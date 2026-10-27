教育臻善｜與孩子同行——當我在培敦遇上校長

文：香港神託會培敦中學林佩儀校長

最近，中文科同事與我分享了一件趣事。原來學生的作文題目是「當我在培敦遇上 ___」，竟有孩子以我為題，寫成《當我在培敦遇上校長》。細讀之下，我發現孩子記下了許多生活小節，有些甚至連我自己也已遺忘，例如，在班房門口的一句簡單問候，未必每位同學都會回應，她卻視之為鍥而不捨的關心；當孩子沒有精神時，我以自己的狀態為他們打氣，他們卻感受到這是沒有責罵的包容與陪伴；在小食部看見她買了一大堆食物時，我會問候他們是否來不及吃早餐，他們卻視之為被重視和被關心；走廊上的說說笑笑，原來正是孩子最珍視的日常。



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這些在我們師長眼中尋常不過的事情，竟成為孩子作文的題材，令 我深受感動。在複雜多變的世代中，當我們仍為數字教育帶來的轉變而思索時，孩子所需要的，始終離不開陪伴與聆聽。教育最珍貴之處，或許不在於宏大的計劃，而在於這些看似微不足道、卻能觸動心靈的相遇。

每年，我都堅持進行「與校長有約」的交流對談。由於時間有限，中一及中六的同學會全部接見；中二至中五的同學，則由班中選出代表參與。單是這項安排，往往已需延續至學期末。然而，堅持背後，正是因為我希望孩子感受到：無論能力高低、背景如何，每一位孩子在老師心中都同樣重要，同樣值得被重視。孩子的成長，正需要這份肯定與接納。

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孩子前來與我對談時，往往帶著複雜的心情。有的十分緊張，有的則帶點防備，以為又要聽校長訓話。但當彼此慢慢打開話題，談及學習、生活、夢想，甚至煩惱時，氣氛便會變得不同。每年中六結業禮上，不少同學都會特意提及這些互動片段，這對我而言，實在是非常窩心的鼓勵。原來一次真誠的傾談，可以在孩子心中留下如此深刻的印記。

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此外，每年的學界比賽，我也堅持至少到場支持一場。即使初賽與決賽的日子十分繁忙，我也會盡量出席初賽，因為那裏有最多正在努力的同學。無論結果如何，孩子知道校長在場，知道有人看見他們的付出，這份支持本身就是力量。正因為有這些點點滴滴的共同經歷，孩子才願意與我們同行；我們也才能成為他們分享心事、勇敢成長的原動力。

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數字教育為我們帶來許多便利，但若不留心，科技也可能成為我們與孩子同行之間的隔膜。還記得從前追收通告及回條時，透過與孩子的交流，往往能發現同學背後的家庭需要。如今電子通告固然令追收更方便，但若我們沒有刻意留意，也可能因此流失了與學生互動、了解他們的寶貴機會。

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教育局近年積極推動數字教育發展，提供很多資源與培訓，以協助學校善用科技，提升教學效能，學校亦為此建立校本數字教育藍圖。在構思過程中，我們特別提醒同事規劃需要有「3C」元素：Connections（聯繫）、Curiosity（好奇心）及Creativity（創意）。當中最重要的，是讓孩子不忘與人及世界建立真實的連結，保持對人生旅途的探奇趣味，並勇於創造人生的無限可能。

香港神託會培敦中學林佩儀校長。（作者提供）

科技可以改變教育的形式，卻不能取代人與人之間的溫度。無論時代如何變遷，孩子最需要的，仍然是有人願意停下來，聆聽他們、相信他們、陪伴他們。唯有同行，才能讓孩子感受到溫度；唯有被看見與被接納，孩子才能更有力量地成長。

作者介紹：

香港神託會培敦中學林佩儀校長



林佩儀校長為香港神託會培敦中學校長，曾榮獲行政長官卓越教學奬，現為九龍地域校長聯會副主席、黃大仙區中學校長會副主席、中國香港學界體育聯會港島及九龍地域分會委員，並為認可專業調解員。林校長關注青少年成長，並致力推動教育專業發展。



香港津貼中學議會簡介：



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