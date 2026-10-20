校園天地｜以閃避球拼出孩子的精彩生命拼圖

透過控制球的準繩、速度、軌跡達到擊中目標的「Attack 攻擊」（基督教香港信義會葵盛信義學校提供）

在活力四射的校園裏，新興運動正以前所未有的魅力，為孩子們注入源源不絕的活力與正能量。基督教香港信義會葵盛信義學校積極推廣閃避球這項既具節奏感又富戰術的新興運動，不僅強健了學生的體魄，更在潛移默化中成為孩子小學生活中一塊不可或缺的生命拼圖。（內容由基督教香港信義會葵盛信義學校提供）



好奇心啟航：芊語的蛻變與成長

提及閃避球，梁麗顏校長不得不提學生付芊語的故事。芊語原本是一名乖巧的插班生，對閃避球一無所知。當初她憑着純粹的好奇心，加上閃避球校隊負責老師-陳健培老師為了幫助她適應校園新生活而邀請她加入球隊，就此踏上了閃避球場。

陳健培老師對芊語寄予厚望，期盼未來不僅能引導她成為一名出色的運動員，更布望她成為一位顧全大局、把隊友看得比自己更重要的隊長。（基督教香港信義會葵盛信義學校提供）

芊語感謝陳健培老師，她漸漸走出低谷，更明白到「一次的失敗，絕不代表努力已白費」的道理。（基督教香港信義會葵盛信義學校提供）

從當初對閃避球一無所知的小女孩，到如今在場上目光堅定、敢於迎球防守的核心隊員，芊語徹底被激活了內心的好奇與堅毅，在運動中收穫了自信與勇敢，這成為她小學成長歲月中極具溫度與光芒的一塊生命拼圖。

專屬術語與嚴謹規則：從基本訓練邁向團隊合作

閃避球作為一項專業且考驗智慧的新興運動，比賽核心在於利用擊中對手或接住來球淘汰對方。運動中獨特的規則與專屬術語，正是培養孩子紀律與戰術思考的最佳教材。例如透過控制球的準繩、速度、軌跡達到擊中目標的「Attack 攻擊」、利用持於手中的球作為盾牌的「Block 擋擊」、令對方出局且令己方一名球員重返的「Catch 接球」、令來球不能擊中⾃身於場上作賽的時間延長的「Dodge 閃避」，以及可攻可守令對方作出錯誤判斷的「Fake假動作」。

在訓練過程中，教練著重介紹與鍛鍊各種專屬的「5大技術元素-ABCDF」與攻防戰術。（基督教香港信義會葵盛信義學校提供）

基本訓練固然枯燥，因為要求學生重複練習以上五種技巧（基督教香港信義會葵盛信義學校提供）

陳老師從基本功到團隊戰術的推演，深刻地引領學生從自我中心走向團隊合作的關係。（基督教香港信義會葵盛信義學校提供）

當進入實戰，專屬名詞如「快速反擊」、「延遲反擊」、「直線攻擊」」、「斜線攻擊」與」「掩護攻擊」便成為團隊溝通的共同語言。學生從單打獨鬥的基本功練習，逐步學會了互補長短——一次成功的「反擊」或「支援」，往往來自於對隊友位置的無條件信任。

球隊代表中國香港揚威泰國：在「2026亞洲青少年閃避球錦標賽」中再創佳績，分別勇奪 U13 混合組亞軍及 U13 男子組亞軍，成績令人鼓舞！（基督教香港信義會葵盛信義學校提供）

學生在團隊磨合中學懂理解、包容與承擔的寶貴經歷。（基督教香港信義會葵盛信義學校提供）

孩子們在汗水與拼搏中，用行動詮釋了何謂尊重對手、信任戰友。（基督教香港信義會葵盛信義學校提供）

結語：引領學生砌出屬於自己的生命拼圖

作為校長，每當看到學生在球場上奔跑、呼應、甚至跌倒後互相拉起，我的內心都充滿感動。

人生並不完美，但每一次的堅持與嘗試，都是在拼湊屬於自己的美麗圖畫。（基督教香港信義會葵盛信義學校提供）

閃避球不只是一項體育運動，更是一個培養良好價值觀的教育平台。我期望透過這項充滿動感的新興運動，繼續激發孩子的生命潛能，引領每一位「芊語」在陽光下勇敢揮灑汗水，砌出專屬於他們、光芒四射的生命拼圖！

（內容由基督教香港信義會葵盛信義學校提供）

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