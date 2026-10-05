助不同起點學生提升英語水平　可藝中學「高增值」學習系統解密

對不少基層及新來港學生而言，英文是升學路上的一道障礙，當家庭難以提供額外的資源支援學習，學校便成為學生最重要的支援。嗇色園主辦可藝中學近年透過涵蓋讀、寫、聽、說的校本英文學習系統，配合數碼平台、分層支援、課外活動及老師跟進，讓不同起點的學生都可以逐步補足英文能力，擁有更好的升學階梯。



熱愛物理的文嘉謙同學是學校的成功例子之一。他在物理科老師的引領下，不斷自行探索課本以外的物理知識，過程中意識到若要學習進階物理知識，就必須掌握優秀的英文能力，成為他提升英語能力的最大動機。升讀中五後，文同學隨學校參觀香港大學，旋即被港大的氛圍所吸引，並立志升讀港大物理。他在老師一系列支援及自身努力下，亦未有參加校外補習班，憑流利的英文說話能力及充足的面試準備，圓夢獲得港大理學士直接錄取，繼續追尋科學夢。



文嘉謙同學（右）於中五參加學校參觀香港大學的活動後，確立升讀港大物理的目標，亦意識到英文能力是進一步接觸進階科學知識的重要基礎，因而努力學習英文。圖左為嗇色園主辦可藝中學張建新校長。（黃寶瑩攝）

熱愛物理成學英文動力 每日學英文由不足1小時增至2、3小時

文嘉謙同學對科學十分好奇，希望了解世間萬事萬物如何運行，任教其物理科的饒志彬老師經常都會與文同學於課外時間討論不同物理議題。文同學在饒老師的引領下，亦會自行看YouTube及Google學習科學知識，遇上較深入的內容以英文呈現時，更會打開字幕、查字典或翻譯。

物理科饒志彬老師表示，文嘉謙同學對科學及周遭現象充滿好奇，經常提出課程以外的問題，師生二人不時都會在課後時間討論物理問題。（黃寶瑩攝）

中五參觀香港大學並確立升讀港大物理的目標後，文同學明白到若要深入鑽研物理，英文能力同樣重要，畢竟物理學論文絕大部分以英文為媒介。對科學知識的追求，在不知不覺之中，就轉化成提升英文能力的動機。

可藝中學曾安排文同學代表參加聯合國模擬會議（MUN），與國際學校及外籍學生以英文討論國際議題。這次經驗為文同學帶來莫大衝擊，因為他在討論期間首次強烈感受到，原以為自己屬於「中上」的英文能力，與外間相比仍然有明顯差距，鞭策他要更努力追趕上去。

文嘉謙同學原以為自己英文水平已屬「中上」，參加聯合國模擬會議後卻發現自己與與國際學校及外籍學生仍有大段距離，於是發力追趕。（黃寶瑩攝）

文同學原本每日學習英文不足1小時，後來提升至每日約2至3小時，暑假至中六期間更主動向老師索取筆記及練習。投入學習後，他亦發現自己的英文文法及句子結構仍有不少基本功需要補足。任教其英文的陳淑儀老師便透過練習、課後補課及個別指導協助修正，同時讓他使用學校的「Solid Memory」平台每天背生字。文嘉謙亦參加拉丁文課程，學習從單字結構推測字義，即使考試臨場遇上不認識的英文字，亦可以大約猜出字義。最終，他在DSE英文科取得Level 4，部分卷更達Level 5。

英文科陳淑儀老師為協助文嘉謙準備港大面試，會按其升學目標設計個人化訓練，並針對物理相關內容進行英文面試練習。（黃寶瑩攝）

申請港大時，陳老師再按他的理學士課程進行個人化面試訓練，文嘉謙亦幾乎每天主動要求老師進行對講練習。正式面試時，考官問及他最感興趣的物理學家，恰好是老師曾與他練習的問題，幫助順利通過面試，獲港大理學士直接錄取。

英文起步遲仍考Level 5 新來港生從差距找到追趕動力

楊思琪同學初來香港時英文基礎較弱，學校透過朗誦、MUN及比賽等活動，逐步建立她使用英語的信心。她現時已經入讀中大商學院。（可藝中學提供圖片）

可藝中學另一個成功例子，是新來港學生楊思琪同學。英文科主任兼助理校長梁佩詩是楊同學的英文科老師，她指楊同學入讀學校初期，在各科均取得突出成績、名列前茅，惟獨英文科往往只有合格水平。主因是楊同學過去在內地讀書時，直至小三才接觸英文，起步較香港學生遲；而且內地的老師以中文教授英文，香港的老師則以英文教授英文，新的課堂模式難以適應，亦是楊同學學習英文的困難之一。

