同樣使用人工智能（AI）工具，為何有人能生成心目中的畫面，有人卻只能得到千篇一律的答案？關鍵可能不在AI本身，而是使用者如何發出指令。《香港01》產品與技術研發總監夏傲藍（Ivan）到九龍塘學校（中學部）主持AI應用工作坊「指令達人挑戰賽」，帶領學生由簡單提問開始，逐步掌握精準指揮AI的技巧。



AI無法自行理解所有需求 指令細節決定成果

當使用者僅要求AI「協助撰寫一份內容更完善的專題報告」，卻未有交代具體主題、目標對象及內容要求時，AI便難以準確掌握使用者的真正需要。夏傲藍透過例子，讓學生思考指令欠缺哪些重要資訊，以及如何改善提問方式。

他介紹TCREI指令框架，強調使用AI前，應先交代任務（Task）及情境（Context），再提供參考範例（References）。取得答案後，還須進行評估Evaluate（Evaluate），檢查準確性及完整度，最後透過迭代改進（Iterate）反覆調整，直至結果符合要求。

《香港01》產品與技術研發總監夏傲藍（Ivan）到九龍塘學校（中學部）主持「指令達人挑戰賽」，講解精準下達AI指令的重要性。

學生專心聆聽夏傲藍講解TCREI指令框架，認識任務、情境、參考範例、評估及迭代改進五大元素，學習如何提升AI生成內容的準確性。（梁鵬威攝）

不只生成影片 學習掌握創作主導權

掌握基本技巧後，學生迎來AI短片製作挑戰。要讓AI呈現預期畫面，單純要求「製作一段短片」並不足夠，還需要清楚描述人物動作、場景、鏡頭及畫面節奏。

夏傲藍介紹「特寫」、「推鏡」、「跟拍」等電影術語，讓學生了解不同鏡頭語言如何影響觀眾的視覺感受。學生亦嘗試在Prompt中加入時間軸，例如指定不同秒數出現的畫面，配合音效、光線及氛圍，將腦海中的構思轉化為具體影像。

生成只是起點 學會辨識問題才是關鍵

AI能迅速產出作品，卻不代表每個細節都準確。學生需要檢視影片是否出現動作跳格、物理現象不合理或影音不同步等問題，再思考如何修改指令。

工作坊強調，真正的「指令達人」並非最快取得答案的人，而是能清楚表達要求、發現問題並持續改進的人。透過實戰挑戰，學生學習掌握創作主導權，讓AI成為實現想法的工具。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747