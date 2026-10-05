張振興伉儷書院新校長：體育結合AI與價值教育　運動場變生活教室

學界籃球和長跑勁旅天主教喇沙會張振興伉儷書院，本學年迎來新任校長魏語然。中文大學體育系出身的她接受「01教育」訪問時表示，深信「讀書與運動可以並存」，而這位新手校長在新學年即為學校注入新氣象，包括推前在9月舉行班際運動比賽；亦設賣物會、桌遊、輔導周等等不同攤位，同時照顧好動及好靜學生需要，務求在開學首月便「炒熱」學校氛圍，「讓學生愛返學，與學校連結起來，增加歸屬感」。



魏校長表示，除了會繼續秉持喇沙修⼠會的使命「Touching hearts, Teaching minds, Transforming lives」（觸動心靈、啟迪思智、轉化生命 ）照顧學習多樣性的使命外，還會以「多元發展」與「關懷學生」為核心教學理念，並計劃將AI數碼教育同時應用在學術與體育上，全面啟發學生的潛能，帶領這間滿佈奇蹟的學校前行。



校長魏語然形容，張振興伉儷書院是一間「加工能力甚強、滿佈奇蹟」的學校。她期望透過運動、活動與服務作為契機，讓學生經歷成功與滿足，最終將堅毅精神應用於學術與人生之中，真正做到轉化生命。（方承恩攝）

延續「嚴而有愛」的教育傳統

作為柴灣區首間中學，張振興伉儷書院建校已逾55載。歷任有不少出色校友，例如香港首位華人拆彈專家袁漢榮、籃球界的傳奇人物譚偉洋等等。魏校長履新後深感任重道遠，她指出，學校於去年55周年校慶期間，獲一眾校友與前教職員熱心響應，共籌得100萬港元翻新學校禮堂，並將其命名為「白蘭登修士禮堂」，以向首任校長致敬。這份舉措讓魏校長深刻體會到「振興人」感恩戴德、扶助後進的精神；上任後，她將致力延續白蘭登修士「嚴而有愛」的教育傳統。

多稱讚及關心學生 建立互信關係達至「嚴而有愛」

現今中學生已從Z世代演變成Alpha世代，「嚴」與「愛」的比例要怎樣去調較？魏校長笑言，不論在怎樣的世代，學生只要感受到你的關心，在建立互信關係後，他們是願意受受教。

一些看似微不足道的事情，『 你換咗新書包喎、轉咗新髮型幾靚吖』 ，令佢哋知道老師有留意同關心佢哋，日後即使犯錯，佢哋唔介意畀你鬧，其實小朋友就係想被人看得見 天主教喇沙會張振興伉儷書院校長魏語然

這位新手校長出身自中大體育系，深諳將體育運動融入教育局「4S」價值觀教育，將運動場變成「生活教室」。魏校長上任後，即提早於九月舉辦午膳班際運動賽，引導學生在比賽中應對逆境、鍛鍊自信與人際協調能力。

為照顧學生身心健康及建立抗逆力，學校提早於九月舉辦各類球的午膳班際運動比賽，將球場化作「生活教室」，鍛鍊學生的人際關係與自信心。（方承恩攝）

面對較為文靜的學生，為了鼓勵他們勇於突破，學校亦引運動門檻較低的匹克球，同時亦設豐富多樣的互動攤位，如賣物會、桌遊、制服團隊體驗，又設立輔導周，增加師生交流認識的場景。多管齊下協助學生在悠長暑假後，快速投入熱鬧氛圍的校園生活，全方位建立抗逆力及歸屬感。

午間活動多樣化，新校長魏語然期望多管齊下協助學生在悠長暑假後，快速投入熱鬧氛圍的校園生活，全方位建立抗逆力及歸屬感。（學校提供）

重視多元發展 改建天台為多用途室內運動場

此外，魏校長亦計劃將天台改建為多用途室內運動場，增設劍擊及單車等多元設施，為學生提供多元發展。她堅信每位學生起步點各有不同，「暫時未得唔係唔得」，期望透過多元發長與關懷，讓他們在畢業時經歷蛻變，變得與眾不同。

