，卻台風穩健、從容不迫，舉手投足有模有樣，卻又藏不住天真可愛（保良局莊啟程小學提供）

從匯演背後 看莊小的生命教育與正向教育

近年，學生和家長的情緒壓力問題備受關注。學校的角色，早已不限於知識傳授，更要成為孩子和家長的心靈支撐。莊小一直以建立「有溫度的學校」為理念，將正向心理學融入日常課程之中。學校推行「幸福校園」實踐，透過靜觀活動、成長型思維訓練，讓孩子學會照顧自己的情緒，也學會欣賞自己的努力。

莊小的服務生手把手示範，親切耐心，參加者樂在其中（保良局莊啟程小學提供）

同時，學校將正向教育延伸至多元體驗之中。校本多元課以「突破自己·人生不設限」為課程綱要，以實踐、體驗及反思為教學重心，與學生建構成長型思維。本年度，學校更加入攀石課，讓孩子挑戰膽量，學習面對恐懼、調整心態、堅持嘗試。而森林課程則讓學生走進大自然，在真實環境中培養韌性、專注與協作能力。這些體驗，不單是活動，更是生命教育的實踐，讓孩子在挑戰中認識自己，在失敗中學會站起來。

粵劇表演生功架紮實、下盤穩固（保良局莊啟程小學提供）

結語：讓每個孩子都被看見

是次主角，不是校長，不是老師，而是每一位在台上發光的小朋友。願為孩子創造更多閃耀的舞台，讓每一個獨特的光芒，都有被看見的機會。

梁佩思校長跟嘉賓麥雅緻小姐訪談,暢談培育孩子的心得（保良局莊啟程小學提供）

（內容由保良局莊啟程小學提供）

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