教育臻善｜啟動生命‧燃亮自己‧照亮別人

文：中華基督教會燕京書院蕭謙偉副校長

踏入九月下旬，學校各項活動已排得滿滿。天公不造美，遇上強烈熱帶風暴「米娜」來襲，再有超強颱風「樺加沙」直奔本港。眼見全港學校停課，校園節目被迫取消，只好嘆句「天氣不似預期」。面對自然災害破壞力之巨大，生命顯得份外渺小和脆弱。



天氣不似預期，生命又何嘗不是呢？記得兩年前「超凡學生」的提名期，當時有同工向我推薦就讀中四級的俊熙參選。印象中，小六升中一的俊熙，性格衝動，粗枝大葉，我行我素，可謂「得罪人多，稱呼人少」。年幼時的俊熙，見一日，過一日，思緒飄忽，好比天氣，陰晴不定，生命也沒甚麼方向。

俊熙榮獲第7屆 「米青年精神健康大使」 。（作者提供）

「從做中學」（Learning by Doing）

想到美國教育家約翰‧杜威（John Dewey）所提出的「從做中學」（Learning by Doing）的教育理念，正是通過教育與生活結合，讓學校、家庭或社會中的生活實踐成為教育的過程。問題是，如何啟動這個生命培育工程呢？我嘗試聯絡俊熙的家長，推薦孩子參加校外的定格動畫製作班和電繪圖像插畫班，更讓俊熙給師生和家長分享學習成果。同時，鼓勵他參與燕京社會服務團的社區義務工作，認識更多志同道合的人。短短兩三年間，俊熙不僅身量成長了，智慧和靈性也漸見成長。現在，他已獲晉升為學校圖書館管理員隊長、社會服務團團長和領袖生副隊長。

俊熙與學生義工參與「中華文化嘉年華」中環大館義工服務。（作者提供）

每一個生命都可以是一個奇蹟，而每一個生命都值得被看見。俊熙的成長故事讓他獲得「生命教育基金會」評選為2024年度「超凡學生」。評審們尤其欣賞他擁有坦誠、承擔、謙和、謙卑、誠實、為人正直和懂得感恩等生命素質。如今，俊熙已升讀中六，他正朝著自己的職志奮鬥。未來，期望可以成為一位救護員，幫助有需要的人，回饋社會。

尋找生命的意義

生命的意義不在於完美地避開人生中所有關卡，而在於抱著正向的心態，全情投入地體驗闖關的過程——其中的酸甜苦辣、成長與領悟，讓我們見證生命的蛻變和豐盛。

師徒對談 薪火相傳

她是一位中六女生，名叫清琳，榮獲2025年度「超凡學生」嘉許。今年九月升讀香港中文大學歷史系一年級。基金會評審對清琳的評價甚高，尤其欣賞她內裡有著的細膩、尊重、堅持、自律、勤奮、負責任、不輕易放棄、刻苦且具行動力的生命特質，以致能盛載生命的豐盛。

清琳進行「超凡學生」2025面談錄影。（作者提供）

回想一年前的這個時候，預約清琳進行「超凡學生」初選面談。方坐下來，我先請她講一遍自己的成長故事。她竟然一口氣就說完了，內容大致跟我認識的她沒有兩樣。我禁不住問道：「清琳，老師知道妳是優異生，拿過不少傑出學生獎項，難道妳的人生就是這樣順遂嗎？」這一問，她一下子愣住了。只想努力學習，將勤補拙。盼望大學畢業後成為一位老師，回歸母校指導學弟學妹，讓家人有安穩的生活。」清琳凝重地說。我答說：「想當年，我又何嘗不是個普通的男孩，一家七口在一個120尺的斗室中生活。我曾跟母親說過，將來會給她一個安樂窩。當年立志做一個好老師，今天我也做到了。我相信清琳會跟我一樣考進中大，將來回歸母校成為一個『超凡老師』﹗」

燕京書院榮獲2025年度「超凡學生」（左）、「超凡學校」（中）、「超凡老師」（右）3項嘉許。（作者提供）

「教育不是注滿一桶水，而是點燃一把火。」（Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.）愛爾蘭詩人葉慈這樣說過。火是一種燃燒的現象，當中更包含著火焰（最明亮、最熱的部分）。我們不應吝嗇生命的燃料，為要成為孩子生命中的火炬手，點燃他們內在的火種，幫助他們發現自己的興趣、熱情與天賦，讓他們自身產生光和熱，啟動生命，散發出火焰來。當他們燃亮自己，同時也會照亮別人。

超凡校園嘉許慶典禮2025「並肩培育豐盛生命，攜手見證基督大愛」。（作者提供）

中華基督教會燕京書院蕭謙偉副校長。（作者提供）

