教育臻善｜從繪本到動畫：沈中推校本跨科AI課程「一人一創作」

行政長官於《2025年施政報告》中提出大力促進數字教育。佛教沈香林紀念中學早於2022/23學年便已著手發展校本中一、二級的生成式人工智能課程「同創共學」，比政策倡議更早一步將相關素養融入常規教學。本學年學校深化推行延展至中三級「我是數字創作者」跨學科課程，透過製作社交媒體短片及多媒體繪本，讓學生在真實情境中應用中、英、數字科技知識，全面提升未來競爭力。



針對施政報告強調將AI教育納入核心課程及加強應用於學與教，校長馮順寧表示，數字教育不應只是硬件設備的提升，更重要的是課程內容的革新。學校早於兩年前已洞悉趨勢，致力構建「同創共學」的校本課程，讓學生成為新時代下具競爭力的數字創作者。這正好呼應了政府即將推行的數字教育策略，展現了學校在科技教育上的先行者角色。

沈中AI課程連續兩年榮獲香港大學「傑出電子教學獎 」兩項金獎及人工智能特別獎。（作者提供）

在「我是數字創作者」的課程框架下，學校打破傳統學科界限，設計了極具生活感的「中秋節月餅廣告」數字專案。學生需運用跨學科知識，完成一段社交媒體短片，師生共建社交媒體平台分享創作及AI電視台專頁，體驗真實的數字營銷場景。在英文科課堂上，學生學習與節日及廣告相關的詞彙，並親自構思英文宣傳標語；除了寫作，學生更需運用說話技巧，為廣告進行親自配音，讓語言學習從書本延伸至多媒體應用。在技術與實踐方面，學生利用科技科所學的動畫生成技術，生成一致性人物及風格的圖像並轉化為動態影像。

同創共學學生一人一繪本創作。（作者提供）

除短片製作外，課程亦涵蓋了由靜態到動態的完整創作訓練。學生在「一人一繪本」的專案中，經歷了全方位的數字創作歷程：由人機協作撰寫劇本及構思分鏡，到親身為角色進行配音；在技術層面上，學生運用生成圖像後，進一步學習製作動畫及作曲為作品配樂，最後學習多媒體剪接技術將所有素材整合。這不僅建立完整的數字敘事基礎，更讓學生掌握從零到一的內容產出能力。

值得一提的是，學校堅持教授學生學習開放源碼的 Stable Diffusion 技術，而非坊間常見的付費閉源平台，這背後蘊含了深層的教育考量。首先是拒絕做「被動消費者」，一般的閉源「罐頭式」收費應用程式雖然方便，只需輸入文字即可生成圖像，但所有參數模型皆為預設，學生無法從中學習到基底原理。反之，Stable Diffusion 是 Netflix 等國際科技巨頭招聘人才時要求的核心技能，學習這項技術讓學生掌握高階參數調控，真正理解運算邏輯，從「消費者」晉升為具備業界競爭力的「創造者」。

其次是數據私隱考量，在數字安全備受關注的今天，學校除了設有校內自家伺服器外，更與澳洲平台合作打造達SOC 2 Type 2 安全級數的AI Studio，確保學生在創作過程中提供的數據不會外流，且保證不會被科技公司作為訓練模型之用，這正是學校推動數字教育中，高度重視資訊素養與網絡安全的實踐。

在「假如我在 AI 的平行時空」單元中，學生以中英文寫作結合屯門社區情懷創作的 AI 畫作。（作者提供）

學校的數字教育成果不僅在校內開花，更獲得外界高度認可，成功連結社區與業界。在中二級「假如我在平行時空」單元中，學生以「輕鐵」為主題，結合屯門社區情懷創作的畫作，成功獲得港鐵公司邀請，於港鐵輕鐵博物館公開展出。為總結及推廣數字教育經驗，學校更與學界及業界專家聯手，出版了學界首本教育專書《AI與數字教育：跨領域的同創共學》。書中收錄了豐富的教學案例及學生優秀作品，旨在與教育界同工共享經驗，共同推動香港數字教育的發展。

沈中創新學習委員與多個界別合作撰寫AI教學示列書籍《AI 與數字教育：跨領域的同創共學》於會議展覽中心舉行發報會。（作者提供）

學生AI社區畫作獲香港鐵路有限公司邀請於輕鐵博物館展出。（作者提供）

佛教沈香林紀念中學何嘉琪助理校長。（作者提供）

何嘉琪助理校長，長期深耕於STEAM及數字教育領域。何先生在學術著作方面不僅是學界首本生成式人工智能圖像教科書《明德生成式人工智能》的作者，亦是新高中DSE課程《明德資訊及通訊科技》教科書的編著者。他同時兼任香港大學及教育局之專業培訓導師，致力推動以學生為本的探究式學習模式（2021年創立BSC STEMLAB），並屢獲「國際優秀STEAM老師獎」等殊榮，在科創教育界貢獻良多。



