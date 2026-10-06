6米三角龍現身街頭　志蓮小學「社區尋龍」玩轉AI及生命教育

撰文：謝顯文
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一頭長約6米的巨型三角龍突然現身將軍澳街頭，吸引家長及市民拍照打卡，更在社交平台掀起熱話。原來這場「恐龍出沒」並非電影場景，而是將軍澳佛教志蓮小學舉辦的「智取恐龍島」主題開放日。校方將校園及社區化身「恐龍島」，讓學生化身恐龍偵探，在尋找失散三角龍母子的過程中，透過沉浸式遊戲探索生命、STEAM及生態保育等課題，同時體驗人工智能（AI）學習。

6米長巨型仿真三角龍現身將軍澳社區，吸引家長及市民駐足觀看及拍照，成為活動焦點。(志蓮小學提供圖片)

智取恐龍島以「三角龍媽媽與龍寶寶失散」為故事主線，校園化身充滿懸念的恐龍島，學生及訪客需要完成不同任務，逐步尋找龍寶寶蹤跡。當6米長的仿真三角龍走進將軍澳社區，隨即成為街坊焦點，不少市民將照片上載社交平台，引發網絡討論。

志蓮小學校長羅金源表示，學校不應成為封閉的知識工廠，「我唔想學校只係教書」，教育亦不應局限於課室，而是要將學習延伸至社區，讓學生在真實環境中探索及發揮潛能。

佛教志蓮小學校長羅金源帶領學生參與「智取恐龍島」活動，將沉浸式體驗融入校本課程，讓學生在遊戲中探索及學習。(志蓮小學提供圖片)

沉浸式遊戲探索生命　從恐龍蛋認識同理心

校方亦與主題學習設計公司合作，將沉浸式情境探究融入課程，並結合「野孩子計劃」及「C.R.E.A.T.E.」校本課程，透過遊戲及戶外體驗培養學生的韌性、同理心及協作能力。

活動設有多個體驗關卡，例如「見證龍寶寶誕生」，讓學生觀察小恐龍破殼而出，認識古生物與人類嬰兒的差異。「感受生命」環節則以發光蛋及聽診器模擬恐龍胚胎，讓學生「聽見」生命跳動，從感官體驗認識生命誕生。另一項「恐龍便便全面睇」則讓學生觀察及觸摸糞化石（Coprolite），從化石特徵分辨草食及肉食恐龍的飲食習性。校方亦將生物安全、生態保育等元素融入活動，讓學生在遊戲中接觸STEAM及生命教育。

羅校長認為，「寓學習於遊戲」能讓學生在沒有壓力的情況下主動探索，並透過團體合作思考生命的意義與價值。

教師自研AI裝置　學生零壓力接觸科技

除恐龍體驗外，AI亦成為開放日另一大亮點。志蓮小學教師團隊自行開發多項AI互動裝置，活動不設分數及排名，讓學生在零壓力環境下接觸科技。其中「恐龍島填色牆」由視藝科主任利用AI輔助編程（Vibe Coding）製作。小朋友完成恐龍填色後，只需掃描作品，系統便會以英語讀出恐龍名稱，並生成專屬「配色卡」，將視藝、英語及AI學習結合。

科技為輔育人為本　推動幼小銜接及家校共育

為照顧不同年齡層學童，校方加入即時面部捕捉英語遊戲、恐龍相片亭等活動，並引入「芬蘭式課室探索」概念，以恐龍及生態保護等真實議題，鼓勵學生自主學習、試錯及合作。

面對AI迅速發展，羅金源校長強調，科技應用不能取代教育本身，學校亦不應為追趕科技潮流而「一刀切」將課堂電腦化。他認為，AI的作用是協助教師減少行政及重複工作，讓教師能騰出更多時間關注學生的心理成長及個別需要。他又說，志蓮小學將繼續以「人情味」為核心，在傳統教育理念之上結合AI及創科，讓學生在科技、品格、心靈健康及生活體驗之間取得平衡。

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