何蔭棠中學升旗隊步操奪金　膺金紫荊區旗手　對鏡苦練展堅毅

撰文：林澤鋒
出版：更新：

在烈日當空的操場上，數十位身穿整齊制服的少年正反覆踏著鏗鏘的正步。保良局何蔭棠中學升旗隊近年成績斐然，在2026年度「心繫家國」聯校中式步操決賽勇奪全港金獎；隊員周可丞與徐子鍵更獲選拔為「五四升旗禮2026」金紫荊廣場區旗手。耀眼榮譽背後，記錄的正是一群少年男女從迷惘內向到學會堅毅與承擔的蛻變故事。

保良局何蔭棠中學升旗隊近年成績斐然，在2026年度「心繫家國」聯校中式步操決賽勇奪全港金獎。（梁鵬威攝）

從內向頑皮到金紫荊旗手　迷惘少年蛻變沉穩領袖

「佢哋五個代表唔同性格，有啲係好專注讀書，有啲就比較百厭，有啲相對嚟講無咁多自信。」負責該校德育、公民及國民教育組兼升旗隊的周瑞勤老師憶述，當初入境事務處青少年領袖團（IDYL）長官挑選幾位男生出賽時自己亦感意外，因他們當初「好百厭、唔係好定」，但一年多的刻苦磨練令學生脫胎換骨。

主旗手周可丞坦言，中二時自己頑皮好動，幸得老師引導加入升旗隊磨練專注與責任感。右護旗手徐子鍵小學時極度內向且缺乏自信，「一開始著制服喺咁多人面前步操，覺得全場目光聚焦喺自己度，好驚錯處被放大。」但他學會將審視目光化為動力，「正正因為大家望緊我，我更要做得好畀大家睇。」

主旗手周可丞中二時加入升旗隊，這位頑皮好動少年在升旗隊內，磨練專注與責任感。（梁鵬威攝）
右護旗手徐子鍵加入升旗隊後學會將審視目光化為動力。（梁鵬威攝）

這份堅毅引領他們走上全港舞台。五四升旗禮當天，周可丞與徐子鍵擔任區旗手，肅立於金紫荊廣場旗台。回想當天，周可丞難忘那份熱血沸騰的自豪感，「直至我哋將手上面嘅區旗升到上頂、喺風入邊飄揚嗰刻，我先至夠膽深呼吸。」徐子鍵亦感觸表示，面對全場鏡頭與各界目光，深感責任重大，「要喺全港市民面前，展現香港新青年對國旗嘅尊重。」

五四升旗禮當天，周可丞與徐子鍵擔任區旗手，肅立於金紫荊廣場旗台。（學校提供）
徐子鍵憶述面對全場鏡頭與各界目光下升旗，深感責任重大，稱「要喺全港市民面前，展現香港新青年對國旗嘅尊重。」（學校提供）
二人獲得五四升旗嘉許獎狀，與前校監兼現任入境事務處青少年領袖團總監鄭錦鐘博士（左二）及校長勞國樑（右一）合照。（學校提供）

季軍後自發「對鏡練習」　從爆笑磨合到專注神氣

隊伍的飛躍成長，源於一場未能奪冠的挫折。在入境事務處青少年領袖團主辦的「聯校升旗手大賽」中，隊伍奪得季軍，但隊員並未自滿，反而齊集檢討「為何拿不到冠軍？」

左護旗手張俊杰透露，當初因母親抱病未能觀看自己的大會操而感到遺憾，為讓母親看到自己穿上制服的英姿，他在中三加入升旗隊苦練。大賽獲季軍時他一度自責，但隊友非但沒怪責，反而立刻一起翻看錄影檢討。

左護旗手張俊杰中三加入升旗隊，曾在一次比賽中奪季軍感自責，但隊友非但沒怪責，反而立刻一起翻看錄影檢討。（梁鵬威攝）
三位旗手在經歷了無數次練習後，彼此間已建立良好的默契。（梁鵬威攝）
為解決動作和眼神等細節問題，三位隊員搬來兩米高的全身鏡展開「對鏡練習」，逐度調整腳尖、擺手力度與眼神焦點。（梁鵬威攝）
三位旗手在練習動作和眼神過程中，經歷了由爆笑磨合到認真挑剔對方眼神及氣勢的階段，最終培養了高度的默契。（梁鵬威攝）

為解決動作和眼神等細節問題，隊員搬來兩米高的全身鏡展開「對鏡練習」，逐度調整腳尖、擺手力度與眼神焦點。周可丞笑言，最初大家對著鏡子互相凝視時十分尷尬，甚至頻頻笑場，「接受唔到平時一齊玩嘅朋友突然好認真，但練多幾次後，就由爆笑磨合到認真挑剔對方嘅眼神同氣勢，最後只要眼神一接觸，就明白大家嘅默契。」這份追求終讓他們在隨後的「心繫家國」全港決賽中一舉摘金。

