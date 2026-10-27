校園天地｜路德會協同中學STEAM科研階梯：由太空走到日內瓦

路德會協同中學致力為學生建立一條由淺入深的STEAM科研階梯，由初中培養好奇心，到高中把發明帶上國際舞台。本學年，初中學生在「香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽」獲頒優異獎；9名中四及中五學生則參加第51屆日內瓦國際發明展，兩隊均獲頒Young Talent Creativity Award。（內容由路德會協同中學提供）



同學向參觀者講解Urbanrewear如何以人工智能為舊衣分類再造。（路德會協同中學提供）

瑞士日內瓦國際發明展交流團合照。（路德會協同中學提供）

初中：由一個好問題開始

「微生物在失重的太空中會怎樣移動？」三位學生在中一時提出這個問題，並寫成實驗方案，比較微生物在太空微重力與地球重力環境下的運動模式，以及對不同顏色雷射光的反應。老師由選題到設計全程指導，讓同學學會界定研究問題、變因及觀察方法。三位同學升上中二後獲頒優異獎。

三位同學在頒獎典禮上獲頒優異獎。（路德會協同中學提供）

打好基礎：人工智能課程與機械人隊

路德會協同中學在中一至中三級開設必修人工智能課程，學生學習Python編程，並以提示詞設計手機應用程式。今年1月，機械人代表隊在江蘇無錫舉行的2025世界機器人大賽總決賽晉身八強，獲頒二等獎。

機械人代表隊出戰2025世界機器人大賽總決賽。（路德會協同中學提供）

高中：帶着發明走上國際舞台

升上高中，同學開始以科技回應社會議題。Cloud Farming Tribe是一套低成本智能種植系統，讓城市學生體驗智慧農耕；Urbanrewear則以人工智能識別二手衣物布料並分類，再設計成再生時裝，減少紡織廢料。同學在日內瓦以英語向國際評審解說作品，表達能力亦得到鍛鍊。

同學示範Cloud Farming Tribe智能種植系統。（路德會協同中學提供）

走出課室：內地與海外交流

本學年路德會協同中學組織約十條內地交流路線，包括深圳、青海湖、福州及武夷山、新疆等，讓同學認識國家發展。近年海外交流亦遍及英國、意大利、瑞士及澳洲，擴闊同學的國際視野。

同學參加綠色青海湖民族文化行生態文化探索之旅。（路德會協同中學提供）

澳洲悉尼交流團師生參觀悉尼大學。（路德會協同中學提供）

英國劍橋英語學習團師生在大英博物館前合照。（路德會協同中學提供）

陳婉玲校長表示：「科研的起點，是一個好問題。我們希望同學在初中敢於提問，在高中學會以科技回應社會需要。每位同學都可以在協同找到屬於自己的舞台。」路德會協同中學將繼續配合教育局推動STEAM及人工智能教育的方向，讓更多同學及早接觸科研。

（內容由路德會協同中學提供）

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