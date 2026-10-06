校園天地｜德信學校「歡樂慶中秋」同樂日　家校攜手傳承中華文化

德信學校早前盛大舉行「歡樂慶中秋」同樂日。活動由國安組攜手中文、英文、數學及普通話科跨科協作籌辦，透過主題攤位遊戲、花燈大會及「滾月餅」接力大賽等豐富環節，讓學生在沉浸式體驗中深耕中華傳統文化。活動更獲得超過90位家長義工到校熱心支援，場面溫馨熱鬧，充分展現家校合作的良性互動。（內容由德信學校提供）



德信學校舉辦「歡樂慶中秋」同樂日。（德信學校提供）

跨科融合 寓教於樂

中秋節當天，校園到處佈置了濃厚的節日裝飾，特別設有打卡點供家長與學生合照，留住溫馨時刻。校方更巧思將禮堂打造為「數遊花燈大會」，透過關燈遮光營造出中秋賞月的氛圍，並以大型吹氣發光月亮為焦點。學生在夢幻的節日氣氛中，穿梭於中、英、數、普四科的特色攤位；除了猜燈謎與玩遊戲外，學生亦親筆寫下對家人的祝福，在歡笑中實踐孝親與感恩的精神。

德信學校舉辦「歡樂慶中秋」同樂日。（德信學校提供）

德信學校舉辦「歡樂慶中秋」同樂日。（德信學校提供）

德信學校舉辦「歡樂慶中秋」同樂日。（德信學校提供）

與此同時，操場上正上演精彩的「滾月餅接力大賽」。學生們齊心協力完成各項接力挑戰，展現出極佳的團隊合作精神，切身體會團結互助的重要性。

德信學校舉辦「歡樂慶中秋」同樂日。（德信學校提供）

家校同心 傳承美德

德信學校校長李英超表示，活動得以圓滿舉行，特別感謝90多位家長義工的無私奉獻，這正是家校同心最完美的體現。他期望學生能透過親身體驗，不僅感受中秋的歡樂氣氛，更能深化對傳統節日與文化背景的認識，從而增強國民身份認同，並將團結、孝親等中華傳統美德融入日常生活。

德信學校舉辦「歡樂慶中秋」同樂日。（德信學校提供）

德信學校舉辦「歡樂慶中秋」同樂日。（德信學校提供）

德信學校舉辦「歡樂慶中秋」同樂日。（德信學校提供）

（內容由德信學校提供）

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