團隊在「心繫家國」全港決賽中一舉摘金，平日努力並沒有白費。（學校提供）
入境事務處高級入境事務助理員（訓練）黃健鋒（中）在場指導同學操練時的動作。（梁鵬威攝）
對步操動作的準繩度都有很高要求，入境事務處高級入境事務助理員（訓練）黃健鋒非常有耐心地指導學生動作。（梁鵬威攝）
何蔭棠中學升旗隊一直秉持傳承精神，最前排的三位大前輩（左起：馮日希、蘇雨晴、莊子晴），至今仍是現時升旗隊隊員銘記於心、積極學習的榜樣。（學校提供圖片）

腳背放手機練正步　女隊員「以愛」陪伴後輩

升旗隊的榮譽背後，亦有女隊員不可或缺的身影。擔任主旗手兼司令員的李凱晴分享，女生在體能上面對不少挑戰，「『揚旗』需要用到腰腹力量，否則旗幟展唔開就唔靚，呢樣嘢無捷徑，只能不斷喺屋企練。」右護旗手蕭詠晴就提到，起初踢正步時腳步不穩，老師便教她們將手機平放在腳背上踢起練習，「手機唔跌落嚟就代表保持得住！」

除了動作精準，女隊員更主動化身「師姐」，以愛陪伴後輩成長。李凱晴耐心帶動原本一竅不通的師妹主動加練；蕭詠晴則在小息和放學陪伴左右不分的師弟苦練，看著後輩從想放棄到動作標準，「見證佢哋成長非常有成就感。」

擔任主旗手兼司令員的李凱晴協助指導師弟妹的動作，她希望「以愛承傳」，並用愛去凝聚隊伍、陪伴他們成長，將升旗隊精神一代代傳承。（梁鵬威攝）
右護旗手蕭詠晴協助指導師弟妹的動作，她經常在小息和放學時，陪伴師弟妹苦練。（梁鵬威攝）
學校升旗隊內亦包括很多女隊員，在體能上雖然面對不少挑戰，但她們透過不斷練習去克服困難。（梁鵬威攝）

貫徹《價值觀教育架構》　日常磨練內化家國情懷

教育局頒布的《價值觀教育課程架構（2026）》，強調以中華文化為主軸，培育學生的堅毅、勤勞、紀律、團結與責任感等正面價值觀。在何蔭棠中學，升旗訓練早已超越單純的儀式，昇華為一場淬鍊身心的生命教育。

張俊杰明白升旗並不是一個人的事，「係三個人一齊去做先至可以升好支旗，少咗一個都唔得，呢個係維護我哋國家尊嚴嘅責任。」這份責任感亦化作孝心，後來母親親臨現場看他升旗，他在台上踢著正步時禁不住眼泛淚光，「好想畀媽媽睇到我努力嘅表現，事後佢同我講：原來你著起制服都幾威武！」

在何蔭棠中學，升旗訓練早已超越單純的儀式，昇華為一場淬鍊身心的生命教育。（左起：李凱晴、周可丞、蕭詠晴、徐子鍵及張俊杰（梁鵬威攝）

李凱晴亦直言，升旗將書本上的文字化為真實感受，「將支國旗升上頂嗰陣時，背後要經過好多嘅訓練，要將每一個動作做到位，我先知道原來維護國家尊嚴唔係口講，而係擺喺每一個謹慎嘅動作入面。」周瑞勤老師指出，看到隊員的蛻變，全校師弟妹肅然起敬，今年單是中一級就有超過20人報名，甚至需要考慮以面試遴選，在校園築起薪火相傳的典範。

總結這段淬鍊，徐子鍵以「突破」自勉，勉勵師弟妹將審視目光化為前進動力；李凱晴則將心中的收穫凝聚為「以愛傳承」四個字，「喺場上要嚴格守紀，但落咗場就要好似大姐姐咁關心後輩，用愛去凝聚隊伍、陪伴佢哋成長，先可以將升旗隊嘅精神一代代傳承落去。」

在何蔭棠中學，升旗訓練早已超越單純的儀式，昇華為一場淬鍊身心的生命教育。（左二周瑞勤老師、右一為入境事務處高級入境事務助理員（訓練）黃健鋒）（梁鵬威攝）
何蔭棠中學奪全港創科大賽冠軍　AI水質監察平台追蹤藥物水源污染校園天地|讓愛被聽見:保良局何蔭棠中學學生自發籌款唱出關愛精神校舍變巨型光雕畫布　大埔舊墟公立學校學生偕長者現中秋社區回憶啓思中小幼連校三校連繫　內部優先取錄機制　雙軌升學多元出路協和長沙灣新校長鄭家寶談價值觀教育：家長非旁觀者須攜手同行《香港01》到余振強紀念中學辦AI講座　邀張俊聲博士拆解社會風險青年耀進發展協會行政總監拆解網騙　倡教師化身「網絡安全教練」
01教育
HK01 Space Promotion