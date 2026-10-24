姚達之小學競技疊杯訓練左右腦　學生獲獎建自信主動求學補習英文

撰文：盧勁揚
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近年不少學校都有引入新興運動，培養學生多元智能，而東華三院姚達之紀念小學（元朗）就引入了競技疊杯，有多達3位教師擁有競技疊杯教練資格，當中包括任教體育科出身的新任校長何燕妮。

何燕妮校長指出，競技疊杯能夠提升學生專注力，以及左右腦與手眼協調，背後有科學理據支持。學校於引入競技疊杯時，亦特別考慮到在校內較不起眼的一群學生，打算以競技疊杯提升他們的自信心。她說，曾有學生參加競技疊杯比賽並贏得多個獎項後，成功建立起自信、更願意挑戰自己，最令人意外的就是學生主動向媽媽提出參加英文補習班，讓媽媽終於放下對其學業成績擔憂的心頭大石。

競技疊杯提升多項能力　訓練心態面對生活壓力

東華三院姚達之紀念小學（元朗）何燕妮校長為了在學校推動競技疊杯，與同事一起報名參加教練班。她笑言，自己初學疊杯雞手鴨腳，但為了通過考試獲得學費回贈，花了不少時間苦練。（黃寶瑩攝）
何燕妮校長與學生比賽競技疊杯，學生青出於藍，何校長敗多勝少。（黃寶瑩攝）

競技疊杯有專門用具，包括沒有杯底的疊杯及計時器，參賽者必須雙手並用，以最短時間完成不同疊法。何校長解釋，競技疊杯的計時機制可以刺激學生體內釋放腎上腺素，激發他們想做好一件事的渴望，不斷專注地重複練習，長遠提升專注力。競技疊杯亦講求速度，學生做一個動作期間，已經要望向下一個杯、思考下一個動作，訓練左右腦與手眼協調。她提到，學校是「腦基礎認證學校」之一，注重學生腦部健康，競技疊杯與學校辦學理念不謀而合。

劉朗霆老師亦是學校的競技疊杯教練之一，比賽時學生同樣青出於藍，劉老師同樣敗多勝少。（黃寶瑩攝）

劉朗霆老師是學校另一位競技疊杯教練，他補充指疊杯比賽爭分奪秒，賽果差距隨時只是毫秒之分，而且一旦疊杯掉落，就必須重新開始，考驗學生的抗壓力及調整心態的能力，延伸有助學生避免於考試時因為壓力而失手。

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內向學生變自信　主動要求補習英文

東華三院姚達之紀念小學（元朗）何燕妮校長提到，有家長見證兒子參加競技疊杯後建立自信，更主動提出參加英文補習班，使家長興奮得不能入睡。（黃寶瑩攝）
陳昌樂同學參加競技疊杯運動並贏得多個獎項後，自信心得以提升，主動向媽媽提出想參加英文補習班，使媽媽感動得徹夜未眠。（黃寶瑩攝）

姚達之小學引入競技疊杯時，已經有意安排平時在校內較不起眼的學生參加，期望以這項新興活動培養學生自信。何燕妮校長以競技疊杯隊的陳昌樂同學為例，他兩年前就讀三年級時入隊，當時不太有自信，亦較少與人交談。早前，陳同學在競技疊杯夏季挑戰賽2026一舉獲得4個冠軍，意識到自己有能力後，整個人脫胎換骨，變得十分自信。

其實陳昌樂的媽媽過去都希望兒子的成績可以有所提升，但擔心勉強催谷會使兒子感到壓力，所以未有安排補習。出乎意料的是，兒子參加競技疊杯奪冠後，因為自信心有所提升，願意挑戰困難，主動提出想參加英文補習班。何校長直言，當時昌樂媽媽形容自己「開心感動到喊」、「開心到成晚瞓唔着」，畢竟兒子主動求學，實在非常難得。

競技疊杯納初小常規課程

競技疊杯已經成為東華三院姚達之紀念小學（元朗）初小體育課程一部份。（黃寶瑩攝）

競技疊杯在姚達之小學發展數年，至今已累積一定基礎。何校長表示，學校由今個學年起，已經將項目納入初小常規體育課程，在學校推廣普及，強調並非要每個學生都成為精英，而是希望學生在成長階段可以接觸到疊杯，在嘗試後找出自己合適的發展方向。

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