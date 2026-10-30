津諄細語｜以立德樹人，推崇和美，培育科普人才為己任

文：深井天主教小學周詠詩校長

本人曾到訪過北京4次，然而參與國慶訪京團還是第一次，是次行程體驗收穫豐富，感受深刻，願與各學校師生分享。



原來香港沒有直飛航班往內蒙，教育局特別為是次訪京團安排直航飛機由香港直飛內蒙。這次訪京團參加人數達一百二十人，在飛機上大家互相認識，興高采烈地迎向祖國的懷抱。首站是內蒙古呼和浩特的敕勒川大草原，草園浩大壯觀，秋風送爽，令我感受祖國山河的壯美；晚上觀看＜千古馬頌＞表演，馬術表演充滿感染力，以草園為舞台訴說著數千年來，馬匹與中國人民走過的每一段歷史，源遠流長。第二天，參觀敕勒川綠地小學，校園入口聳立了一塊刻有「和美」兩個字的大石裝置，師生以內蒙的馬頭琴和其他中國樂器合奏出悠揚的音樂，歡迎我們的到來，師生友愛共融，「和美」氛圍洋溢校園每一個角落，讓我反思香港的教育也重視和而不同、美美與共嗎? 其後參觀伊利牛奶企業，全自動化生產線令人讚嘆，產品多元，與時並進，迎合國民的健康需要，也讓我明白國家糧食安全的重要性。從科研到生產的過程，我深深感到企業把人民健康放在首位，這正是立德樹人的活教材，教孩子飲水思源、珍惜糧食、關心國家。

（作者提供）

行程第三天，我們乘坐高鐵到達北京。難忘晚上欣賞北京新的遊樂景點—通州運上河，通州運河的水景表演精彩絕倫，展現文化與科技融合，讓我體會中華文化之美與國家發展活力。首次參觀小米汽車工廠，驚嘆國家科技進步，海陸空便捷的交通把十億人民連繫起來，經濟、貿易、教育、文化、民生都得以改善，不斷發展，中國人民真幸福啊！作為小學校長，我更堅定要為國家培育科普人才，回港後加強STEAM教育，讓學生愛科學、敢創新。

（作者提供）

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第四天參訪黃城根小學(通州校區)，學校特意安排一節中文辯論課作為觀摩交流，教學內容為古文＜列子。湯問＞「兩小兒辯日」，課堂中教師先讓學生自由朗讀，再由學生帶讀，教師以學生為中心，透過辯論對談，讓學生悟出觀察、引證、公平對談的重要性，育人要開放和尊重，我欣喜京港兩地的教育正走在同一個軌道上。

第五天，清晨到天安門廣場觀看莊嚴的升旗儀式。下午全團百多位港澳教育界代表齊集人民大會堂，全國人民代表大會常務委員會鐵凝副委員長向我們分享講話，她強調要加強教材建設，把愛國精神融入日常教學就是根本。回港後，我會推動教師培訓，讓品德教育不是口號，善用繪本、國史故事、升旗禮和內地交流活動，引導學生明辨是非、心繫家國。

（作者提供）

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國家領導習迎平主席說：「立足港澳，心繫祖國；一國兩制，教育強國。」我會以和美校園為根、立德樹人為本、培育科普人才為任，引導學生認識祖國、熱愛香港、胸懷世界，共同創新更偉大的一章。

作者介紹：

深井天主教小學周詠詩校長



周詠詩校長，現任深井天主教小學校長（2022-現在）。大學主修英文及普通話，擁有英文及普通話語文基準。自2013年在天主教學校任職校長，熱愛教育，喜愛以歌詠和說故事與小孩子相處，相信教育是一份高尚而受尊重的使命。

現為津貼小學議會司庫，賽馬會創新教育力量計劃（2024/25、2025/26、2026/27）- 學習社群導師Innovation coach

學歷：

香港理工大學 語言及傳理文學士

香港中文大學 價值教育文學碩士



香港津貼小學議會簡介：



津貼小學議會由津貼小學學校代表組成，致力促進小學教育專業發展，為會員提供交流平台；議會亦參與多個政府諮詢組織，就教育政策提出專業意見。作為教育界重要持分者，議會致力提升教育質量，促進學生全人發展，並與各界攜手推動香港教育持續進步。

