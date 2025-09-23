教育臻善｜一點心、一分力，生活中的溫情

文：保祿六世書院梁以豪校長

我喜歡與學生們不期而遇，所以會選擇在學生午飯時段前結束用餐，回程時剛好碰上外出午膳的學生，與她們打個招呼，感受她們那份青春的朝氣。然而，那一天的平凡路程卻成為了我難忘的一課。



上星期五，我正準備從石籬商場回校，迎面碰上數群學生。她們急切地告訴我，有位老伯在商場的天橋上跌倒了。第一群學生說已有途人照顧伯伯，我心想：既然有人幫忙，我便不再打擾，於是我便繼續前行。然而，第二群學生卻神情焦急的補充道：「校長，有高年級的師姐正在現場協助，請您快點去支援，伯伯在天橋上！」她們的迫切讓我擔心事情不簡單，學生是否有足夠能力去處理，我立即趕往天橋。

展現超齡的成熟

到達現場時，只見五名學生（兩位初中生和三位高中生）一名途人及商場管理員正合力照料老伯。眼見人多路窄，我請初中同學先行用膳，只讓高中師姐們繼續協助。學生細心詢問伯伯的情況，言語中滿載關心，見他意識清醒，我才安心。確認學生已召救護車後，更讓我感動的是學生們留下了聯絡電話，以便救護員易於找到位置；更甚者，學生用校服毛衣墊在老伯頭下。眾人分工有序，展現超齡的成熟。

召救護車的高中同學。（作者提供）

不久，救護車抵達，專業救護員接手了這場小小的「救援行動」。我以為故事就此結束，卻看到三位同學在一旁互相安慰起來道：「我很擔心伯伯的情況，他會不會好起來？」她們甚至問救護員稍後會否通知她們伯伯的狀況。這份真摯的情感，深深打動了我。這場「午飯插曲」對她們來說彌足珍貴，喚醒她們潛藏的愛心與關懷。

應變鎮靜與靈活

「午飯插曲」既終，午飯時間已然過了大半，我生怕三位學生未能在用膳後依時回校，便陪她們安排午膳。途中，我不忘讚揚她們的行為，並簡單問及她們當時的心路歷程，也趁機了解她們的情緒狀況。學生分享道：起初我們因校規限制而遲疑不決（學校規定午飯時間不得使用手機，希望學生不要沉溺網路，多與同學交流，培養情誼），但一位中一小師妹臨危不亂，明白事急從權，果斷打開手機報警。可是她不熟悉地理位置，幸好師姐迅速接過電話，協助救護車定位。這種靈活變通的應變能力，遠超課本所學，讓人刮目相看。其中一位學生笑稱：「這也算是我五年來最有意義的一次午飯吧！」更打趣說週記題材不愁了。

實踐愛心的關懷

這一天，我看到了學生們在生活中實踐了校訓仁愛與服務的精神，也看到了教育的真正價值不僅僅是知識的傳授，更是品格的塑造。這或許只是一件小事，但正如德蘭修女曾說過：「我們不是人人都可以作轟轟烈烈的事，但卻可以懷著愛去作無數的小事。」學生們用心地做好了這件「小事」，以真誠的愛心和快速的應變能力，效法會祖董妮絲修女關懷近人，播種耶穌的愛。而這粒愛的種子，早已在學生心中發芽，成為她們成長路上最珍貴的基石，讓她們成為未來擁有溫度與智慧的社會公民。

由學生設計的校長的肯定襟章。（作者提供）

後記

在週一早會上，我特別表揚了郭一菲，趟穎澄以及江曉霖同學的善舉，同時也迅速找到曾協助事件的中一同學李喬昕、柳䤭儀，以及果斷用手機報警的陳梓瞳同學。每位同學都獲頒一枚「校長的肯定」襟章，以表揚她們的傑出表現。最後，三位高中同學呼籲大家為老伯祈禱，期盼他早日康復，身體健康。

保祿六世書院梁以豪校長。（作者提供）

作者：保祿六世書院梁以豪校長

梁以豪校長自幼在天主教慈幼會學校求學，深受「預防教育法」熏陶，其教育理念便在此時萌芽。梁校長常以故事啟發學生自主思考，鼓勵她們追尋夢想。從教以來，他始終懷抱感恩之心，從師生互動中汲取養分，使平凡的教育日常煥發深刻意義。





香港津貼中學議會簡介：

香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

