教育臻善｜讓每個孩子都發光：從躲避盤到升旗手的成長之路

文：香港道教聯合會圓玄學院第一中學校長簡偉鴻

五年前那個夏日，一個滿臉稚氣的男孩在中一註冊日跑到我面前，眼睛閃著光說：「校長，我在小學打躲避盤，還是校隊！我會為學校增光！」那一刻的柏豪，渾身散發著初生之犢不畏虎的朝氣。作為校長，我由衷欣喜於這位學子的熱忱與自信，也在心底默默期待著他的成長。



然而，中學生活的現實往往不像童年那般純粹。隨著課業壓力日漸沉重，柏豪必須在學業與活動之間尋找平衡。看著他原本閃亮的眼神漸漸蒙上一層陰影，作為教育工作者，我們深知這是一個孩子正在成長的陣痛期中摸索。他的學業成績未有太大突破，那份曾經耀眼的自信心，也似乎在一次次考試中慢慢褪色。這讓我想起道化教育中「以道為宗」的精神─每個學生的氣稟各異，必須順應他們的天賦潛能，耐心引導。

（作者提供）

就在這個時候，柏豪加入了香港少年領袖團。這個決定，成為了他中學生涯的轉捩點。在領袖團的日子裡，他不僅學習團隊紀律、步操技巧，更重要的是，他在嚴謹的訓練中找回了對自己的認同。教育的美好就在於此—當一扇門關上時，總會有另一扇窗為孩子開啟。

（作者提供）

（作者提供）

今年十月一日國慶升旗禮後，那個熟悉的身影再次雀躍地來到我面前。柏豪興奮地分享，自己被選拔代表香港少年領袖團，在香港演藝學院的升旗禮中擔任持旗手及升旗手。他的眼神中閃爍著驕傲與期待，讓我彷彿看見五年前那個在註冊日許下承諾的小男孩。更令人感動的是，從他母親那裡得知，為了這一刻，柏豪自發地進行嚴格操練，甚至節食控制體態，只為了以最佳狀態完成使命。

（作者提供）

這種自律與堅持，不正是我們教育工作者最希望培養的品格嗎？在這個年代，我們常常忘記了教育的本質—幫助每個獨特的生命找到屬於自己的舞台。柏豪在少年領袖團中發現了自己的亮點，這個發現讓他重新認識自己的價值，也讓他明白：成功有許多種定義，重要的是找到真正適合自己的道路。

作為教育工作者，我深信每個學生都是可教的，都是獨特而珍貴的。關鍵在於我們能否看見他們的與眾不同，能否給予適當的機會讓他們展翅飛翔。柏豪的故事正是這種信念的最佳印證—從躲避盤校隊到升旗手，他在不同的舞台上持續發光發熱。

（作者提供）

當我們看見柏豪手握旗杆，邁著堅定步伐走向旗杆時，我們看見的不只是一個學生的成長，更是一個年輕生命在探索自我、實現價值的動人過程。他的母親曾說，作為父母，最大的心願就是看見孩子找到自己喜歡的事，擁有自信，在人生道路上持續進步。而這，也正是我們教育工作者最深的期盼。

教育是一場美麗的等待與陪伴。我們等待每個孩子找到屬於自己的翅膀，陪伴他們在探索中成長，在挫折中堅強。柏豪的故事提醒我們：只要給予適當的引導與機會，每個孩子都能在屬於自己的領域發光發熱。

但願我們都能成為孩子們成長路上的明燈，指引他們尋找屬於自己的光芒。當每個孩子都能找到自己的價值，當每個生命都能在適合的舞台上發光，我們的教育才能真正說是成功的教育。讓我們以耐心與智慧，陪伴每個孩子編織屬於他們的夢想，在人生的天空中展翅翱翔。

香港道教聯合會圓玄學院第一中學校長簡偉鴻（作者提供）

作者：香港道教聯合會圓玄學院第一中學校長簡偉鴻

中學校長，香港科技大學工學士，香港浸會大學教育碩士，現兼任香港津貼中學議會司庫、香港中文中學聯會副主席、荃葵青中學校長會副主席及香港電腦教育學會顧問。從事教育工作多年，致力啟發學生潛能，並積極推動科技教育以培育未來人才。



香港津貼中學議會簡介：

香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

