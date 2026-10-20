銘賢書院60周年校慶音樂劇　200師生台前幕後同心攜手薪火相傳

隨著最後一個音符戛然而止，全院滿座的理工大學賽馬會綜藝館劇院，爆出激昂盪漾的掌聲，台下觀眾選擇以最直接的方式，為中華基督教會銘賢書院這齣1.5小時的原創英語音樂劇《Our Stories》作出熱切的回應。



銘賢書院今年適逢60周年校慶，學校把十年前的原創英語音樂劇《Our Stories》重新編排，動員約200名師生組成龐大的台前幕後團隊，將舞台由學校禮堂搬上更大舞台，讓學生重新演繹一代代「銘賢人」的故事。



「不論是舞台上鎂光燈聚焦的角色、還是幕後默默耕耘的崗位，我看見了不同崗位的同學及老師，都願意為共同目標傾盡全力，不計較個人得失，用心地去成就音樂劇的成功，亦發揮了獨特才幹，這份跨越世代的凝聚力，正是傳承了六十年的『銘賢情』」校長陳美儀說。



200人的銘賢書院師生團隊，與校長、副校長及校監在劇院留影。（銘賢書院葉俊傑老師圖片）

銘賢書院於1966年在石硤尾創校，今年迎來60周年校慶，並以原創英語音樂劇《Our Stories 》，為連串校慶活動揭開序幕。

這齣從構思、選角、排練歷時一年、台前幕後參與的師生團隊約200人的音樂劇，早前在理工大學賽馬會綜藝館圓滿公演了兩場。

銘賢書院創校校長Mr Rex King也出席音樂劇，圖中的黑白舊照是他60年前當創校校長時的舊照。（學校提供圖片）

音樂劇的背後，是銘賢書院薪火相傳的意義。音樂科老師陳振揚是銘賢舊生，在十年前50周年校慶音樂劇中擔任男主角；十年後的今天以老師身分回到母校，成為音樂劇的靈魂人物之一；不但擔任交響樂團總指揮，更是歌詠團的聲樂導師，帶領學弟妹踏上60周年舞台。

「臨近演出彩排往往至晚上，同學雖然很累，但仍堅持做好，緊守自己崗位，如後台的同學每次都stand by、樂團的同學每次都各自練好歌、合唱團的同學也有把字讀清楚，這件事我覺得很感動。」音樂科老師陳振揚說。（銘賢書院葉俊傑老師圖片）

音樂科老師陳振揚在十年前仍是銘賢書院學生，他在50周年校慶音樂劇中擔任男主角（右），飾演創校校長Mr King。十年後回母校任教，看到學生上下一心地為了校慶60周年音樂劇付出，這種賢銘人不計較付出、默默耕耘的特質讓他動容。（學校提供圖片）

音樂劇改變個人方向 由學生回到母校任教

陳老師表示，當年的經歷加深了他對唱歌及音樂的熱誠和興趣，亦體驗了舞台魅力，更讓他認識到當時學校外聘的聲樂老師，在老師栽培下讓他找到志向，從銘賢畢業後修讀浸會大學音樂課程，後來回母校任教成為音樂科老師。

從五十周年至六十周年 唯「銘賢情」不變

陳老師表示，新生代學生較當年更勇於表達意見，「會主動建議『這句台詞這樣處理會不會更好？』、『這首歌不如換個唱法？』」他指這種充滿火花與創意的互動，正是新一代銘賢學生的活力所在。

陳老師表示，一般音樂劇或歌劇的慣常做法，管弦樂團都不會上台謝幕，但校方很好，希望每一位學生都被看見，特意安排了在最後謝幕的環節邀請管弦樂團的同學上台一起去謝幕。（湯致遠攝）

音樂劇前期工作及排練歷時一年，過程本身也呈現著銘賢精神，同學不會因為別人一時做不到便互相怪責，反而會補位、傳話和一起改善。即使高年級同學課業繁忙，他們仍堅持完成製作，這種守望相助和遇到挫折仍不放棄的態度，就是大家對學校感情的表現。

如果沒有當年的音樂劇，未必會走上音樂這條路，也未必有機會做現在的工作。希望把在校外表演累積的經驗，以及知識帶回母校，讓師弟、師妹和下一代學生繼續傳承下去。 音樂科老師陳振揚

