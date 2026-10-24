姚達之小學教師成世一登校門橫額　向學生身教追夢非一蹴而就

東華三院姚達之紀念小學（元朗）的校門最近掛上了一幅特別的橫額，上面除了有校友近況之外，還有剛剛成為「世一」的劉朗霆老師。他於8月12日成功挑戰「雙手用筷子疊10粒骰仔塔最快紀錄」，用時24.52秒，成為健力士世界紀錄的保持者之一。



「我呢個追夢嘅故事，係由一個追夢尚未成功嘅故事開始」。劉朗霆老師在東華三院姚達之紀念小學（元朗）任教體育科，他自小已經夢想代表香港衝出國際，長大後成為冰壺運動員，曾在2022及2023年獲得香港冰壺盃的亞軍及冠軍，夢想一度觸手可及，但後來因為不同因素，只能放下冰壺。不過他未有放下夢想，為了繼續追夢，他決定挑戰健力士世界紀錄，由籌備到挑戰成功，花了足足18個月，既為自己追夢，也是希望以身教讓學生明白，追夢從來不是一蹴而就，而是要不斷嘗試。



劉朗霆老師即場示範挑戰項目，開始前已經「戴頭盔」，說狀態已經有所退步，難以再次做到正式挑戰時的24.52秒。他亦希望紀錄可以維持一段盡量長的時間，但亦不希望紀錄一直塵封。（黃寶瑩攝）

劉朗霆老師與兩位東華三院姚達之紀念小學（元朗）的校友一起登上校門前的橫額。他笑言得知橫額上有另外兩位校友才答應校長的邀請，否則實在有點尷尬。（黃寶瑩攝）

劉朗霆老師曾是冰壺運動員，曾夢想代表香港衝出國際，惟最終未能如願圓夢。（東華三院姚達之紀念小學（元朗）提供）

童年好奇埋下挑戰種子 挑戰健力士曾觸礁

劉朗霆老師成為世一的起點，可以追溯至小時候已經喜歡嘗試新事物的性格。小學時他只要在電視看到新奇有趣的行為，例如電視上有人以手指托住雨傘行路，就會與姐姐一起模仿挑戰。疫情期間，他想起自己小時候做過的事，於是就在網上搜尋，不料的確有類似世界紀錄，曾有人以手指托起並平衡雨傘3個多小時，於是他立即嘗試，但十幾分鐘已經無以為繼，但亦激發了他挑戰其他紀錄的興趣。

後來，他「微調」該挑戰成全新項目為「以手指托起並平衡雨傘跑50級樓梯的最快時間」，並開始向健力士官方申請挑戰。不過官方回覆指，挑戰須使用高度達17.2厘米的樓梯，與其他樓梯相關挑戰看齊，但香港法例規定室外樓梯最高為16.2厘米，而室內樓梯的法定標準雖然可達17.2厘米，但現實中極少建築物會做到標準上限，所以即使當時已經訓練數月，挑戰亦只能無奈擱置。

轉戰自創「雙手筷子疊骰」 18個月準備、文書工作最吃力

劉朗霆老師直言自己喜歡嘗試新事物。他過去是冰壺運動員，現在是競技疊杯教練，亦懂得雜耍。（黃寶瑩攝）

有前車之後，劉老師再次朝世一出發時，首先是參考健力士網站上現有的世界紀錄。他發現原來現時已經有一個「單手疊骰」的紀錄，於是靈機一觸，運用自己可以「左右開弓」的特點，將紀錄升級成雙手挑戰。劉老師笑言，這個左右開弓的技能源自他大學時期，因為在宿舍無聊，忽發奇想練習左手寫字，後來更在書法比賽中以左手寫字，並獲得優異獎。

由確立項目到完成挑戰，佔用劉老師最多時間的不是訓練，而是一系列事前工作，包括與健力士官方交涉、處理場地、聯絡大律師任見證人及見證官、文宣推廣等。他笑言是次挑戰「我就係主辦方」，所有事情都要自己一力承擔。另外，由於項目屬全新首創，沒有人可以向他分享經驗及捷徑，他亦要擔任自己的教練。他由3粒骰開始，循序漸進慢慢訓練，用3個月時間練成挑戰項目。

