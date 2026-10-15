元朗商會小學80周年校慶 感恩社區賢達集資辦學 校友見證擴校發展

元朗商會小學（元朗商小）是元朗區內歷史最悠久的小學之一，見證元朗從鄉村發展成新市鎮。今年元朗商小迎來80周年校慶，並於10月3日舉行「80周年校慶啟動禮暨衝上雲霄紙飛機比賽」，為校慶活動揭開序幕。校方以「傳承．感恩．飛揚」為校慶主題舉辦一連串活動：回顧傳承先輩「興商利學」初心、對各持分者一直以來的協助表達感恩，同時展望未來，希望學生能夠飛揚，找到遠大的發展志向。



元朗商會小學由元朗商會集資，於1946年戰後創辦。踏入80周年，元朗商會小學桃李滿門，眾多畢業生之中，現年75歲的元朗商會榮譽會長郭興坤先生一直為母校發展出心出力，見證學校遷校、擴校、重建，學生由最初僅數十人到現時近700人，班數由最初6班到現時24班。郭會長強調，元朗商小與其他學校不同，並非由單一富商出資開辦，而是由社會各界熱心教育的人士及元朗鄉親出資興建，亦是當年前人感恩及傳承、促進教育發展、回報社會及社區的真實寫照。



元朗商會小學「80周年校慶啟動禮暨衝上雲霄紙飛機比賽」邀得多名嘉賓出席，包括元朗商會教育促進會主席陳建業先生（左三）、元朗商會榮譽會長郭興坤先生（左二）、元朗商小校監廖仲平先生（左一）、林氏基金香港區總監林崇業博士（右二）。圖右一為元朗商會小學校長李德彩。（黃寶瑩攝）

元朗商會小學「80周年校慶啟動禮暨衝上雲霄紙飛機比賽」於10月3日已經圓滿舉行，圖為一眾嘉賓在台上合照留念。（黃寶瑩攝）

在「80周年校慶啟動禮暨衝上雲霄紙飛機比賽」的尾聲，元朗商會小學的師生家長及嘉賓一起放紙飛機，祝願學校及學生在未來飛揚發展。（黃寶瑩攝）

與母校近70載情意結 見證各方團結一心助學校過難關

郭興坤會長8歲入讀元朗商會小學，兄、妹及子女也是元朗商小校友。他亦是元朗商小第11屆傑出校友，曾任家長會主席、校友會主席、校監、校董，現在是元朗商小榮譽校董。（黃寶瑩攝）

走進元朗商小校舍便會發現，校舍各大樓及多個課室都有用捐款人的名字命名，其中之一是以郭興坤會長父親郭大城命名的郭大城紀念大樓以及郭大城紀念堂。

嘉賓們及校長身後的郭大城紀念大樓，正是以郭興坤父親命名。（黃寶瑩攝）

郭會長提到學校重建時曾面對不少挑戰，例如工程初期發現原址存在地質問題，需要時任校長到處奔走，爭取立法會追加撥款3,000萬元。另外，為了讓學生在重建期間原址上學，學校將重建工程分成兩期，第一期工程進行期間，學生需要在臨時課室上課。待第一期工程完成後，學生便進駐新大樓上課，以進行第二期工程，繼續興建第二棟大樓。當年學校為了配合工程，需要將多個特別室更改為日常上課用的課室。

郭會長透露，當年兩期重建工程的工程量等同興建兩間小學，而興建一所小學一般只需3至4年，所以元朗商小重建花了足足8年時間。他亦感恩教師團隊一直以「勤儉愛誠」的校訓教育學生，以及元朗商會作為學校的強大後盾，不斷投入資源支持發展及創新。

秉持「興商利學」宗旨 繼續全力支持元朗商小發展

陳建業主席提到，元朗商會會董們創辦元朗商會小學時，秉持「興商利學」及「欲自強必先自學」的理念籌集資金辦學，讓出生於圍村的小朋友有機會接受教育。元朗商小能夠踏入80周年的里程碑，是幾代人的努力成果，見證元朗商會及元朗商小校董會對教育的擔當及元朗社區的熱愛。

