校園天地｜掌中木偶與貔貅起舞：棉紡會中學的非遺文化西安之旅

在推動「心繫家國」的教育理念上，棉紡會中學選擇了一條別具創意的「動靜結合」之路：一方面透過「掌中木偶×歷史劇場」讓學生演活歷史；另一方面創立全港首支中學「貔貅隊」，讓學生舞動傳統瑞獸。這兩項非物質文化遺產技藝，更隨着學生遠赴西安，促成了一場饒富意義的文化交流。（內容由棉紡會中學提供）



本校舉辦第三屆歷史人物設計比賽－－掌中木偶，吸引超過300位小學生參賽。（棉紡會中學提供）

圖片說明：貔貅小子到小學推廣非遺文化。（棉紡會中學提供）

靜態之美：掌中木偶演活秦朝歷史

棉紡會中學開展了「掌中木偶×歷史劇場」校本實踐計劃，老師先從秦代歷史著手，讓學生了解香港自古已是中國版圖的一部分。中史學會的學生更在老師的帶領下，親手為木偶素胚打磨、上色，並學習靈活的操偶技藝；發揮創意，編寫《秦朝歷史大冒險》一劇。故事講述現代學生意外穿越到兩千多年前的秦朝，見證大軍南征嶺南的壯舉。在校內中華文化週的《秦朝歷史大冒險》首演中，學生們在幕布後操縱木偶，將歷史人物栩栩如生地呈現在師生眼前。學校更將這份文化熱情延伸至小學，舉辦了「第三屆歷史人物設計比賽──掌中木偶」，吸引逾300名小學生以秦始皇、李斯等人物為設計木偶樣式參賽，從小建立國土安全觀念與歷史興趣。

同學以黏土製作掌中木偶。（棉紡會中學提供）

同學親手為木偶素胚上色。（棉紡會中學提供）

動態之威：全港首支中學貔貅隊走入社區

棉紡會中學是全港首間中學成立貔貅獅藝學會，致力傳承這項珍貴的非遺技藝。這支充滿活力的貔貅隊積極走入社區，獲邀參與多項重頭活動。從香港電台與政制及內地事務局合作的推廣《憲法》、《基本法》及愛國主義教育節目啟動禮、香港非遺月、洪聖寶誕慶典等，都能見到這群貔貅小子的矯健身影。他們更配合非遺辦事處的「移動非遺」活動走訪多所學校，並精心設計「瑞獸體驗工作坊」，向社區大眾及小學生傳揚中華文化，讓古老技藝在現代社區中煥發新生。

貔貅隊在香港電台與政制及內地事務局合作的推廣《憲法》、《基本法》及愛國主義教育節目啟動禮上獻技演出。（棉紡會中學提供）

貅獅藝學會獲邀於洪聖寶誕賀誕慶典舞貔貅表演。（棉紡會中學提供）

貔貅隊到「趁墟做老闆」活動表演助慶。（棉紡會中學提供）

西安交流之旅的文化共鳴

最令人感動的，是這兩項非遺技藝跨越了地域限制，成為連繫兩地青年的文化橋樑。早前，棉紡會中學的學生遠赴內地，與西安市銅川第一中學進行姊妹學校交流。是次交流，中史學會的同學帶著輕巧易攜的掌中木偶與佈景，在歷史名城西安上演了《秦朝歷史大冒險》；與此同時，貔貅隊的同學也披掛上陣，為西安師生帶來了氣勢磅礴的傳統客家舞貔貅演出。幕上的木偶訴說著同宗同源的歷史故事，台上的貔貅舞動著中華民族的精氣神。一動一靜的精彩展演，連結台下兩地學生，促成最真摯的文化交流。

《秦朝歷史大冒險》在西安的演出相片。（棉紡會中學提供）

學校已將「掌中木偶×歷史劇場」的實踐經驗集結成書，並將於本年度持續讓貔貅獅藝與木偶劇場系統性地融入常規課程。透過這次西安交流，學生們將從傳承非遺技藝中所學，自信地傳播開去，更將「心繫家國」的情懷刻進了心底。

（內容由棉紡會中學提供）

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