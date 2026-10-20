九龍塘學校師生參觀《香港01》　體驗新聞製作學媒體素養

新聞資訊每天充斥於生活之中，如何分辨真偽及理解媒體運作，成為學生不可或缺的能力。《香港01》「01教育」團隊日前接待九龍塘學校（中學部）（中學部）中四及中五學生到訪香港01新聞中心，透過新聞行業發展及機遇講座、Fact Check工作坊及直播間體驗，讓同學從認識新聞行業到親身參與新聞製作，加深對媒體及資訊素養的理解。



認識新聞行業 了解媒體工作與發展

活動首先由《香港01》教育部團隊介紹新聞行業的發展及工作機遇，讓學生了解新聞由採訪、資料搜集、拍攝到編輯及發布的製作流程，亦認識現今媒體如何運用文字、圖片、影片及直播等不同形式傳遞資訊。

講座不只介紹傳統記者的工作，更讓同學思考在數碼媒體時代，新聞工作者需要具備哪些能力，包括資訊搜集、內容製作、數據分析及數碼工具應用等，從而了解媒體行業的多元發展。

九龍塘學校（中學部）中四及中五學生專心聆聽新聞行業發展及機遇分享。

Fact Check工作坊 學習辨別網絡資訊

隨後，學生參與Fact Check工作坊，透過實際例子了解網絡資訊的傳播方式，並學習如何從消息來源、內容及相關證據等角度分析資訊真偽。活動讓同學明白，面對社交媒體及網絡上的大量資訊，不能只憑標題或第一印象作判斷，而應主動查證及比較不同資料。

學生透過Fact Check活動學習分析資訊來源，以證據判斷消息真偽。

穿上記者反光衣 親身體驗直播工作

活動另一亮點是直播間體驗，學生化身「實習記者」，穿上記者反光衣，並親身接觸字幕機及攝影機等專業設備，在直播場景中感受新聞現場的工作模式。對不少同學而言，能夠親手操作新聞製作器材及站在鏡頭前，是一次新鮮而深刻的體驗。

同學在活動中反應熱烈，不時主動提問及參與互動，並表示穿上記者反光衣、使用字幕機及攝影機的環節十分有趣，讓原本較抽象的「媒體工作」變得具體可感。

九龍塘學校（中學部）學生穿上記者反光衣，在直播間親身體驗字幕機及攝影機操作。

從體驗認識媒體 培養資訊判讀能力

是次參觀讓學生從新聞行業、Fact Check以至直播製作等不同角度接觸媒體，將媒體及資訊素養由課堂概念轉化為親身體驗。《香港01》「01教育」團隊期望透過多元化活動，讓學生在了解新聞製作的同時，建立主動求證、獨立思考及判斷資訊真偽的能力。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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