梁助校直言，學生將大部份心力放在有信心或成績好的學科是人之常情，畢竟學生能從中獲得成功感，同時亦使弱項科目因為缺乏投入而陷入愈來愈差的惡性循環，一旦主科因而在文憑試「跛腳」，其他科目成績再亮麗都很可能會被大學拒於門外。梁助校留意到楊同學的英文成績一直徘徊於合格水平，是升讀大學的暗湧，於是趁她升讀高中之際，語重心長地向她分析形勢，建議正面迎接弱項，多花時間學習英文。

楊思琪同學參加英文辯論比賽。（可藝中學提供圖片）

楊同學亦獲安排參加不同英文學習活動，在課堂以外繼續學習英文，包括英文朗誦及聯合國模擬會議等。她最初都對自己缺乏信心，不敢報名參加，後來在不斷練習及嘗試中找到信心及學習英文的動力，形成正向循環。她升高中時，學校估計她在英文科會取得Level 3，但經過她努力後，成功在英文科取得Level 5，升讀中大商學院。

由Phonics到AI聽力 讀寫聽說建立英文學習系統

梁佩詩助理校長表示，可藝中學因應校情有不少基層及新來港學生，投放大量資源到英文教育，幫助整體學生提升英文能力，使他們更容易跨過升學門檻。（黃寶瑩攝）

文同學及楊同學的起點各有不同，但共同之處是在學校的啟發下找到目標，並主動自發投入時間學習，學校亦提供由不同形式的支援，讓這份動力得以延續。梁助校特別提到，學校有不少基層及新來港學生，背景與兩位學生相似，生活上基本沒有英文語境，家庭亦難有額外資源補習英文，英文往往是升學最大困難，所以學校在英文教育方面投放大量資源，讓學生只要願意使用學校資料及遵從老師的指導，英文能力已經可以得到一定程度的提升，大幅拉近升讀大學的距離。

梁佩詩助理校長（左）特別提到，文同學及楊同學都完全沒有補習，但在學校的支援下，英文能力都明顯有所提升。（黃寶瑩攝）

學校的目標並非只培養一兩名尖子，而是讓不同程度學生在原有水平上「向上提升」，由不合格變成合格，合格的則追求Level 4、5等更好成績。 梁佩詩助理校長

梁助校解釋，學校的英文教學並非單靠增加課堂時間，而是建立涵蓋讀、寫、聽、說的「高增值學習系統」，將課程、老師、數碼工具及學生自主學習結合。如果市面上沒有合適的教材或學習台，學校更會自行製作或開發，確保學生獲得的都是學校認為最適合的。

學校強調因材施教，讓學生根據程度分層學習，相應安排補底或強化班，或是針對弱項提供支援。部分新來港學生英文起步較遲，學校更會安排學生參加校本Phonics課程，至少讓新來港學生更容易讀出生字。

讀寫方面，學校設有生字學習系統及校本重點字詞表，配合網上平台按學生程度安排學習任務。聽力訓練方面，教師利用AI將同一篇文章改寫成不同難度版本，再配合相應聽力內容及問題，讓學生按自己的水平逐步提升。說話則透過各項校內外比賽，讓學生在真實語境中運用英文，並在接觸不同背景同齡人的過程中看見不足，形成學習動力。

可藝中學開設拉丁文興趣班，學生從字根、字首及詞彙演變入手，學習拆解及推測陌生英文生字的意思。（可藝中學提供圖片）

為幫助學生學習英文，可藝中學特別開設免費的拉丁文興趣班，只要學生有興趣都可以參加。梁助校解釋，英文詞彙及書寫深受拉丁文影響，學生學習拉丁文有助從字根、字首及詞彙演變入手，拆解及推測陌生英文生字的意思，從而幫助學習英文及應試。文同學作為拉丁文興趣班的學生之一，亦認同興趣班的功用，對學習英文有幫助。

家庭資源有限 學校補位成學生升學「轉折點」

可藝中學校長張建新表示，部分基層學生家庭未必有足夠資源提供額外英文支援，學校需在課堂以外補足學習需要。（黃寶瑩攝）

校長張建新指出，學校不少學生來自基層家庭，未必能由家庭提供額外英文學習資源，但香港升學對語文能力要求較高，若學校沒有提供額外支援，學生便可能因英文能力而錯失升學機會。因此，學校持續投放資源於英文教育，除利用數碼平台延長學習時間，亦自行研發部分AI及學習工具，按學生程度提供閱讀、聽力及生字練習，讓英文學習延伸至課堂以外。

近年學校DSE英文科合格率有明顯上升，張校長認為，學校的角色就是在家庭未必能提供足夠資源的地方補上一環，讓不同起點的學生都有機會累積能力，成為學生人生的「轉折點」。不論最初英文水平如何，只要願意跟隨老師的方法持續學習，便有機會一步一步突破原有的限制，為升學開拓更多可能。