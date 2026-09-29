教育臻善｜給自己的信：在新學年許下一個不害怕流淚的夢

文：循道衞理聯合教會李惠利中學劉鴻亮副校長

經典粵語歌曲有很多，每當九月開學時份，我總會想起鍾舒漫的《給自己的信》。



以生命影響生命，老師的分享往往是學生追夢的原動力。（作者提供）

教育界中人跟其他界別不一樣，不論是老師還是學生，相信都對九月開學有著一種莫名的矛盾。新一年新開始，我們說的往往是九月一日，而非一月一日。我們一方面捨不得跟暑期揮手道別；另一方面又總會對新學年的開始抱著一份憧憬，期待今年會遇到什麼不一樣的經歷。「寫封信來留住大志，寫封信來提示自己。」自中學開始，我已建立起一個習慣：在新學年訂立目標，寫在記事簿中；到了學年尾聲，不論結果如何，我都寫一封信答謝自己的努力。這個習慣從我當學生到今天成為老師，從未改變。有時回看這些信，也會有點錯愕，真心「懷疑我當天幾多歲，令我寫了一句不怕流淚」。

以MBTI來了解自己的性格特徵。（作者提供）

新學年剛開始，不論是學業、運動、興趣、品格還是習慣，只要希望自己有些許進步，都建議大家寫下來，放在經常看到的地方，每天提醒自己有目標地過日子。面對目標，最怕的不是未能達成，而是日復日地把它變成「年度口號」，一年後才發覺自己從未踏出過一步。當我們規劃旅行目的地時，總會安排行程——要花多少天？預算多少？途中預計逗留多久？會遇到什麼阻礙？去旅行切忌太趕，否則會錯失沿途風光；向目標邁進也不要逼迫自己，小步子一步步走，享受過程比最終達成多少目標更重要。達成目標換來的是一時無比的成功感與滿足感，但令自己成長的本領卻是伴隨一生。

學生每年都要為自己訂立目標。（作者提供）

不要忘記欣賞自己、感謝自己。別人看的是你做到了多少，永遠只有自己最清楚自己付出過多少。得到讚賞固然可喜，但若目標未能達成，或沒有人為你歡呼，也請不要灰心。最應該欣賞你、為你付出而拍掌的人，其實是你自己。每年坦誠地寫一封溫暖的信答謝自己，你會發現許多別人看不到，卻值得歡呼與保留的成長足印。即使沒有人炫耀你，你也要做到「很相信能炫耀自己」。

我校每年都有一個時段，讓全校學生一同思考今年的目標並記錄下來。這堂課名叫「我有我的夢」——目標與夢想都是自己的，不用向人交代。老師不會評價學生的夢想，只會交流意見，用一年的時間（甚至更長）陪伴與扶助他們達成夢想。學期尾，學生會再次回顧目標並寫下給自己的回應。我深信，要讓學生每年九月回到校園都充滿希望，每天上學保持能量，一年回首時滿載快樂與成長，學校懂得尊重並為學生的夢想作規劃，至關重要。

校長帶領大合唱，以歌聲鼓勵同學勇敢追夢。（作者提供）

在此祝福各位教育界同工及同學們，開學「大吉」，付出不會「得個吉」，一同為今學年的自己「來十行列明十個壯舉」。也藉此機會向我九月一日生日的兒子說一聲：「川川，生日快樂，爸爸愛你！」

（作者提供）

作者：循道衞理聯合教會李惠利中學副校長劉鴻亮



劉鴻亮老師，現任循道衞理聯合教會李惠利中學副校長（學生事務），持社會科學榮譽學士及中國文學碩士學位。多年來致力推動學生成長與全人發展，並考獲多項心理學專業資格，經常獲邀擔任院校及機構客席講員。



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