教育臻善｜深耕國際交流　培育世界公民

文：香港聖公會何明華會督中學金偉明校長

最新發表的《2026年施政報告》提出積極推動及深化國際青年交流，鼓勵青年人擴闊國際視野，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。作為國際都會，香港憑藉中西文化薈萃的優勢，一直是世界各地學生認識中華文化及國際城市發展的重要窗口。香港聖公會何明華會督中學多年來積極拓展國際化教育，與內地、韓國、澳洲及歐洲等地學校建立夥伴關係，透過雙向交流，讓學生走向世界，同時把世界帶進校園，培育兼備國家觀念、國際視野與跨文化溝通能力的新一代。



香港聖公會何明華會督中學多年來積極拓展國際化教育，與內地、韓國、澳洲及歐洲等地學校建立夥伴關係，透過雙向交流，讓學生走向世界。（作者提供）

我們相信國際交流貴在「走出去」與「迎進來」並重，多年來持續推展多元化的雙向交流活動。其中，學校每年均組織學生遠赴澳洲進行交流考察，並寄宿於當地的接待家庭，在真實生活情境中體驗當地文化、教育及社會面貌。這種深度的寄宿體驗，讓學生真正融入當地的日常生活，並且從日常起居、家庭互動與社區生活中，提升溝通能力、獨立處事能力及適應力；同時學會尊重不同文化背景的人士，建立自信與同理心，為日後升學、就業及成為負責任的世界公民奠下基礎。

我們相信國際交流貴在「走出去」與「迎進來」並重，多年來持續推展多元化的雙向交流活動。（作者提供）

我們相信國際交流貴在「走出去」與「迎進來」並重，多年來持續推展多元化的雙向交流活動。（作者提供）

除了讓學生走出香港，本校近年更積極邀請不同地區的夥伴學校到訪香港，展現香港的多元魅力。外國學生訪港期間會深入校園參與體驗課，與本校學生一同上課及參與校園活動。雙向交流使本校學生既可在外地「沉浸式」學習，亦可在家門前擔任小主人，介紹香港特色、校園生活及國家發展，強化表達能力、領導才能與文化自信。例如本校學生與澳洲學生參觀香港故宮文化博物館，認識中華文化藝術的傳承與創新；前往長洲體驗離島文化及傳統民俗，感受香港多元社區面貌。剛在六月訪港的韓國學生，則與本校學生一同參與「兒童人工智能高峰會（Kids' AI Summit）」，並合作構思及安排活動；學校亦聯同地區綜合青少年服務中心舉辦正向挑戰黃昏營、足球交流及多元文化活動，促進本地與海外青年互相尊重、彼此學習。

除了讓學生走出香港，本校近年更積極邀請不同地區的夥伴學校到訪香港，展現香港的多元魅力。（作者提供）

除了讓學生走出香港，本校近年更積極邀請不同地區的夥伴學校到訪香港，展現香港的多元魅力。（作者提供）

國際交流不僅是一次文化體驗，更是培育世界公民的重要教育歷程。《2026年施政報告》進一步肯定青年國際交流的價值，本校亦將繼續拓展全球夥伴網絡，深化雙向及跨地域交流，創造更多與世界接軌的學習機會，讓學生培養包容共濟的胸襟，成為立足香港、擁抱祖國、放眼世界、面向未來的優秀人才。

香港聖公會何明華會督中學金偉明校長。（作者提供）

作者介紹：

香港聖公會何明華會督中學金偉明校長



金偉明先生現為香港聖公會何明華會督中學校長、香港津貼中學議會委員、香港電腦教育學會榮譽主席，是資深的教育工作者，一直積極推動本港STEAM 教育及數字教育等發展。再者，金先生參與多個社會機構及政府部門委員會，包括教育局課程發展議會科技教育委員會主席、電子學習聯盟執行委員、職業訓練局創新及科技訓練委員會委員、香港童軍總會資訊及通訊科技委員會委員、香港中文大學學習科學與科技中心顧問、香港教育大學數學與資訊科技學系顧問及百仁基金青年事務顧問。



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

