華為夥HKIIT累計培訓80鴻蒙種子導師　教授2000人最新技術

特區政府推進教育科技人才一體化，惟本地創科面臨人才荒。勞工及福利局預測，至2028年香港創科人才短缺高達1.8萬至2.3萬人，市場對人工智能（AI）及新興系統開發者尤其渴市。



為此，香港資訊科技學院（HKIIT）與華為香港深化產學合作，引入實驗訓練平台，並透過「Train the Trainer Programme」（簡稱TTT），由華為專家直接為HKIIT講師進行核心技術培訓，考核合格者可獲華為官方認證，並進一步培訓其他院校教職員，猶如「種子導師」將新科技帶入課堂。



有參與學校職學計劃的高級文憑學生，在老師引導下開發全原生鴻蒙（HarmonyOS）跨營運商巴士到站應用程式「巴士通（BusTone）」，展現職業專才教育與產業實戰接軌的成果。



香港華為國際副行政總裁黃家恆（左）、香港資訊科技學院副院長及資訊科技學科副學術總監傅德聰（中）及香港資訊科技學院高級講師，兼應用人工智能高級文憑課程主任張銘然（右）。（林澤鋒攝）

產學雙向正向循環 TTT授人以漁打造教學梯隊

華為香港與HKIIT自2024年10月展開合作，HKIIT成為全港首間、亦是目前唯一一間「華為ICT學院支持中心」（IASC）。香港華為國際副行政總裁黃家恆表示，合作旨在建立「產業與學界的雙向正向循環」，華為將前線痛點與最新工具反饋院校，將真實商業場景轉化為課堂案例與專題項目，助學生解決市場實際問題。

黃家恆表示，華為將前線痛點與最新工具反饋院校，將真實商業場景轉化為課堂案例與專題項目，助學生解決市場實際問題。（林澤鋒攝）

針對AI技術迭代快速、傳統課綱追趕困難的痛點，雙方推行TTT師資培訓。TTT核心理念是「授人以漁」，由華為專家直接為HKIIT講師進行核心技術培訓，共同編寫教材；考核合格的講師獲華為官方認證，具備獨立授課資格並進一步培訓其他院校教職員，猶如「種子導師」將新科技帶入課堂。

HKIIT副院長及資訊科技學科副學術總監傅德聰指，傳統課綱往往兩至三年才更新一次，但在AI領域「每幾個月甚至每一年教材已有更新」，老師必須持續自我升級，這正是推行TTT的重要原因。

傅德聰指，傳統課綱往往兩至三年才更新一次，但在AI領域「每幾個月甚至每一年教材已有更新」，老師必須持續自我升級。（林澤鋒攝）

嚴控TTT班人數保質素 至今累計培訓80導師

為確保培訓質素，TTT課程嚴格限制每班名額約30至40人，去年至今已開辦兩班，累計培訓近80名合資格教職員及專業人士。

黃家恆補充，華為ICT學院在本港與學界合作成效顯著，每年平均新增約20位華為ICT教師；這批種子導師返校後開班教授，每年平均開辦40至50班，每位導師年開約2班，正式將最新企業技術帶入課堂，至今累計受惠人士已逾2,000人。

HKIIT高級講師兼應用AI高級文憑課程主任張銘然舉例，在新開辦的「應用人工智能高級文憑」課程中，除了教授提示詞工程（Prompting）等工具應用，更涵蓋AI倫理、私隱防範及模型預測，並落地於零售、醫療及交通等產業，把真實企業痛點轉化為專題實作。傅德聰指，未來會進一步將TTT認證標準輻射至更多大專院校，為香港建立可持續的本地創科師資梯隊。

張銘然表示，在新開辦的「應用人工智能高級文憑」課程涵蓋AI倫理、私隱防範及模型預測，並落地於零售、醫療及交通等產業，把真實企業痛點轉化為專題實作。（林澤鋒攝）

學生研鴻蒙原生「巴士通」 一站整合全港路線解決無廣告痛點

HKIIT電訊及網絡科技高級文憑學生馬婷婷，成功研發鴻蒙原生程式「巴士通（BusTone）」。她參加學校「Earn & Learn（職學計劃）」，半工讀期間耗時3至4個月，在署理高級講師、電訊及網絡科技高級文憑課程主任馬穗華引導下由零完成原生開發。

馬穗華指，教學理念在於讓學生「清楚知道自己想做乜嘢」，引導其主動搜尋資源；雖然鴻蒙生態摸索初期具挑戰，但在老師引導並善用CodeGeeX等AI工具後，學生上手「得心應手」，大幅縮短研發週期。

HKIIT電訊及網絡科技高級文憑學生馬婷婷現場演示鴻蒙原生程式「巴士通（BusTone）」。（林澤鋒攝）

馬婷婷介紹，市面巴士App多基於iOS或Android開發，鴻蒙原生選擇較少。馬穗華提到，開發初衷源於留意到校內內地生使用鴻蒙手機，市面App未完全支援，促成團隊以「學生幫返學生」為出發點，更解決現有App廣告繁多的痛點。

馬穗華表示，團隊以「學生幫返學生」為出發點，更解決現有App廣告繁多的痛點。（林澤鋒攝）

「巴士通」採用鴻蒙專屬ArkTS語言及ArkUI框架，整合九巴、城巴、大嶼山巴士及小巴數據，提供即時到站（ETA）與路線圖，支援即時繁簡英切換。傅德聰讚揚案例體現職專教育兼備技術硬實力（Technical Skills），與顧及用家體驗的軟實力（Soft Skills / UX）。

「巴士通」採用鴻蒙專屬ArkTS語言及ArkUI框架，整合九巴、城巴、大嶼山巴士及小巴數據，提供即時到站（ETA）與路線圖，支援即時繁簡英切換。（林澤鋒攝）

首推QF4鴻蒙證書享資助 龐大生態助畢業即就業

除了專題實作，課程與認證對接亦獲突破。華為指出，全球鴻蒙生態設備已破13億台，港澳已有逾100個龍頭夥伴確認加入鴻蒙開發，人才需求迫切。華為在港僱用約1,000名員工（本地員工佔逾八成），生態夥伴逾400家，將透過雙選會提供實習與招聘機會。

資料顯示，雙方已啟用「香港華為鴻蒙培訓基地」，HKIIT同步推出全港首個獲資歷架構第四級（QF Level 4）認可的「當代智能設備應用程式開發證書（智能設備應用程式開發單元）」，獲政府「Vplus專才進修資助」退還60%學費，修畢可直考華為HCIA證書；傅德聰又指，鴻蒙應用開發技術已全面納入高級文憑，預計每年有超過100名學生受惠，助青年掌握實戰技能直通就業。