打破Band 1學校死讀書標籤 駕馭功課與密集排練

音樂劇統籌的組長趙豪章老師（右二）表示，音樂劇圓滿公演當然開心，但更大的開心是見到學生們成長，認識到不同的朋友、齊心地為學校去做一件有意義的事。（湯致遠攝）

時代在變，學生的特質也在變，唯獨銘賢情不變。負責音樂劇統籌的組長趙豪章老師有深刻的體會，他表示銘賢作為一間Band 1學校，並非死讀書，學生本性純品，學習動機亦非常強，而且很願意接受新的知識及經驗，這次1.5小時全英語音樂劇，劇本長達80多頁，結合演技、跳舞、走位及英語發音，在繁重的功課以外，學生仍樂意參與密集排練，成為時間管理大師。

一個人是否付出100%甚至200%的努力去做這件事，視乎他睇唔睇得出件事的意義，學生唔止係讀書測驗考試，在藝術的追求或跟他人相處方面，過程中都得到好大滿足感。 音樂劇統籌的組長趙豪章老師

害羞中一女生獲選為女主角 各方鼓勵變成熟自信

音樂劇女主角黃若曦去年只是中一生，但能在選角中脫穎而出，她感到非常榮幸，感謝學生給予她這個新生機會擔此重任，排練過程中得到很多師兄師姐及老師們鼓勵，讓她從害羞小女孩變得自信。（黃寶瑩攝）

台上一分鐘，台下十年功。然而台下的故事，往往較台上的更為精彩。音樂劇女主角黃若曦是一名中二學生，她回想起去年由小六升中，仍是害羞的小女孩，得悉音樂劇在校內公開招募演員便報名參與，她感恩學校給予她機會成為女主角，感到莫大榮幸。

對於年紀少少的她來說，音樂劇不單全英語演繹，還同時兼顧唱歌、跳舞及演技，無疑是一場巨大考驗，在排練過程中曾自覺能力未達標，數度陷入自信低谷，甚至幾度萌生退組的念頭，「每次我想放棄的時候，都是導演鼓勵我，同我講我得嘅，叫我放膽畀自信自己。」

暑假期間，黃同學樂意配合每周5天的密集排練，甚至放棄與家人外遊機會，家人見證了她的全程投入，以及性格變得自信，最終轉為全力支持。

無論係導演，或者其他師兄師姐，個個都畀好多鼓勵同埋信心，令到我而家做戲都會，更加放開，變得自信。 音樂劇女主角中一學生黃若曦

（銘賢書院葉俊傑老師圖片）

中五學生葉博文在劇中飾演銘賢其中一位前校長陳紹才，亦有獨唱部分。台下數百雙眼晴的注視沒有為葉同學帶來緊張情緒，相反他表示憑藉反覆合作排練，自信能演出成功，因此抱著享受舞台心情去演出。

中五學生葉博文（中）表示，在這次音樂劇中學習了很多專業的舞台及音樂知識，更難得是與同學們關係更團結鞏固，亦欣賞了老師在課室以外的才華與不同面向。（黃寶瑩攝）

過程中訓練到我時間分配，大家都好團結，創造了好多珍貴回憶，亦是一個很珍貴的學習機會。 中五學生葉博文

轉校生熟稔60年校史 極速融入校園

中四學生馬丹敏去年才是初來甫到轉校生，學校、老師及同學對她而言都是完全陌生，然而參與排練音樂劇過程中，不僅透過劇本認識了學校60年的輝煌歷史與人物故事，亦結識了許多不同年級的同學與老師，跨越了班級限制，使她極速融入校園，自覺成為真正銘賢人。

中四學生馬丹敏（前排左）在劇中要演唱多首高難度歌曲，她感恩音樂科陳老師默默耐心教導她歌唱技巧，讓她在掌握拍子及音階上更進一步。（湯致遠攝）

愛好唱歌的她，在劇中既要演出，亦要兼顧幾首高難度歌曲，同時又要與合唱團和管弦樂團合奏，在初期合排時並不理想，但她為了不辜負眾人努力，每每在排練後積極主動向陳老師請教改善方法，在追求音樂技巧改進時，也主動追求進步，與團隊一起蛻變成長。

我學會了主動爭取、遇問題勇敢去問，不單個人會進步，大家才會更團結，凝聚強大team spirit去進步。 中四學生馬丹敏

幕後功臣默默付出 見證團隊上下一心

這次舞台劇成功，除了台前表現亮眼的演員外，在幕後默默付出的各崗位亦同樣重要。中五的尹凱晴與中三的吳詩晴都是樂手，前者彈鋼琴、後者拉小提琴，用音符跟台前演員及觀眾互動。