談及未來，魏校長計劃以「兩條腿走路」，將AI數碼教育全應用在提升學術成績與推動體育發展之上，致力為學校帶來嶄新的氣象。

校長體驗式學習 用AI制訂「半馬」訓練菜單

作為一位「體育人」，魏校長已報名參加11月舉行的「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松」，並利用AI制訂這次跑「半馬」的訓練菜單，並定期與 AI 檢視與調整進度。

我是一個體驗式學習的人，我自己要先看、先感受一下，看看AI點幫到我，然後再跟老師去討論。 天主教喇沙會張振興伉儷書院校長魏語然

學校正積極將 AI 科技應用於體育教學與訓練。魏校長以打排球為例，希望透過 AI 科技，協助學生掌握抽象的空間概念。並且可以利用AI進行動作分析，幫助學生提升扣球與發球的力量及效率。

張振興伉儷書院校長魏語然（右）擁體育專業背景，未來將會加強AI在體育及學術科目應用。（方承恩攝）

此外，學校亦與內地學術機構保持緊密聯繫，其中學校田徑隊獲內地暨南大學「蘇炳添短跑研究中心」邀請參與科研項目，共同探討運動員最佳的組間休息時間。學生有機會體驗包括「1080 Sprint 電機阻力牽引系統」及「Optojump 光電測試系統」等頂尖專業設備，魏校長期望與不同單位合作，全方位推動校內運動訓練的科學化發展。

面對東區收生壓力，魏校長認為是「危難中見機遇」，她以同理心管理團隊，包括將目標拆解成每週小目標；以及高透明度溝通，凝聚共同願景（方承恩攝）

在學術層面上，學校自去年開始亦積極深化數字教育，引進本地化大語言模型。學校以數學科為試點，匯入三年試題進行研發，在完全保障數據安全的同時推動智慧教學，利用AI進行選擇題批改與數據分析。

中史內容變圖文漫畫 非華語學生合格率飊升

在課堂實踐方面，中史科運用AI，將中國歷史內容轉化為圖文漫畫，有效協助非華語學生（NCS）理解溫習，合格率由三成大幅提升至六成。

面對AI浪潮，魏校長表示學校採取循序漸進策略，在德育課建立學生AI素養，並在老師引導下，有序地讓學生使用AI，「首要係教師AI培訓，先裝備好老師，讓老師引導學生，避免學生過度依賴而失去思考能力」。

常溝通、發放資訊增透明度 凝聚教職員共識

從副校長升任至校長，魏校長明白必須具備清晰願景，才能帶領團隊穩步前行。她表示上任後的首要任務，是盡快凝聚教職員共識。魏校長將學期目標，「斬件式」設定成容易達成的各項小目標，並每周於 WhatsApp 群組內發布行事曆，讓團隊清晰預覽各項工作。

張振興伉儷書院校長魏語然表示，上任後首要任務，要盡快讓團隊擁有共同願景，齊心向目標前行。（方承恩攝）

同時貫徹高透明度溝通，「例如在開學禮及數人頭（教育局派員核實學校實際開班數目）後，會快速進行15分鐘簡報，開誠布公地說明現況與改善方向，老師都是關心學校的，希望讓他們看到危中有機。」魏校長相信老師們都關心學校，希望能在挑戰中帶領團隊看見「危中有機」，凝聚共同願景。

深化社區連結建立網絡 展現學校優勢

談及「危中有機」自然聯想到目前教育界人人聞之色變的殺校潮，魏校長不認為是接火棒，但絕不會掉以輕心，形容張振興伉儷書院是一間滿佈奇蹟的學校，很多人願意幫助學校，未來會繼續透過深化社區連結建立網絡，相信「在危機中總會見到盼望」。

張振興伉儷書院近年積極走入社區並建立聯絡網絡，得到社區人士幫助下，學校帶領學生深入西灣河探訪老店、送上手繪心意卡等，去年校慶期間，校內紅十字會少年團，替逾 200 名長者的健康檢查服務，實踐社會責任。（方承恩攝）

在西灣河居民協會主席安排下，學生們到訪該區商戶，了解經營困難的情況，有學生事後更親手繪畫圖畫送給商戶，為他們打氣，送上祝福。（學校提供）