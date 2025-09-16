教育臻善｜穿梭生老病死・玩味醫賢愛你

文：明愛馬鞍山中學校長曹雪蓮

剛從浙江姊妹學校交流歸來，旅程中，濕疹帶來的困擾讓我不慎抓破了皮膚。正當我感到些許狼狽時，一位曾修讀醫護課程的高中孩子，帶著真摯的關懷走近，輕聲提醒：「校長，別再抓了，記得多擦點保濕膏哦。」那瞬間，一股暖流湧上心頭。孩子純然的關切，不正是最動人的「醫護心腸」嗎？這份溫暖的問候，也讓我深深感到，我們這兩年將醫護教育作為核心發展方向，是何其珍貴的選擇。



服務中培養醫護心腸。（作者提供）

我們的心願很簡單：讓孩子們有機會接觸基礎的醫護知識，更重要的是，在他們心中種下「關懷他人」的種子。無論他們未來是否穿上白袍，我們都期盼這份「醫護心腸」能伴隨一生，成為照顧自己、守護家人的溫柔力量。

於是，我們踏上了成為「醫護中學」的旅程。這不只是課程的轉變，更是一場關於「愛」與「生命」的實踐。

明馬醫療保健教育樞紐開幕禮。（作者提供）

課堂裡，醫護知識有了溫度。高中生不再只是研讀生物課本，他們分組探索各種疾病，特別著重「如何預防與照護」，然後在早會上，用稚嫩卻認真的聲音，向全校師生分享。這不僅是知識的傳遞，更是健康意識的萌芽。他們還會分享如何與病痛中的人相處，以及病患如何保持積極的心態——這是生命教育最真實的一課。我們也開設了「健康管理與社會關懷」與「健康護理實務應用學習課程」兩個新科目，在校內新建了模擬病房和護士站等設施。當孩子們穿上練習服，在那裡學習、操作，眼神專注而柔和，我們彷彿看見未來「仁心仁術」的模樣。

健康護理實習專室。（作者提供）

而最溫暖的學習，往往發生在走出課室的那一刻。每季的「社區康健體檢活動」，是孩子們將課堂所學化為行動的時刻。他們曾與聖保祿醫院的醫護義工攜手，為街坊鄰里提供檢查服務，量血壓、做心電圖…這份付出，正呼應著香港明愛「以愛服務，締造希望」的精神，孩子們用行動寫下屬於他們的「愛」的篇章。

中大醫學院運動醫學中心教授如何預防運動創傷。（作者提供）

為了讓學習更有實感，我們也用心創造了獨特的體驗空間一一「有價巴士生命體驗館」：運用VR科技，讓孩子們透過角色扮演，走進不同的人生境況，而醫療情境就是其中一個場景。學生因而能真切體會病患與家屬的感受，同理心在沉浸中悄然滋長。「中醫文化走廊」則靜靜訴說著傳統醫學的智慧與底蘊。

見證孩子們的成長與轉變，是我們最大的欣慰與力量來源：

* 中三的敏莉，在急救課和寵物急救課上，點亮了眼中的光芒，找到了對醫護工作的熱情，立志成為一名護士。

* 中四的阿祖，在參觀醫院的殮房後，對生命有了更深的敬畏；而在中大運動醫學中心的短期課程後，更堅定了投入運動醫學領域的決心。

* 中五的洛儀，在一次次的社區體檢服務中，從一開始的不知所措，到漸漸懂得如何傾聽長者的絮語、安撫他們的不安。這份與長輩相處的「心法」，讓她即使未來選擇演藝舞蹈之路，也堅定地希望同時成為一名救護員，用不同的方式守護生命。

這些孩子追尋夢想的身影，閃耀著「醫護心腸」的光芒，也深深鼓舞著我和團隊。我們會繼續在這條路上耕耘，悉心澆灌更多懷抱仁心、兼具才德的未來種子。

學以致用，服務社區。（作者提供）

身為教育工作者，我們最深的期盼是：孩子們在追求知識與技能的同時，更要學會好好疼惜自己的身心。願他們懂得，關愛自己，做自己生命最溫柔的守護者，是擁有「醫護心腸」最美好的起點。這份自愛與愛人的能力，將是他們一生最珍貴的禮物。

明愛馬鞍山中學曹雪蓮。（作者提供）