尹凱晴同學是這次管弦樂團的副主席，她表示身在其位才了解所肩負責任，讓她更欣賞歷代師兄師姐的領導能力，她亦感恩學校一直給予很多機會學生展現才藝，除了這次音樂劇外，亦有不同表演機會，例如聖誕節會出去跟樂隊一起拉小提琴及獻唱。（湯致遠攝）

尹凱晴是管弦樂團的副主席，她深明肩負著帶領四十人的樂團綵排練及指導的責任，於是每次收到新樂譜都拿回家拉至熟練。尹同學見證團隊各人均努力，上下一心目標一致，她亦感謝學校培育，讓她在音樂歷程上越見進步。

我剛入Orchestra 時，是坐3rd Violin後面，後來我去學習師兄師姐們，去怎樣帶領同學，我就慢慢地可以坐上更高的席位，整個過程是很奇妙的。 管弦樂團副主席尹凱晴

這次音樂劇共有4名鋼琴手，吳詩晴是其中一位，雖然彈琴位置不被外界所看見，但吳同學並不介意，認為各司其職，共同為音樂劇貢戲才藝，台上演員跟著音樂去演唱，參與伴奏等同參與演出。

而且能與不同級別的同學一起去為校慶打響頭炮、和大家一起慶祝，覺得這個意義都很重大。 鋼琴手吳詩晴

「父母有來支持我，但佢哋見我唔到，哈哈。」鋼琴手之一的吳詩晴同學，完全不介意在躲在後台彈奏，反而認為能成為校慶音樂劇的一份子而自豪，她認為透過音符也能與台上演員及觀眾互動。（湯致遠攝）

《Our Stories 》旨在向學校歷史上的重要人物致敬。故事講述在一個深夜，兩班中五學生偷偷溜進一間塵封的儲物室排練快閃表演，卻意外被困在室內。期間，他們發現了創校校長京力士先生、陳紹才校長、體育老師王潘畹芳老師以及工友劉飛先生的故事。隨著學生逃出這間儲物室的過程，一段奇妙的旅程帶領他們穿越銘賢書院過去六十年的歲月。

不同年級和才能的學生以及老師，皆全程投入校慶音樂劇中，展現出銘賢薪火相傳的精神。（圖中學生左三起為李泳潼、陳綺君、朱冰冰、吳詩晴、葉博文、黃若曦、馬丹敏及尹凱晴）（湯致遠攝）

重拾昔日成長與奮鬥經歷 作為銘賢人的自豪感

校長陳美儀表示，《Our Stories》不只是音樂及戲劇，更承載著歷任校長、老師、職工、學生和校友共同走過的成長與奮鬥經歷。她期望參與演出的同學，台下觀賞的學生、校友，都能透過一個個真摯的故事，深入認識學校歷史，增加對學校的歸屬感、作為銘賢人的自豪感，並重拾昔日珍貴的校園回憶。她希望《Our Stories》能成為銘賢的傳統，續寫銘賢人的故事，繼續傳承，讓下一代學生從前人的故事中得到啟發，並見證上帝自1966年創校以來，一直與銘賢同行的豐盛恩典。

銘賢書院校長陳美儀表示，看到學生們不論負責什麼崗位都很願意付出，長時間投入音樂劇，個過程幫助他們建立自信及團隊精神，不同年級的學生都很珍惜在為賢銘學生的關係，「你會見到佢哋不斷同呢個同嗰個唔人影相打咭，感覺到嗰種緊密關係。」（湯致遠攝）

希望《Our Stories》能成為銘賢的傳統，續寫銘賢人的故事，繼續傳承，讓下一代學生從前人的故事中得到啟發，並見證上帝自1966年創校以來，一直與銘賢同行的豐盛恩典。 銘賢書院校長陳美儀

銘賢書院校慶60周年，除了英話音樂劇外，還包括多項活動，例如視覺藝術展、步行籌款、感恩崇拜與晚宴等等。

音樂劇司儀團隊之一，中六學生朱冰冰（左二）稱，在中學生涯裡面難得可以碰上學校60週年這個校慶，對我們來說不單是一場演出那麼簡單，也是一個對學校一種的歸屬感。（黃寶瑩攝）

校長陳美儀強調，60周年校慶音樂劇，除了台上出色的學生演員，過程中的幕後功臣非常多，在每個崗位、每個環節上都默默守護著，做到最好，充份反映出學生們的銘賢情。（黃寶瑩攝）

音樂劇中的「字幕組三子」左起何汶諾、陳首綽及黃文瀚，三位中五學生對劇中所有對白熟習程度不亞於台上演員，精準配合每個演員開腔上字幕，對整場演出的成功至關重要。（黃寶瑩攝）