於2026年8月12日，劉朗霆老師成功挑戰「雙手用筷子疊10粒骰仔塔最快紀錄」。（東華三院姚達之紀念小學（元朗）提供）

劉老師回想起挑戰進行前1個月，當時已經被規則或行政事務消耗不少心力，內心「好想即刻搞掂佢，攞咗個證書完咗呢件事」。不過當挑戰完成、內心平靜下來後，他便開始反思「呢個究竟係一個結束，定係一個開始？」，認為挑戰就此完結十分可惜。

校長得悉同事榮登世一 以老師故事激勵學生追夢

東華三院姚達之紀念小學（元朗）校長何燕妮認為，教師也是學校一份子，獲得成就同樣值得表揚。（黃寶瑩攝）

劉朗霆老師在周會上與學生分享自己的追夢故事。（東華三院姚達之紀念小學（元朗）提供）

與此同時，學校已經進入暑假尾聲，正準備新學年的不同事宜，包括學校宣傳，印製新一批橫額。何燕妮校長獲悉劉老師榮登世一後，便想到將劉老師的成就也加到橫額，以真人真事告訴學生「每個人都有佢叻嘅地方」，「其實乜都可以試」，又笑言「健力士世界紀錄都做到，呢個世界仲有乜嘢冇可能？」，相信劉老師的經歷能夠鼓勵學生勇敢追夢。

橫額懸掛在校門後，不少學生都感到好奇，主動問劉老師的世界紀錄是什麼。學校亦安排了一場周會，由劉老師親自向學生介紹他成為世一的過程及反思。

為三分鐘熱度平反 貼地與學生一起掙扎

劉朗霆老師直言，追夢故事最多的其實是因為現實而被迫停步、面對掙扎，期望以自己的故事勉勵可能同樣在因為夢想而掙扎的學生。（黃寶瑩攝）

劉老師說，大家聽到的追夢故事，都是只要踏出第一步，結局就會成功，但現實往往事與願違，「有啲因素令到你要擺低呢個夢想，其實先至係最多嘅故事，所以其實我今次挑戰健力士世界紀錄，其中一個目的係想紀念我本身都有個夢想擺低咗」，以自身的貼地故事鼓勵學生，甚至是正在為夢想而掙扎的所有人。

特別係我哋作為老師，德育課堂都係分享一啲好公式化嘅偉人故事，去到最尾一定會成功嘅，但係學生係咪真係信你講嘅嘢呢？ 劉朗霆老師

劉朗霆老師坦言自己是一個三分鐘熱度的人，但認為這樣能多作不同嘗試，幫助找出潛能與長處。（東華三院姚達之紀念小學（元朗）提供）

他提到，最希望學生明白「三分鐘熱度」不是問題，但要堅持多作不同嘗試，「我讀書嘅時候，如果你一樣嘢做一陣就放低嘅話，會畀人話三分鐘熱度，但喺我身上證明咗，你不斷試唔同嘅嘢嘅時候，係搵緊一樣嘢長期發展」，三分鐘熱度有機會變成熊熊火焰。他亦希望學生明白，成績不是被表揚的唯一方法，因為自己的故事讓學生看到，「原來老師都未必喺學業上攞到自己嘅最大成就，學生可以喺心理上搵到一條新嘅出路」。

由平凡人走向世一，劉老師一直孤軍作戰，由零開始摸索到完成整件事，遇上不少挫敗及破壁，無助的時候亦很多。經歷令他體會到，孩子們學習新事物時，歷程可能與自己一模一樣，亦寄語各位家長「少一份勞氣、多一份包容」，亦感恩挑戰世界紀錄使他明白，「就算最後小朋友真係做唔到，但起碼你會明白佢點解做唔到」。