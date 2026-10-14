華為夥HKIIT累計培訓80鴻蒙種子導師　教授2000人最新技術

撰文：林澤鋒
出版：更新：

特區政府推進教育科技人才一體化，惟本地創科面臨人才荒。勞工及福利局預測，至2028年香港創科人才短缺高達1.8萬至2.3萬人，市場對人工智能（AI）及新興系統開發者尤其渴市。

為此，香港資訊科技學院（HKIIT）與華為香港深化產學合作，引入實驗訓練平台，並透過「Train the Trainer Programme」（簡稱TTT），由華為專家直接為HKIIT講師進行核心技術培訓，考核合格者可獲華為官方認證，並進一步培訓其他院校教職員，猶如「種子導師」將新科技帶入課堂。

有參與學校職學計劃的高級文憑學生，在老師引導下開發全原生鴻蒙（HarmonyOS）跨營運商巴士到站應用程式「巴士通（BusTone）」，展現職業專才教育與產業實戰接軌的成果。

香港華為國際副行政總裁黃家恆（左）、香港資訊科技學院副院長及資訊科技學科副學術總監傅德聰（中）及香港資訊科技學院高級講師，兼應用人工智能高級文憑課程主任張銘然（右）。（林澤鋒攝）

產學雙向正向循環　TTT授人以漁打造教學梯隊

華為香港與HKIIT自2024年10月展開合作，HKIIT成為全港首間、亦是目前唯一一間「華為ICT學院支持中心」（IASC）。香港華為國際副行政總裁黃家恆表示，合作旨在建立「產業與學界的雙向正向循環」，華為將前線痛點與最新工具反饋院校，將真實商業場景轉化為課堂案例與專題項目，助學生解決市場實際問題。

黃家恆表示，華為將前線痛點與最新工具反饋院校，將真實商業場景轉化為課堂案例與專題項目，助學生解決市場實際問題。（林澤鋒攝）

針對AI技術迭代快速、傳統課綱追趕困難的痛點，雙方推行TTT師資培訓。TTT核心理念是「授人以漁」，由華為專家直接為HKIIT講師進行核心技術培訓，共同編寫教材；考核合格的講師獲華為官方認證，具備獨立授課資格並進一步培訓其他院校教職員，猶如「種子導師」將新科技帶入課堂。

HKIIT副院長及資訊科技學科副學術總監傅德聰指，傳統課綱往往兩至三年才更新一次，但在AI領域「每幾個月甚至每一年教材已有更新」，老師必須持續自我升級，這正是推行TTT的重要原因。

傅德聰指，傳統課綱往往兩至三年才更新一次，但在AI領域「每幾個月甚至每一年教材已有更新」，老師必須持續自我升級。（林澤鋒攝）

嚴控TTT班人數保質素　至今累計培訓80導師

為確保培訓質素，TTT課程嚴格限制每班名額約30至40人，去年至今已開辦兩班，累計培訓近80名合資格教職員及專業人士。

黃家恆補充，華為ICT學院在本港與學界合作成效顯著，每年平均新增約20位華為ICT教師；這批種子導師返校後開班教授，每年平均開辦40至50班，每位導師年開約2班，正式將最新企業技術帶入課堂，至今累計受惠人士已逾2,000人。

HKIIT高級講師兼應用AI高級文憑課程主任張銘然舉例，在新開辦的「應用人工智能高級文憑」課程中，除了教授提示詞工程（Prompting）等工具應用，更涵蓋AI倫理、私隱防範及模型預測，並落地於零售、醫療及交通等產業，把真實企業痛點轉化為專題實作。傅德聰指，未來會進一步將TTT認證標準輻射至更多大專院校，為香港建立可持續的本地創科師資梯隊。

張銘然表示，在新開辦的「應用人工智能高級文憑」課程涵蓋AI倫理、私隱防範及模型預測，並落地於零售、醫療及交通等產業，把真實企業痛點轉化為專題實作。（林澤鋒攝）

學生研鴻蒙原生「巴士通」　一站整合全港路線解決無廣告痛點

HKIIT電訊及網絡科技高級文憑學生馬婷婷，成功研發鴻蒙原生程式「巴士通（BusTone）」。她參加學校「Earn & Learn（職學計劃）」，半工讀期間耗時3至4個月，在署理高級講師、電訊及網絡科技高級文憑課程主任馬穗華引導下由零完成原生開發。

馬穗華指，教學理念在於讓學生「清楚知道自己想做乜嘢」，引導其主動搜尋資源；雖然鴻蒙生態摸索初期具挑戰，但在老師引導並善用CodeGeeX等AI工具後，學生上手「得心應手」，大幅縮短研發週期。

HKIIT電訊及網絡科技高級文憑學生馬婷婷現場演示鴻蒙原生程式「巴士通（BusTone）」。（林澤鋒攝）

馬婷婷介紹，市面巴士App多基於iOS或Android開發，鴻蒙原生選擇較少。馬穗華提到，開發初衷源於留意到校內內地生使用鴻蒙手機，市面App未完全支援，促成團隊以「學生幫返學生」為出發點，更解決現有App廣告繁多的痛點。

馬穗華表示，團隊以「學生幫返學生」為出發點，更解決現有App廣告繁多的痛點。（林澤鋒攝）

「巴士通」採用鴻蒙專屬ArkTS語言及ArkUI框架，整合九巴、城巴、大嶼山巴士及小巴數據，提供即時到站（ETA）與路線圖，支援即時繁簡英切換。傅德聰讚揚案例體現職專教育兼備技術硬實力（Technical Skills），與顧及用家體驗的軟實力（Soft Skills / UX）。

「巴士通」採用鴻蒙專屬ArkTS語言及ArkUI框架，整合九巴、城巴、大嶼山巴士及小巴數據，提供即時到站（ETA）與路線圖，支援即時繁簡英切換。（林澤鋒攝）

首推QF4鴻蒙證書享資助　龐大生態助畢業即就業

除了專題實作，課程與認證對接亦獲突破。華為指出，全球鴻蒙生態設備已破13億台，港澳已有逾100個龍頭夥伴確認加入鴻蒙開發，人才需求迫切。華為在港僱用約1,000名員工（本地員工佔逾八成），生態夥伴逾400家，將透過雙選會提供實習與招聘機會。

資料顯示，雙方已啟用「香港華為鴻蒙培訓基地」，HKIIT同步推出全港首個獲資歷架構第四級（QF Level 4）認可的「當代智能設備應用程式開發證書（智能設備應用程式開發單元）」，獲政府「Vplus專才進修資助」退還60%學費，修畢可直考華為HCIA證書；傅德聰又指，鴻蒙應用開發技術已全面納入高級文憑，預計每年有超過100名學生受惠，助青年掌握實戰技能直通就業。

傅德聰指，鴻蒙應用開發技術已全面納入高級文憑，預計每年有超過100名學生受惠，助青年掌握實戰技能直通就業。（林澤鋒攝）
華為ICT大賽亞太決賽　港隊3大學奪獎　HKIIT獲IASC新星獎HKIIT內地生獲資助來港升學　修讀AI、軟件工程盼畢業後留港工作香港資訊科技學院與華為香港啟用鴻蒙培訓基地　冀培訓鴻蒙專才華為ICT大賽港區賽果出爐 首設中學組 加強培育壯大本港創科人才港大與華為建設智慧校園　Wi-Fi7網速快3倍、實時排隊系統助選科
Huawei（華為）
01教育
AI人工智能
創新科技
HK01 Space Promotion