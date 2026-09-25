校園天地｜守護地球從森山護林開始　可風中學澳洲體驗式學習之旅

創校以來，可風中學（嗇色園主辦）始終秉承「全人教育」理念，深信優秀的學生不僅在學術上「讀得」，更要在處事與活動上「做得」及「玩得」。學校歷年誕生了不少「十大傑出中學生」、「傑出中學生領袖」及「傑出青年義工」等，背後全在於完整的培訓體系：初中有初領與高領；而高中資深領袖則帶領各級籌辦活動；中四級更有系統地推行結合社會服務與領袖培訓的課程。在「課堂內學理論、課堂外重實踐」的理念下，學校過去不時舉辦義教團以栽培義工領袖；今年暑假更配合關注事項「培養堅毅、盡責的未來公民」，由兩位老師帶領十四名中一至中四級學生遠赴澳洲昆士蘭Wild Mountains（森山），展開別具意義的領袖培訓及社會服務之旅。（內容由可風中學（嗇色園主辦）提供）



修剪樹苗後的山林是最美的畫布。（可風中學（嗇色園主辦）提供）

這趟旅程是一場走出舒適圈的心靈洗滌。師生在山林裏「日出而作，日入而息」，過著食素、惜水、無手機的簡約生活，而在護林員指導下，師生需徒手清除破壞當地生態的入侵性植物，又修剪樹苗、鋪設碎石路。彭同學道：「過去日常盡是石屎、屏幕與課本，依賴城市的自動化與便利；但在森山，堆肥系統、太陽能與雨水收集展現了生活的另一種形態。告別社交媒體的我們不僅活得自在，更體會到真正的獨立。」

辛勤勞動中的女同學。（可風中學（嗇色園主辦）提供）

除草縱然疲累，但同學卻很滿足。（可風中學（嗇色園主辦）提供）

住在森林小屋裡，徜徉在大自然的世界，恍惚若桃源。（可風中學（嗇色園主辦）提供）

面對艱辛的勞動，同學們雖然疲憊，但看著改頭換面的山林，依然樂在其中，黃同學感悟：「微小的行動也能為地球帶來積極的改變。」岑同學則在拔除外表鮮豔亮麗的害草後反思：「人們當初大概是被美麗蒙蔽了眼睛，才沒有意識到外來的植物會扼殺澳洲的生態；這提醒我做人處事皆須看清事物的本質與影響。」

在澳洲森山的璀璨星空下，同學由衷反思城市生活急速，往往讓人忽略大自然的美。翁同學感嘆：「原來大自然早已為我們打點一切，只是我們缺乏一雙發現美的眼睛。」回望旅程，羅同學不捨道：「回到香港，車輛呼嘯而過會想起微風，踏上軟床墊會想起泥土，看見微光會想起銀河。」

專心聆聽護林員的分享，學習如何欣賞大自然。（可風中學（嗇色園主辦）提供）

真正的領袖在於具備遠見、承擔精神與同理心。在營地的最後一天，廚師因家人急病送院而離營，楊同學回憶道：「大家沒有埋怨，而是主動分擔營地義工的工作——有人炒菜、有人調味、有人佈置餐點，各司其職。」面對突發狀況，同學充分體現了領袖的真諦：勇於承擔、敢於付出，讓所在的群體變好。

領袖不是發號施令，而是敢於承擔──臨時晚餐烹飪組。（可風中學（嗇色園主辦）提供）

透過這趟旅程，可風學子拔除了對自我與世界的既定想像。未來，學校將深化領袖培訓與社會服務混合發展的模式，持續栽培心懷遠見、兼具「三得」的「風之子」，引領他們邁向肩負世界公民責任的未來。

向森山護林員分享香港文化，交流甚歡。（可風中學（嗇色園主辦）提供）

同學與資深護林員交流，大有所獲。（可風中學（嗇色園主辦）提供）

（內容由可風中學（嗇色園主辦）提供）

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