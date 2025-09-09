教育臻善｜看得到、聽得見的正向教育

文：宣道會陳朱素華紀念中學鄺永燊校長

新學年伊始，祝願所有教育界同工及學生們身心靈健康，迎來美好豐盛的新學年。每年八月尾，總有校長同道完成長時間服務光榮引退；筆者今年出席了兩位校長朋友的榮休活動，他們都在同一所學校服務了接近三十八年，教人敬佩羨慕，在此僅向於教育界長期服務的同道致敬。印象所及，深具魄力的校長大都正向積極及生活健康，即使已屆榮休之年，活力及動力仍不遜年青一輩。



何謂正向？

正向與健康，為筆者學校於本發展周期的兩個關注事項，筆者本文集中分享正向教育。「正向」或讓人感覺有點空泛，盲目地正向又會否演變成自欺欺人式的阿Q精神？

筆者有幸於八月份跟隨辦學團體到澳洲進行教育交流，走訪了五所學校，當中有些學校很清晰地展示「學習信念」。今天教育工作者與時並進，擁抱數字教育及人工智能輔助教學的同時，這次交流提醒我「信念」及「思維」就彷彿習武之人的內功底子，是有效學習的基礎。於云云信念中，筆者認為「成長型思維」及「Learning Pit」最能為學校「正向」教育下堅實的註腳。

兩套心法：「成長型思維」及「Learning Pit」

擁有「成長型思維」的人，較能接受挑戰、困難及批評，視勤奮和努力為達致目標的必經之路；相反「固定型思維」的人則傾向逃避挑戰及困難，甚至視努力為「不夠聰明」或「沒有天分」，被起步點定型區分了優劣，輕視進步。

「Learning Pit」理論強調學習過程難免感覺困難甚至沮喪，學習新知識、新概念、新技能有時比想像中更困難；然而，能夠推動我們跨過學習鴻溝的，往往是透過察覺自己的進步，然後堅持、累積。

演活心法的關鍵

上述兩套心法有助於建立學生的「正向」信念及思維，關鍵是如何植根學生的心田，從理論變成學生的思考習慣。筆者不才，拋磚引玉與同道分享。

首先，要讓正向「聽得見」。在校園創造共同語言至關重要，簡言之需要師生皆能認同及熟記、具影響力的金句。筆者學校有位榮休教師，服務學校超過二十五載，她最廣為師生所知的座右銘是「未兩綢繆」。由於崗位需要，她常有公開教導學生的機會，這金句成為不同年代學生的共同回憶，每年畢業生拍照總愛拿著這句說話作為拍攝道具。在今年的開學禮，我給予學生兩句勉勵說話：「唔係唔得，只係未得」、「除了努力及堅持，我們需要方法」。對於本身已經非常努力及堅持的學生，有時一句簡單鼓勵如「加油」、「多一點堅持」或許適得其反帶來更大壓力。引導學生明白可能需要不同方法才能達成目標，更能讓他們有動力去持續付出，這是「正向」的關鍵。

同時，要讓正向「看得見」。既然成長及進步是正向的原動力，讓學生看見及重視自己的進步就是頭等大事。善用科技進行成績分析，精心營建獎勵文化等，都是筆者推動教師們一同打造正向校園的策略。

正向，是思維也是氛圍

筆者認同每個人皆有其獨特性，但不代表思維習慣不能改變。中學校園的氛圍對青少年建立思維及價值觀等有非常重要的影響。願教育同道一冋努力營建校園氛圍，為香港及國家建立具正向思維的下一代。

