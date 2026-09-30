何蔭棠中學升旗隊步操奪金　膺金紫荊區旗手　對鏡苦練展堅毅

在烈日當空的操場上，數十位身穿整齊制服的少年正反覆踏著鏗鏘的正步。保良局何蔭棠中學升旗隊近年成績斐然，在2026年度「心繫家國」聯校中式步操決賽勇奪全港金獎；隊員周可丞與徐子鍵更獲選拔為「五四升旗禮2026」金紫荊廣場區旗手。耀眼榮譽背後，記錄的正是一群少年男女從迷惘內向到學會堅毅與承擔的蛻變故事。



保良局何蔭棠中學升旗隊近年成績斐然，在2026年度「心繫家國」聯校中式步操決賽勇奪全港金獎。（梁鵬威攝）

從內向頑皮到金紫荊旗手 迷惘少年蛻變沉穩領袖

「佢哋五個代表唔同性格，有啲係好專注讀書，有啲就比較百厭，有啲相對嚟講無咁多自信。」負責該校德育、公民及國民教育組兼升旗隊的周瑞勤老師憶述，當初入境事務處青少年領袖團（IDYL）長官挑選幾位男生出賽時自己亦感意外，因他們當初「好百厭、唔係好定」，但一年多的刻苦磨練令學生脫胎換骨。

主旗手周可丞坦言，中二時自己頑皮好動，幸得老師引導加入升旗隊磨練專注與責任感。右護旗手徐子鍵小學時極度內向且缺乏自信，「一開始著制服喺咁多人面前步操，覺得全場目光聚焦喺自己度，好驚錯處被放大。」但他學會將審視目光化為動力，「正正因為大家望緊我，我更要做得好畀大家睇。」

主旗手周可丞中二時加入升旗隊，這位頑皮好動少年在升旗隊內，磨練專注與責任感。（梁鵬威攝）

右護旗手徐子鍵加入升旗隊後學會將審視目光化為動力。（梁鵬威攝）

這份堅毅引領他們走上全港舞台。五四升旗禮當天，周可丞與徐子鍵擔任區旗手，肅立於金紫荊廣場旗台。回想當天，周可丞難忘那份熱血沸騰的自豪感，「直至我哋將手上面嘅區旗升到上頂、喺風入邊飄揚嗰刻，我先至夠膽深呼吸。」徐子鍵亦感觸表示，面對全場鏡頭與各界目光，深感責任重大，「要喺全港市民面前，展現香港新青年對國旗嘅尊重。」

五四升旗禮當天，周可丞與徐子鍵擔任區旗手，肅立於金紫荊廣場旗台。（學校提供）

徐子鍵憶述面對全場鏡頭與各界目光下升旗，深感責任重大，稱「要喺全港市民面前，展現香港新青年對國旗嘅尊重。」（學校提供）

二人獲得五四升旗嘉許獎狀，與前校監兼現任入境事務處青少年領袖團總監鄭錦鐘博士（左二）及校長勞國樑（右一）合照。（學校提供）

季軍後自發「對鏡練習」 從爆笑磨合到專注神氣

隊伍的飛躍成長，源於一場未能奪冠的挫折。在入境事務處青少年領袖團主辦的「聯校升旗手大賽」中，隊伍奪得季軍，但隊員並未自滿，反而齊集檢討「為何拿不到冠軍？」

左護旗手張俊杰透露，當初因母親抱病未能觀看自己的大會操而感到遺憾，為讓母親看到自己穿上制服的英姿，他在中三加入升旗隊苦練。大賽獲季軍時他一度自責，但隊友非但沒怪責，反而立刻一起翻看錄影檢討。

左護旗手張俊杰中三加入升旗隊，曾在一次比賽中奪季軍感自責，但隊友非但沒怪責，反而立刻一起翻看錄影檢討。（梁鵬威攝）

三位旗手在經歷了無數次練習後，彼此間已建立良好的默契。（梁鵬威攝）

為解決動作和眼神等細節問題，三位隊員搬來兩米高的全身鏡展開「對鏡練習」，逐度調整腳尖、擺手力度與眼神焦點。（梁鵬威攝）

三位旗手在練習動作和眼神過程中，經歷了由爆笑磨合到認真挑剔對方眼神及氣勢的階段，最終培養了高度的默契。（梁鵬威攝）

為解決動作和眼神等細節問題，隊員搬來兩米高的全身鏡展開「對鏡練習」，逐度調整腳尖、擺手力度與眼神焦點。周可丞笑言，最初大家對著鏡子互相凝視時十分尷尬，甚至頻頻笑場，「接受唔到平時一齊玩嘅朋友突然好認真，但練多幾次後，就由爆笑磨合到認真挑剔對方嘅眼神同氣勢，最後只要眼神一接觸，就明白大家嘅默契。」這份追求終讓他們在隨後的「心繫家國」全港決賽中一舉摘金。

