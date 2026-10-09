津諄細語｜非標準校舍的標準學習經歷

文：津貼小學議會政策主任、天主教善導小學方富祥校長

天主教善導小學創校於1960年，受歷史條件限制，校舍並非香港現代化標準校舍格局，與現時新建小學的校舍存在明顯差異。為彌補校舍空間的不足，我們積極申請學校改善工程，重新規劃校園空間，突破局限，配齊學生全面發展所需的專科學習設施，各類型的專科教室我們也一應俱全。



天主教善導小學創校於1960年，受歷史條件限制，校舍並非香港現代化標準校舍格局，與現時新建小學的校舍存在明顯差異。（作者提供）

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體育鍛鍊是學生身心健康發展的基石，我們活用校園每一寸空間，打造全天候的體育活動場地。無論晴雨，我們的學生都能正常開展體育課、體能訓練與趣味運動活動，分層分齡規劃體藝課程與活動，讓有限的空間發揮出無限的教育價值。此外，我們將5分鐘步程內的公共社區設施，納入學校常態化活動場地體系，拓展學生的學習空間。於李鄭屋游泳池上游泳課程，足球、欖球、躲避盤等戶外團隊運動訓練，在廣利道、保安道遊樂場開展，讓學生接觸更多元的運動項目與技能，體現全方位的學習。配合教育局「躍動校園 活力人生」MVPA 60獎勵計劃，我們優化校園時間表，設立兩節25分鐘小息，以及一節15分鐘的午膳後小息，為學生預留充足的運動舒展時間。期間邀請家長義工團隊到校協作活動進行，讓學生小息時開展跳繩、跑步、球類、電子反應等趣味活動，引導學生走出課室、主動運動，舒展身心、釋放學習壓力，不僅達成MVPA60的體能活動要求，更培育了堅毅、自律、合群的正向精神。

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優質的學習經歷，從來不局限於課本與課室。體驗式學習是學生建構知識、拓展視野、成長成才的核心路徑。我們以「親身體驗、實踐求知」為核心，鼓勵老師開發校本課程，設計走出課室、走進生活、走向廣闊天地的特色學習活動，讓知識落地於真實場景。校本宗教深度遊、自然生態研究課程、生涯規劃等，帶領學生走進現實，探索自我、連結社會、規劃未來。我們積極讓學生走進國家，親身感受國家的歷史底蘊、文化魅力與發展成就，深化國家認同與民族自豪感。

我們以「親身體驗、實踐求知」為核心，鼓勵老師開發校本課程，設計走出課室、走進生活、走向廣闊天地的特色學習活動，讓知識落地於真實場景。（作者提供）

教育的本質是育人，我們高度重視學生的情感照顧與個性化支援，全力建構正向校園文化，培育學生健全人格。隨著教育數碼化發展，我們積極引入智能教育工具，運用AI數據分析，系統性追蹤學生的學習狀態、情緒變化、行為表現，精準捕捉學生的學習困難、心理壓力與成長困惑。相較傳統人工觀察的被動模式，AI智能分析能夠實現全時段、全方位、個性化的數據監測，幫助教師識別每一位學生的個別需要，及時開展個別輔導與學習支援，守護每一位學生的身心健康與正向成長。

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我們透過空間活化破解硬件局限，透過社區聯動拓展學習邊界，透過課程革新豐富成長體驗，透過情感支援守護學生成長，透過數碼賦能裝備學生未來。無論校舍新舊、空間大小，我們始终看重每一位學生的獨特天賦與成長需求，用心為每一個孩子打造全面、均衡、優質的標準學習經歷，讓每一位天主教善導小學的學子，都能在有限的校園空間裡，收獲無限的成長可能。

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作者介紹：

津貼小學議會政策主任、天主教善導小學方富祥校長



方富祥校長，現任天主教善導小學校長及津貼小學議會政策主任，從事教育工作30年，擔任校長崗位已經第9年，致力於校內推動學生正向價值培育工作與電子學與教的發展，期望讓每位學生都能被看見，閃耀人前。



香港津貼小學議會簡介：



津貼小學議會由津貼小學學校代表組成，致力促進小學教育專業發展，為會員提供交流平台；議會亦參與多個政府諮詢組織，就教育政策提出專業意見。作為教育界重要持分者，議會致力提升教育質量，促進學生全人發展，並與各界攜手推動香港教育持續進步。

