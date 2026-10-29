校園天地｜郭怡雅神父紀念學校航空學習團　多元體驗啟發潛能

一架親手製作的航模、一組駕駛艙儀表，都可以成為孩子探索科學的起點。郭怡雅神父紀念學校致力提供多元學習體驗，早前帶領了小四至小六學生走進深圳「東海航空」航空航天科普教育基地，把課本上的飛行原理，連繫到眼前的專業設備與實際操作。（內容由郭怡雅神父紀念學校提供）



動手探索：讓科學知識變得具體

飛機如何飛起來？結構設計與飛行表現有甚麼關係？透過飛行原理學習及航模製作，學生有機會把抽象概念轉化為可以觀察的現象。校方期望孩子在動手實作時多問一句「為甚麼」，從觀察中尋找線索，在探索中建立學習信心。

由現役機師帶領學生走到飛機下，了解飛機的構造。（郭怡雅神父紀念學校提供）

由現役機師帶領學生走到飛機下，了解飛機的構造。（郭怡雅神父紀念學校提供）

模擬駕駛：認識專業背後的責任

走進 CAE 民航認證級全動飛行模擬器，學生接觸到真實機師受訓時使用的專業設備，並在機師指導下認識基本飛行操作及航前安全檢查程序。儀表與操作步驟，讓孩子看見飛行安全背後的細心與紀律，也有助他們理解：做好一件事，需要專注聆聽、依循程序，並對自己的行動負責。

在現役機師指導下，學生操作波音737 CAE民航認證級全動飛行模擬器。（郭怡雅神父紀念學校提供）

（郭怡雅神父紀念學校提供）

學生了解飛機艙門標準開關流程，體驗艙門安全操作。（郭怡雅神父紀念學校提供）

學生登上波音 B737-800 客艙模擬機了解緊急應變設備。（郭怡雅神父紀念學校提供）

航模製作工作坊（郭怡雅神父紀念學校提供）

虛擬實境 VR 體驗，感受太空的奧祕。（郭怡雅神父紀念學校提供）

拓闊視野：讓不同潛能被看見

這次學習團結合科學、科技與工程元素，亦讓學生近距離認識航空專業，為探索個人興趣增添方向。學校相信，孩子需要接觸不同領域，才能逐步發現自己的喜好與所長。因此，境外及校外學習的價值，在於讓學生把所見所聞化為問題，再帶回日常學習之中。校方期望透過多元經歷，陪伴孩子養成主動求知、勇於嘗試及認真負責的態度。

（內容由郭怡雅神父紀念學校提供）

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