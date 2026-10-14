JUPAS 2027｜中大新開機器人學課程名額20個　學砌機械人及演算法

撰文：金敏琍
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中文大學機械與自動化工程學系公布，將於下學年（27/28）新開設「機器人學」學士課程，首屆招收20名學生，旨在培育具備跨學科專業知識及技能。

工程學院副院長（學生事務）兼創新副修學系副教授劉達銘表示，課程涵蓋軟件及硬件，學生能掌握動手兼機械與自動化工程砌機械人與學習演算法系統。此外課程將結合科學園初創與商業落地能力，為學生提供實習機會，加上課程結合中大「前期創業育成中心」 （Pi Centre ）及創業與課程（Minor Programme in Entrepreneurship and Innovation）優勢，培養學生將技術融合商業思維，加強技術變現力。

機械與自動化工程學系副教授劉達銘表示，「機器人學」課程學生，將能掌握如何動手做一個小型機器人。（金敏琍攝）

培育軟件和硬件「兩邊都懂」的複合型工程師

劉達銘表示，機器械的應用廣圍越來越廣範，市場對相關專門人才賢若渴，而新課程就是應時代發展所需而設。他指出，傳統機械工程偏重純硬件結構，而電腦科學或人工智能課程以純軟件演算法為主。而此課程涵蓋力學、電子學、軟件、控制系統、計算機視覺及人工智能等範疇，致力培育「兩邊都懂」的複合型工程師，讓學生能夠一手包辦動手砌機器人與演算法系統。

課程強調著重培養及提升學生的就業技能與競爭力，學生在二年級暑期展開的工程實踐訓練，結合實用技術經驗與工作坊；此外課程亦培育學生將學術知識與實際工程實務深度結合， 因此學生亦需在業界全職工作一個學期、一年或整個暑期。

四年制課程中，共增設了七個新科目，會不時檢視課程內容，以確保與市場最新科技接軌。（金敏琍攝）

增設7個全新科目　包括研究生程度高階知識

四年制課程中，共增設了七個新科目，包括機器人學基礎（二）、機器人視覺與感知、機器人軟體與仿真、機器人學習基礎、機器人建圖與導航、面向機器人學的具身智能及機器人操作，而且會不時檢視課程內容，以確保與市場最新科技接軌。劉教授舉例指出，在四年級開設的「機械人操作」課程，聚焦機械臂的靈活操作的技術，這類以往多見於研究生階段的高階知識，讓本科生率先掌握能增加學生日後投第職場或科研競爭力。

被問及新課程與市場上同類課程競爭力，劉教授表示，中大的天石機器人研究所及InnoHK研究中心，為學生提供接觸尖端機器人研究及其實際應用的機會。

課程涵蓋力學、電子學、軟件、控制系統、計算機視覺及人工智能等範疇，為學生打好紮實的跨學科知識基礎。學生將循序漸進學習機器人學，從基礎原理到進階課題，重點涵蓋機器人學習、具身智能及以人為本的應用。（金敏琍攝）

創新與創業副修　增強商思維能力

他表示，許多教職員本第已創立了相關機器人或醫療科技初創公司，能為學生提供實習職位。此外，課程配合中大 Pi Centre及創新與創業副修，讓學生在學習高新技術同時，培養學生的商業思維，全方位支援學生創業夢成真。

「4＋1」機制　鼓勵在校深造

此外，為了吸納優秀學生，學院特意提供 4年學士+1年碩士貫通機制。成績優良並達標的學生，可獲免除修課式碩士學費的直通升學機會，同時鼓勵學生在完成學士後，繼續在中大深造。

「除咗可以加入初創公司製造機器人、還可加入大企業或政府部門，策劃及引入機器人以優化服務」，劉教授預料，業界對機器人專科人才需求殷切，就業出路多元 ，預料畢業生薪金約兩萬至兩萬五千元。

劉教授表示，課程涵蓋力學、電子學、軟件、控制系統、計算機視覺及人工智能等範疇，為學生打好紮實的跨學科知識基礎。學生將循序漸進學習機器人學，從基礎原理到進階課題，重點涵蓋機器人學習、具身智能及以人為本的應用。（金敏琍攝）

數學、物理科學生有優勢

入學及學生資助處處長劉善雅（左）與工程學院副院長（學生事務）兼機械與自動化工程學系副教授劉達銘（金敏琍攝）

新課程首年招收20名學生，聯招科目比重以數學（必修部分）、／數學（M1 / M2）及物理佔1.75；生物 ／ 化學 ／ 設計與應用科技 ／ 資訊及通訊科技比重為1.25。入學及學生資助處處長劉善雅表示，有意入讀的學生， 可在聯招選科时排在Band A以增加機會率。

她又透露，26／27年度，中大共取錄了3300名本地生，以及約1400名非本地生，佔本地資助學額的四成。

中文大學開放日將於10月17日舉行。（金敏琍攝）
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