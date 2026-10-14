英國頂尖名校北倫敦書院落戶香港　創校校長：非只收內地高才生

英國擁有逾175年歷史的私立名校北倫敦書院（North London Collegiate School，NLCS）宣布正式進軍香港，夥拍浩河集團（HOEH）、香港閩僑會館及孔教學院在港開辦全新分校。2026年NLCS 在全球國際文憑考試（IB）成績以平均43.2分榮膺全英第一、全球第二。



NLCS 香港創校校長 Richard Snape 接受《香港01》訪問時透露，學校官方網站將於數天內上線供家長登記表達意向，而校方即日起亦已開始接觸有意報讀的家庭。學校歡迎「高才通」等內地家庭報讀，但他重申「學校絕非專為內地生而設」，將致力維持多元文化的真正國際學校定位。



發布會於英國駐香港總領事館舉行，英國駐港總領事戴偉紳、NLCS 英國總校校長 Vicky Bingham 及國際教育部董事總經理 Daniel Lewis 均有出席。



NLCS Hong Kong 創校校長 Richard Snape（左1）、浩河集團主席、前教育署副署長湯啟康（左2）、英國駐香港及澳門總領事戴偉紳 Brian Davidson CMG（中）、英國北倫敦學校 NLCS 總校校長 Vicky Bingham（右2）及 NLCS International 國際教育部董事總經理 Daniel Lewis（右1）出席發布會。（林澤鋒攝）

學童人口跌仍見需求 「優秀學校永遠有市場」

面對近年本港學童人口結構變動及市場競爭，創校校長 Richard Snape 會後接受《香港01》訪問時直言不擔心競爭，「優秀的學校永遠都會有需求（there is always demand for excellent schools）。」他指，無論在世界何處，只要學校能提供頂尖學術水平、真正全人教育並兼顧學生關懷，自然能吸引家長。

憑藉NLCS的悠久歷史與教育質素，我們非常有信心能對家長產生極大吸引力。 NLCS創校校長Richard Snape

創校校長 Richard Snape 指，無論在世界何處，只要學校能提供頂尖學術水平、真正全人教育並兼顧學生關懷，自然能吸引家長。（林澤鋒攝）

針對近年大批內地家長透過各項人才計劃攜子女來港，被問到會否將「高才通」家庭列為主要目標客群，Richard Snape 明確否認：「我們絕對理解並歡迎內地家庭，但學校的目標並非成為一所專為內地學生而設的學校（not to be a school for Chinese students）。」他強調，香港分校將貫徹多元文化與國際視野，打造真正的國際化校園。

NLCS 在全球設有多間分校。（林澤鋒攝）

即日起接受意向登記 挑選理念契合學生

招生安排方面，Richard Snape 表示，官方網站將於數天內上線，即日起開始接觸有興趣的家庭，隨後展開正式入學申請。他強調， NLCS的收生流程與一般學校不同，並非「網上按個鍵申請就獲取錄」，校方會與家長深入面談，「最重要是挑選適合本校理念的學生（right fit），過程會較為嚴謹。」

至於具體年級及校舍選址，他指合作方浩河集團與教育局已進行長達6年審批程序，數天內將發布新聞稿正式公布。

發布會在英國駐香港總領事館舉行。（林澤鋒攝）

多方在場交流。（林澤鋒攝）

另外，Daniel Lewis 亦在致辭中表示：「我們絕非僅僅向海外學校出借品牌（not simply brand-license）。」總部會全力投入資源，確保教學質素百分百還原英國總校水準。

Daniel Lewis 表示，總部會全力投入資源，確保教學質素百分百還原英國總校水準。（林澤鋒攝）

夥閩僑會館孔教學院 融匯中西文化培育全人

合作方浩河集團主席、前教育署副署長湯啟康致辭時表示，NLCS的核心在於堅信「每個孩子都重要（every child matters）」，並非單純為少數尖子追求最高考試成績，而是裝備學生面對未來未知世界的全人能力。

湯啟康表示，NLCS的核心在於堅信「每個孩子都重要」，並非單純為少數尖子追求最高考試成績，而是裝備學生面對未來未知世界的全人能力。（林澤鋒攝）

他特別點名感謝本地辦學夥伴閩僑會館與孔教學院，為新校注入深厚的中華文化底蘊與儒家傳統，期望在香港這片中西交匯之地，培育兼具創新思維與堅毅品格的下一代。