教育臻善｜我們的信念！

文：香港耀能協會高福耀紀念學校王蓉蓉校長

信念是……

在高福耀學校裡，每一位學生都有著獨特的身體狀況、學習需要與性格特質，他們的限制與目標各不相同，也令教育工作需要更大的靈活性與創新的專業精神。然而，專業並非單一標準，而更是一種持續進步與共同成長的過程。我們的教職員團隊具備自主性，透過同儕專業交流與跨專業合作，凝聚集體智慧，為學生訂制合適的教育與復康方案。



這些方案未必有前例，但正因如此，集思廣益與實踐反思便成為推動專業化的重要動力，學校的專業文化正是在這些開放的溝通、思想碰撞、積極創新之中形成！

我們堅信每一位有特殊學習需要的學生都擁有其獨特的學習能力，以「立己立人、達己達人」為教育理念，不僅教會學生「怎麼學」，更教他們相信：自己也能發光，在生命的旅途中，獨立、自信及勇敢地前行！

分層及實用性高的課程設計

我們的課程規劃分為調適（中度與輕度智能組別）及主流兩大類別。調適課程採取跨級分組模式，讓能力相若的學生一同學習，促進合作與交流，並藉由進展性評估（質性描述、觀察及量化能力評級），善用電子評估與非書寫作業的結合，一方面減輕學習壓力，更激發學生自主學習與探索的動力，貼合學生的學習模式，規劃出更具生活實用性的學習內容。

教學，不僅僅是知識的傳授，更是一段段為每位孩子度身打造的生命旅程。

以學生為中心的引導式教育

學生的學習過程中，融入引導式教育模式，結合教師、治療師、護理人員及所有校內職員，與家長形成一個貫通式的支援團隊。從早上的問候、餐前的對話，到課堂上的學習、生活技能訓練與治療元素，細節之處都融入學科知識、生活實踐與體能訓練需要，逐步幫助學生建立獨立與自信。這種全方位的照顧，不僅促進學習成效，更讓學生在尊重、自我探索、實踐與堅持中，體會到自己的價值與能力。

「引導式教育」，一個結合教學與復康元素，由教師、治療師及護理人員貫穿的教育。

寫下我們的故事…

你有沒有想過登上國際舞台，做自己喜歡的事？發展自己的事業？對一般人而言，這是遙不可及的事或夢想。對本校的學生而言，連步行、活動、自理等事情上都困難重重，何況是在國際舞台大放異彩，簡直像是天方夜譚，不可能發生的事。

鄭中同學便是打破這個框框的佼佼者。學校為着學生的全人發展，提供多元的活動讓學生休閒、體驗和挑戰。鄭中在一次乒乓球小組試玩中，啟發了他對乒乓球的濃厚興趣，隨後加入學校的乒乓球小組和校隊；憑藉他的堅毅和努力，得到教練的提拔，繼而進入體院進行艱苦的訓練，最後入選乒乓球港隊，代表香港四出征戰；他一步一步的付出和努力，使他在不同的大賽中摘下不少的獎項，最近更在中華台北殘人乒乓球未來賽2025混合XD10級雙打勇奪金牌，可喜可賀！

他不僅對乒乓球展現熱誠，勇於挑戰，性格亦開朗及樂於助人，十分照顧學弟學妹。他的奮鬥的故事，鼓勵和激勵了每一位學弟學妹，更成為了青少年學習的楷模。

鄭中同學一步步走上乒乓球世界賽，並屢獲殊榮！

我們的信念！

教學，不僅僅是知識的傳授，更是一段段為每位孩子度身打造的生命旅程。在教育的過程中，我們秉持「立己立人、達己達人」的理念，深信每一位學生都擁有獨特的潛能與成長的可能性，我們的學生未必跑得比人快，但，我們總是齊心、同行，一起勇往直前。

不理旁人目光，自帶傲骨，專注、忘我、自在地勇往直前。

王校長：「不喜歡單獨照，要與學生同行」

作者：王蓉蓉校長

曾完成本地、海外七次馬拉松(42.195公里)賽事，深明體能與技術從來遠遠不足以支撐一個人完成整個賽事，人生猶如馬拉松，可靠的沒有其他，就只有堅毅。

我的學生，生來似乎跑得比人吃力，但總是比任何人堅毅和開朗，在一般人看似偏離的跑道上，總能不理旁人目光，自帶傲骨，專注、忘我、自在地勇往直前。

你們一直是我學習的對象！