元朗商會教育促進會主席陳建業先生表示，元朗商會小學能夠踏入80周年，是幾代努力的成果。（黃寶瑩攝）

元朗商會小學80周年校慶主題為「傳承．感恩．飛揚」，陳主席解釋元朗商小堅持「育人先育德」，重視學生德育成長，而懷有感恩之心正是品德教育的基礎，與校慶主題緊緊相扣。另外，社會不斷變遷，但不變的是學生必須擁有良好的品格及社會責任，才能夠在社會上立足，因此校慶主題的傳承，就是希望學生可以從元朗商會的前人身上及元朗商小的教學上學到各種正面價值觀，然後傳承下去，作為未來飛揚發展的基石。

展望未來，陳主席表示學校將「立足元朗，放眼世界」，深化跨界別合作，提供學生所需要的多元學習機會，培養學生成為具備本土情懷及國際視野的新一代。元朗商會亦會繼續全力支持學校，提供所需發展資源。

坦言接任校監有壓力 學生快樂成長最重要

元朗商會小學校監廖仲平表示，感恩前任校監戴耀華先生、現任校長李德彩及教師團隊的支持，使他有信心履行校監職責。（黃寶瑩攝）

廖仲平校監表示，學校是多位前人累積多年的貢獻及成果，他絕對有責任確保學校不斷發展，讓學生學有所成。他感恩前任校監戴耀華先生、現任校長李德彩及教師團隊的支持，使他有信心履行校監職責。

廖校監特別提到元朗商小的特色之一就是學生十分快樂。他認為，小學階段最需要為學生播下開朗樂觀的種子，讓學生擁有人生中最快樂的時段，亦希望學生明白毋須受社會的壓力，活得快樂才最重要。

衝上雲霄課程啟發學生成機師 未來加入AI元素

林氏基金香港區總監林崇業博士提到，元朗商會小學是香港首批少數引入航空課程的學校之一。（黃寶瑩攝）

元朗商會小學近年的發展重點之一是航空課程，更參與了林氏基金旗下的「衝上雲霄飛行計劃」，由基金提供航空課程、模擬飛行器等資源，以至是資助學生到外地參加交流等。林氏基金香港區總監林崇業博士指出，元朗商小是首批少數引入航空課程的學校之一，具備前瞻性視野，亦與近年國家及政府銳意發展航天事業不謀而合。

他又提到，去年在機場遇到一名元朗商小舊生，向他說自己讀小學時受計劃啟發，立志成為機師，現已在澳洲飛行學校受訓。另外亦有學生表示，希望成為空難調查員，透過調查事故提升航空安全，偉大的抱負使他深受感動。

紙飛機滿載祝福與願望 齊放紙飛機為80周年校慶揭幕

元朗商會小學「80周年校慶啟動禮暨衝上雲霄紙飛機比賽」已經圓滿結束，進入活動尾聲時，學生們手持自己摺的紙飛機，期待一起放紙飛機的一刻。

元朗商會小學「80周年校慶啟動禮暨衝上雲霄紙飛機比賽」已經圓滿結束，進入活動尾聲時，學生們手持自己摺的紙飛機，期待一起放紙飛機的一刻。

元朗商會小學的師生、家長、嘉賓一起放紙飛機，祝願學校及學生在未來飛揚發展。（黃寶瑩攝）

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元朗商小「衝上雲霄紙飛機比賽」設有初小組、高小組、及由家長和校友組成的公開組，比賽開始前，參賽者首先學習了摺紙飛機的技巧，包括確保摺痕足夠貼服，結構上要將較多重量放在機頭、機翼輕微向上，放紙飛機時亦需注意手勢，避免因角度向下而使得飛機過快著陸。

比賽過程緊張刺激，特別是優勝者成績十分接近，難分軒輊。經過校方評判量度後，比賽優勝者分別為：初小組（孔繁謙、廖嘉樂、曾亮瑞）、高小組（徐文博、黃學泓、曾帥叶）、公開組（徐文博爸爸、廖嘉樂爸爸、校友李奕熹）。優勝者均獲得由林氏基金贊助的航空公司機票禮券，鼓勵優勝者多到世界各地看看，開拓眼界。

比賽完結後，一眾師生、家長、及嘉賓在禮堂一起放飛寫滿願望的紙飛機，象徵元朗商會小學及元朗商小學生在各方攜手努力下在未來展翅飛揚。