團隊在「心繫家國」全港決賽中一舉摘金，平日努力並沒有白費。（學校提供）

入境事務處高級入境事務助理員（訓練）黃健鋒（中）在場指導同學操練時的動作。（梁鵬威攝）

對步操動作的準繩度都有很高要求，入境事務處高級入境事務助理員（訓練）黃健鋒非常有耐心地指導學生動作。（梁鵬威攝）

何蔭棠中學升旗隊一直秉持傳承精神，最前排的三位大前輩（左起：馮日希、蘇雨晴、莊子晴），至今仍是現時升旗隊隊員銘記於心、積極學習的榜樣。（學校提供圖片）

腳背放手機練正步 女隊員「以愛」陪伴後輩

升旗隊的榮譽背後，亦有女隊員不可或缺的身影。擔任主旗手兼司令員的李凱晴分享，女生在體能上面對不少挑戰，「『揚旗』需要用到腰腹力量，否則旗幟展唔開就唔靚，呢樣嘢無捷徑，只能不斷喺屋企練。」右護旗手蕭詠晴就提到，起初踢正步時腳步不穩，老師便教她們將手機平放在腳背上踢起練習，「手機唔跌落嚟就代表保持得住！」

除了動作精準，女隊員更主動化身「師姐」，以愛陪伴後輩成長。李凱晴耐心帶動原本一竅不通的師妹主動加練；蕭詠晴則在小息和放學陪伴左右不分的師弟苦練，看著後輩從想放棄到動作標準，「見證佢哋成長非常有成就感。」

擔任主旗手兼司令員的李凱晴協助指導師弟妹的動作，她希望「以愛承傳」，並用愛去凝聚隊伍、陪伴他們成長，將升旗隊精神一代代傳承。（梁鵬威攝）

右護旗手蕭詠晴協助指導師弟妹的動作，她經常在小息和放學時，陪伴師弟妹苦練。（梁鵬威攝）

學校升旗隊內亦包括很多女隊員，在體能上雖然面對不少挑戰，但她們透過不斷練習去克服困難。（梁鵬威攝）

貫徹《價值觀教育架構》 日常磨練內化家國情懷

教育局頒布的《價值觀教育課程架構（2026）》，強調以中華文化為主軸，培育學生的堅毅、勤勞、紀律、團結與責任感等正面價值觀。在何蔭棠中學，升旗訓練早已超越單純的儀式，昇華為一場淬鍊身心的生命教育。

張俊杰明白升旗並不是一個人的事，「係三個人一齊去做先至可以升好支旗，少咗一個都唔得，呢個係維護我哋國家尊嚴嘅責任。」這份責任感亦化作孝心，後來母親親臨現場看他升旗，他在台上踢著正步時禁不住眼泛淚光，「好想畀媽媽睇到我努力嘅表現，事後佢同我講：原來你著起制服都幾威武！」

在何蔭棠中學，升旗訓練早已超越單純的儀式，昇華為一場淬鍊身心的生命教育。（左起：李凱晴、周可丞、蕭詠晴、徐子鍵及張俊杰（梁鵬威攝）

李凱晴亦直言，升旗將書本上的文字化為真實感受，「將支國旗升上頂嗰陣時，背後要經過好多嘅訓練，要將每一個動作做到位，我先知道原來維護國家尊嚴唔係口講，而係擺喺每一個謹慎嘅動作入面。」周瑞勤老師指出，看到隊員的蛻變，全校師弟妹肅然起敬，今年單是中一級就有超過20人報名，甚至需要考慮以面試遴選，在校園築起薪火相傳的典範。

總結這段淬鍊，徐子鍵以「突破」自勉，勉勵師弟妹將審視目光化為前進動力；李凱晴則將心中的收穫凝聚為「以愛傳承」四個字，「喺場上要嚴格守紀，但落咗場就要好似大姐姐咁關心後輩，用愛去凝聚隊伍、陪伴佢哋成長，先可以將升旗隊嘅精神一代代傳承落去。」