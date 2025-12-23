教育臻善｜我們一起抬頭，便會看到秀茂坪

文：香港道教聯合會青松中學蔡子良校長

如果想前往秀茂坪，首先要擁有些什麼呢？是八達通裡的一筆車費？還是一張標示著路線的地圖？都不是。真正讓你啟程的，不是金錢或工具，而是一個清楚的念頭──我想去那裡。正是這份渴望，驅使你走出家門，查找巴士班次，問路、轉車，最終一步步走向目的地。教育也是如此。老師能給學生的，不只是知識或指引，更重要的是喚醒他們心中那份渴望──渴望學習、成長，並相信自己有能力變得更好。當這種內在力量被點燃，學生就會主動尋找方法，努力實現夢想，正如那個決心踏上前往秀茂坪旅程的人一樣。



教育，就是為他找一把鑰匙

柏曦中一時入讀青松中學，他喜歡跳舞，卻總是遲到早退，跳得無精打采；高中時，他在學生會擔任幹事，卻毫不投入，鮮少發表意見；考試時，他會拿起筆書寫，但堅持不了多久便伏在桌上。

「沒有所謂吧，反正也沒什麼大不了。」柏曦常常把這句話掛在嘴邊。當時老師們都很著急，卻也無可奈何，因為大家相信，柏曦總有一天會找到人生的鑰匙。

沒想到，這把鑰匙轉眼間就交到了他的手上。

還記得青松中學四十周年校慶音樂劇演出的那一晚，作為演員的柏曦在台上哭得撕心裂肺。在鎂光燈下，他一邊哭，一邊堅持把最後一首歌唱完：「願有日競逐理想，放聲奏歌鏗鏘……」

「我捨不得舞台，我想讀演藝學院。」事後，柏曦向我們解釋他哭泣的原因。從那一刻開始，一切都改變了。

為了面試，他背誦了整整好幾頁英文獨白；他參加了青松中學的「良師同行」計劃，學校安排老師一對一為他補習；他更學會爭取時間，在演藝學院面試前，主動約老師到咖啡廳補課，把握每一分每一秒。

最後，他考得理想成績，成功升讀香港演藝學院，開展他的藝術之旅。

而另一位同學梁進佳，又是另一個故事。

教育，就是讓他相信自己

「中文很難，我早就放棄了。」還記得他在就讀中六級那年的九月，進佳向老師如此碎碎念。

我們知道，進佳的目標是考進香港科技大學；我們知道，他花了很多時間鑽研數學；我們知道，他在數學方面充滿熱情，只欠衝破中文這道關卡。

更重要的是，我們知道當時他還有時間，遠遠未到放棄之時。於是，老師把他留下來，苦口婆心地勸道：「就相信我們一次，好嗎？」

進佳想了想，囁嚅道：「就試試看吧……」

然後，他參加了青松中學的「大航海計劃」，每個星期六回校參與中文補課，老師不斷督促他練習作文，並即時批改。還記得他應考中文作文那天，進佳摸摸頭說：「作文寫得不好……」老師笑著回應：「你要相信自己可以。」

最後，他考獲不俗的成績，成功入讀香港科技大學。他回校分享時，對師弟師妹說了這一句話：「在知識的道路上，堅持一下才有收穫。」

我們知道，進佳口中的「堅持」，背後藏著一個信念：相信自己能打開面前的門。

──所以這些年，我與青松中學的一班老師都深信，我們就是為學生尋找鑰匙的人。

蔡子良校長現任香港道教聯合會青松中學校長，從事教育工作多年，積極推動學生的全人發展與價值教育。他同時肩負多項教育及社區職務，包括香港中文中學聯會執行委員、觀塘區學校聯會執行委員、教育局觀塘區公益少年團執行委員會副主席、九龍地域校長聯會執行委員、中電觀塘區地區客戶諮詢委員會委員、香港童軍總會秀茂坪區務委員會委員、觀塘區議會藍田分區委員及和富青少年網絡委員。蔡校長致力啟發學生潛能，讓他們在學校找到屬於自己的亮點，並透過價值教育及體藝訓練，培養學生具遠見與勇氣，讓他們望得更遠、走得更遠，成就不平凡的成長歷程。



