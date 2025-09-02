教育臻善｜我是這樣認識抗日戰爭歷史

文：九龍真光中學李伊瑩校長

在抗戰勝利八十周年這特殊意義的時刻，回首過去，那些關於如何認識日本侵華歷史的記憶，就如潮水一樣，不斷在腦海裡浮現。



（作者提供）

師者領路，認識歷史傷痛

我的中國歷史老師吳家望先生，有著深厚的學術造詣，他是中大歷史系系主任孫國棟教授的女婿。還記得當日吳老師主動談及日本篡改歷史教科書一事，他義憤填膺，那神情至今仍深深印在我的腦海中。他深知歷史不容篡改，一字一句都凝聚著先輩的血與淚。又記得初中的經濟及公共事務科梁偉剛老師播放記錄血腥場景的幻燈片，其中細菌戰的畫面讓我觸目驚心。這是我第一次直觀地感受到日軍的殘暴與罪惡，令我對那段歷史有了更為深刻、真實的認識。

書籍為引，探尋歷史真相

大學時期，我在浩如煙海的書籍中偶然翻閲《日本如何侵略中國》一書。書中記錄了日本人黑羽清隆、梶村秀樹親自敘述的戰爭罪行，沒有華麗修飾，也無渲染煽情，只是以平實客觀的語言呈現戰時事跡，但當中的侵略行徑卻深深撼動我的心靈。這也讓我深刻意識到，人的良心善念絕不會被黑暗吞噬，在日本秉持良知之士的心中，是非對錯依然涇渭分明。而歷史真相，正是靠他們面對真相的勇氣和坦誠，得以重見天日！

父輩親歷，回憶戰爭創傷

我的父親生於 1922 年，他親身歷經那段慘烈悲壯的抗戰歲月。抗戰期間他只是一個少年人，未有正式馳騁沙場。到了晚年，父親不幸患上腦退化症，記憶變得混亂不堪，常常出現時空錯亂的情況。儘管如此，他的腦海中仍會停留在抗戰時日軍處決斬首中國人的恐怖場景。他甚至會把自己的太太誤認成母親，急切地提醒她不要使用水龍頭流出的水，因為日軍曾在民間飲用水放入細菌，令不少人慘死，所以必須等待政府檢查水質安全後方可食用，戰爭的陰影如同鬼魅一般，在父親的腦海中如影隨形，令他整日惶恐不安。從父親的遭遇中，我深刻感受到戰爭的殘酷與無情，它不僅奪走了無數無辜的生命，更在倖存者的心靈上刻下了永遠無法癒合的傷痕。

莘莘學子，認識抗戰歷史

（作者提供）

回溯過往歲月，我深切明白，銘記歷史、以史為鑒，是每一位中華兒女義不容辭的責任。那麼，現在的年青人究竟能如何認識抗戰歷史呢？除課堂學習外，學生可透過閱讀舊報紙、聆聽口述歷史、欣賞《南京照相館》、《731》等電影，藉以穿越時空，直觀感受歷史。學生亦可積極參與實地考察活動，比如走進位於元朗大棠恒香製餅廠舊址的「抗戰勝利80周年體驗館」，或是參觀「南京大屠殺博物館」，或哈爾濱「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」等，這些實地探訪，讓青年們真切觸摸歷史的傷痕，深刻銘記戰爭的殘酷與和平的來之不易，從而珍惜當下的幸福生活。專題研習方面，學生可參與香港津貼中學議會舉辦的「紀念抗戰勝利80周年電腦遊戲設計比賽」，讓歷史以一種全新的方式得以傳承。

（作者提供）

銘記歷史，吾輩自強

我期盼日本能真誠面對歷史，向受難者致歉。更重要的是，我深切地感受到一種傳承歷史、以史為鑒的重大使命。新時代年輕人當「銘記歷史，吾輩自強」，化民族傷痛為前行動力，砥礪奮進。

九龍真光中學校長李伊瑩校長。（作者提供）

作者簡介：



香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩校長



李伊瑩校長畢業於香港中文大學，獲文學士、教育碩士及文學碩士學位。她從事教育工作多年，先後於兩所中學擔任校長，現為九龍真光中、小、幼部總校長，致力培育中英兼擅、才德兼備和心繋家國的人才。



為進一步提升業界專業發展，李校長出任香港津貼中學議會主席。近年更獲邀擔任教育局課程發展議會委員、優質教育基金督導委員會委員、行政長官卓越教學奬評審工作小組委員及香港吸煙與健康委員會委員，並獲香港教育大學邀請擔任教育發展與創新學院院士。

