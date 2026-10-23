津諄細語｜從校園連繫到社區：讓關愛成為孩子一生的行囊

文：道教青松小學梁卓賢校長

每天早上，我總是堅持站在學校正門，跟青松的孩子說一聲「早晨」（我愛在供一至三年級使用的正門前向近400位低年級學生打招呼甚至來個擁抱，全年190個上課天，總數就超過七萬次了）。我希望他們在踏入校園的瞬間，能知道自己被看見、被關愛，以此迎來充滿希望的一天。有時，看着一張張朝氣勃勃的笑臉，我會不禁思索：教育究竟能賦予孩子甚麼？除了豐富的知識與優異的成績，最珍貴的，莫過於讓孩子學會去愛。



多年來，道教青松小學始終秉持「回到青松就是一家人」的辦學理念，致力把校園打造成充滿温度的「關愛校園」。被看見、被關愛的孩子是幸福的，然而，他們不應只是簡簡單單的受眾；真正的關愛從不應止步於校門之內。近年，我們帶領孩子把「同理心」由自己推及家人、朋友，再由學校延伸至廣闊的社區，讓關愛成為孩子生命中不可或缺的印記。



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一、以情育人：在校園種下同理心的種子，要讓愛萌芽，先得走進孩子的心。

​ 在課室裏，我們推行「Just Feel」社交情緒課程，讓孩子學會處理心情。記得某天，我看見一位低年級孩子因默書不合格而難過落淚，班主任隨即輕輕蹲下身子，引導他表達感受；旁邊的家長義工姨姨遞上紙巾，風紀哥哥也主動走上前安慰，表示願意在功課時段留下來陪他溫習。同班的一位同學更立即在課室一角拿出一張「給你一張能量卡」，寫上「加油」二字遞了過去。那一刻，展現的是純粹的同理與陪伴。透過這些細膩的互動，孩子們學會了照顧身邊人，懂得了關愛不只是口號，而是真誠的守望相助。

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​二、走出校園：開闊視野的實踐舞台

​ 校園是愛的起點，但外面的世界才是實踐同理心的更大舞台。近年，本校積極參與賽馬會「成長『機』地」計劃，帶領孩子把校園裏學到的關愛推廣到社區。在過程中，孩子們化身為小小「解決師」，在參觀和分享活動中用心聆聽社區人士的需要。他們發現隨着人口老化，區內不少長者面對着孤獨與不便，便發揮創意，為他們設計好玩的遊戲，學會用雙手和心思去溫暖別人。

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​三、樂齡嘉年華：燃亮長者心頭的微光

​ 暑假前，學校在孩子們的建議下舉辦了「樂齡嘉年華」，讓他們換位思考長者的需要，為長者設計不同的攤位遊戲和活動，把學習變得「鮮活」起來。活動當天，我親眼見到平日害羞的孩子，大方地牽起爺爺奶奶的手玩遊戲、做手藝；長者眼中流露出的感動，讓孩子真切感受到「施比受更有福」的喜悅。活動結束時，老人家緊緊握着學生的手不放，那份跨越年齡的真摯連結，成為孩子生命中最寶貴的一課。這次活動獲得高度評價，讓我們堅信：關愛，能跨越代溝，直達心靈深處。

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結語：愛的延續

教育是一場生命影響生命的旅程。回首教育路，看着孩子在關愛中學會體諒、懂得感恩，我和團隊深感欣慰。學校連續二十年獲頒「關愛校園」榮譽，從未間斷。這不僅是對我們以仁愛育人的肯定，更是全人發展的最佳見證。願我們繼續攜手，讓關愛成為孩子一生的行囊，走得更遠、更穩。

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作者介紹：

道教青松小學梁卓賢校長



道教青松小學梁卓賢校長，本年身兼屯門區小學校長會主席、教育局公益少年團屯門分會主席、民政處屯門區防火委員會主席。梁校長入行即在青松任教，深耕教育 37 年，與屯門山景社區共同成長；熱心地區事務，於 2021 年獲頒行政長官社區服務獎狀。



香港津貼小學議會簡介：



津貼小學議會由津貼小學學校代表組成，致力促進小學教育專業發展，為會員提供交流平台；議會亦參與多個政府諮詢組織，就教育政策提出專業意見。作為教育界重要持分者，議會致力提升教育質量，促進學生全人發展，並與各界攜手推動香港教育持續進步。

